Wall Street: Ανοδικά με το βλέμμα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής

Ανοδικά κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,31% στις 50.736 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,58% στις 7.517 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,77% στις 26.547 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Σε επίπεδο τίτλων, η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών οχημάτων Ferrari βρίσκεται υπό πίεση, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 3%, παρά την παρουσίαση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της, με την ονομασία «Luce», σε εκδήλωση στη Ρώμη.

Αντίθετα, η Lear, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καταγράφει άνοδο 2%, μετά την αναβάθμιση της μετοχής της από τον επενδυτικό οίκο TD Cowen σε σύσταση «αγορά». Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ενόψει ισχυρότερης από την αναμενόμενη παραγωγής αυτοκινήτων στη Βόρεια Αμερική.

Σημαντικά κέρδη σημειώνουν και οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, καθώς οι αγορές προεξοφλούν αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν. Η Micron Technology ενισχύεται άνω του 6%, ενώ οι Qualcomm και Advanced Micro Devices (AMD) κινούνται υψηλότερα κατά περισσότερο από 3%.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου «προχωρούν ικανοποιητικά». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν και την αγορά ενέργειας. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) περιόρισε μέρος των απωλειών του μετά τα πλήγματα στο Ιράν, παραμένοντας ωστόσο περίπου 4% χαμηλότερα. Αντίθετα, το Brent κινείται ανοδικά, διαμορφούμενο στα 98,27 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο αναλυτής της Vital Knowledge, Άνταμ Κρισαφούλι, σημείωσε ότι η επικρατούσα εκτίμηση στις αγορές εξακολουθεί να θεωρεί πιθανή την επίτευξη κάποιας μορφής συμφωνίας αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο αυτό το σενάριο έχει ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις των αγορών.