Αργία Αγίου Πνεύματος: Πώς αμείβεται η εργασία

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026) παρέχει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ).

Αργία Αγίου Πνεύματος και ιδιωτικές επιχειρήσεις

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (Αγίου Πνεύματος) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυτή (Αγίου Πνεύματος) έχει χαρακτηριστεί αργία με απόφαση περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμού εργασίας της επιχείρησης από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Πώς υπολογίζεται η αμοιβή

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργαστούν, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λάβουν κανονικά τον μισθό τους, ενώ, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

Σημειώνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Αν, παρότι έχει χαρακτηριστεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει εφέτος κατ’ εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους, εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εργασιακά θέματα, οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.kepea.gr ή να κατεβάσουν την εφαρμογή για κινητές συσκευές Android από το Play Store και για iOS από το App Store.