ΣΔΙΤ: Άμεσα οι προσωρινοί ανάδοχοι για δύο οδικούς άξονες στη Β. Ελλάδα

Κατασκευές 26.05.2026, 17:20
Τα έργα που υλοποιούνται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτυπώνουν τη δυναμική και την προστιθέμενη αξία αυτού του μοντέλου συνεργασίας, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στο 16ο Συνέδριο «Capital Link Sustainability», με θέμα: «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα».

Ο κ. Δήμας προανήγγειλε ότι σε λίγο καιρό αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσωρινοί ανάδοχοι σε δύο ακόμη έργα ΣΔΙΤ, τους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε σε ορισμένα από τα πλέον σημαντικά έργα που υλοποιούνται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα:

· Το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, οι εργασίες του οποίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη – όπως και στα υπόλοιπα δύο τμήματα.

· Η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το 50% του φυσικού αντικειμένου.

· Ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, ο οποίος θα εξασφαλίσει άνετη και ασφαλή πρόσβαση στη νοτιοδυτική ακτή της Πελοποννήσου, μια περιοχή που γνωρίζει ραγδαία τουριστική ανάπτυξη.

· Τα 17 νέα σχολεία μέσω ΣΔΙΤ, που κατασκευάζονται στην Κεντρική Μακεδονία. Επιπρόσθετα, στον τομέα των σχολικών υποδομών, πριν από λίγες ημέρες υπογράφηκε και η δεύτερη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», που αφορά εργασίες ανακαίνισης σε 238 σχολεία που βρίσκονται σε 132 Δήμους της χώρας.

Δήμας: Ενίσχυση ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συμπλήρωσε πως ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τις υποδομές δίνει έμφαση σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα.

Στη συνέχεια παρουσίασε την εξέλιξη των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη:

– Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Daniel» στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα υπόλοιπα από εθνικούς πόρους.

– Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης: Υπό κατασκευή στα τμήματα των τριών εργολαβιών από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.

– Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο άξονα του ΒΟΑΚ, σε μήκος 131 χλμ. από την Κίσσαμο Χανίων μέχρι τα Λινοπεράματα Ηρακλείου.

– Νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι: Η πρόοδος στο κατασκευαστικό σκέλος προσεγγίζει το 70%, ενώ «τρέχουν» οι διαδικασίες για τα συστήματα λειτουργίας του αεροδρομίου.

– Ε65: Απομένει το τελευταίο βόρειο τμήμα, μήκους περίπου 46 χλμ., από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Η πρόοδος κατασκευής βρίσκεται στο 95% και μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθεί στο σύνολό του στην κυκλοφορία, συνδέοντας απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό.

– Μετρό Θεσσαλονίκης: Η επέκταση προς την Καλαμαριά προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι προσθέτοντας ουσιαστικά 4,8 χλμ. γραμμής και 5 νέους σταθμούς.

– Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα: Ο Μετροπόντικας «Αθηνά», με αφετηρία την Κατεχάκη έφτασε στο φρέαρ «Ευαγγελισμός», ενώ ο δεύτερος δίδυμος Μετροπόντικας, η «Νίκη», εκτελεί τη διάνοιξη της σήραγγας σε αντίθετη κατεύθυνση, από το Άλσος Βεΐκου προς τον «Ευαγγελισμό».

– Εκσυγχρονισμός του στόλου των λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχει ήδη ανανεωθεί το μεγαλύτερο μέρος του στόλου με σύγχρονα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους επιβάτες.

– Μεγάλα Οδικά Έργα σε εξέλιξη: Μπράλος – Άμφισσα, Παράκαμψη Χαλκίδας και Ιωάννινα – Κακαβιά.

Καταλύτης η συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα

«Σε όλο αυτό το φάσμα των παρεμβάσεων, αλλά και στα έργα μικρότερης εμβέλειας, όπως τα κτηριακά, η αποδοτική συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα είναι ο καταλύτης για την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδιασμού», τόνισε ο κ. Δήμας.

Πρόσθεσε πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους, ευρωπαϊκούς κοινοτικούς και εθνικούς, όπως επίσης και όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης, επιδιώκοντας – κάθε φορά – τη βέλτιστη δυνατή λύση, η οποία θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας τόνισε: «Χωρίς την πολύτιμη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός θα ήταν ανεφάρμοστος και γι΄ αυτό εργαζόμαστε πάντα για την καλύτερη δυνατή συνεργασία. Κάθε έργο υποδομής δεν αποτελεί απλώς μία τεχνική κατασκευή ή μία οικονομική επένδυση. Αποτελεί μια άμεση προστιθέμενη αξία για την καθημερινότητα του πολίτη, για την ασφάλεια, την προσβασιμότητα, την ποιότητα ζωής και τελικά τις προοπτικές των επόμενων γενεών».

