Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκανε το «5 στα 5» με βοήθειες από Allwyn και Metlen

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε και σήμερα, για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι προσδοκίες για το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αλλά και η δυναμική επιμέρους τίτλους, έδωσαν επιπλέον καύσιμα στην αγορά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,24% στις 2.347,55 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.303,55 μονάδων (-0,65%) και 2.347,55 μονάδων (+1,24%). Ο τζίρος ανήλθε στα 33,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 43,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7 εκατ. τεμάχια αξίας 50,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,28% στις 5.958,23 μονάδες, ενώ στο +1,12% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.071,20 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,69% στις 2.685,72 μονάδες.

Αλλαγή κλίματος

Αν και η αγορά βρέθηκε στις πρώτες συναλλαγές υπό πίεση, η αλλαγή του κλίματος από τη ΔΕΗ έδωσε το έναυσμα για μια καλύτερη συνεδρίαση, την πέμπτη ανοδική στη σειρά. Σήμερα άρχισε η διαπραγμάτευση των 228,1 εκατομμυρίων νέων μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με πολλά χαρτοφυλάκια να σπεύδουν να απορροφήσουν την προσφορά, δίνοντας μάλιστα την ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με έντονες πιέσεις για τον τίτλο, ο οποίος υποχώρησε έως και κατά 2,55%, δοκιμάζοντας την περιοχή των 21 ευρώ. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε θεαματικά στη συνέχεια, με ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις να οδηγούν τη μετοχή σε εντυπωσιακή αναστροφή της τάσης.

Η δυναμική αυτή αποτυπώθηκε και στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, η οποία προσεγγίζει πλέον τα 13 δισ. ευρώ. Με τη συγκεκριμένη αποτίμηση, η ΔΕΗ διατηρεί την τέταρτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στο ελληνικό χρηματιστήριο, μειώνοντας παράλληλα την απόσταση που τη χωρίζει από την Εθνική, της οποίας η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται κοντά στα 13,5 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημαντική ενίσχυση του ειδικού βάρους της ΔΕΗ στην εγχώρια αγορά τα τελευταία χρόνια.

Σε επίπεδο αγοράς, ο Γενικός Δείκτης συνέχισε την ανοδική του πορεία, πραγματοποιώντας νέα διάσπαση πάνω από τις 2.322 μονάδες. Οι αναλυτές χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο επίπεδο ως κρίσιμη τεχνική αντίσταση, η υπέρβαση της οποίας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για κίνηση προς υψηλότερες ζώνες τιμών. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι για να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της διάσπασης και να ενισχυθεί το θετικό τεχνικό σενάριο, θα πρέπει η αγορά να ολοκληρώσει την εβδομάδα με κλείσιμο πάνω από τα συγκεκριμένα επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα παγκοσμίως. Η United States Central Command ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αμυντικά πλήγματα» εναντίον ιρανικών θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, καθώς και σκαφών που φέρονται να επιχειρούσαν την τοποθέτηση ναρκών στα νότια της χώρας. Ωστόσο, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται ικανοποιητικά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Allwyn ξεχώρισε με το +4,11% που σημείωσε, με τις Metlen, Βιοχάλκο, Helleniq Energy, Alpha Bank και Εθνική να ακολουθούν με κέρδη άνω του 2%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Motor Oil, Πειραιώς και ΔΕΗ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Eurobank, Optima, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, Coca Cola και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, σε αρνητικά εδάφη έκλεισαν οι ΔΑΑ, Cenergy, Jumbo, ΟΤΕ και Σαράντης, αλλά καμία δεν έκλεισε με απώλειες άνω του 0,7%, με τις Aktor, ΕΛΧΑ και Λάμδα να κλείνουν αμετάβλητες.