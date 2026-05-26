Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Τι αναφέρουν στον ΟΤ πηγές από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την κριτική που άσκησε ο επικεφαλής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ METRO – Επίκειται ραντεβού με τον νέο πρόεδρο της ΕΣΕ, Διαμαντή Μασούτη

Economy 26.05.2026, 16:37
Σχολιάστε
Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το γάντι στην κριτική που άσκησε ο επικεφαλής της METRO και αντιπρόεδρος της ΕΣΕ (Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας), Αριστοτέλης Παντελιάδης για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των σούπερ μάρκετ αλλά και την απουσία διαλόγου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στις τιμές των προϊόντων σηκώνει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι έλεγχοι στην αγορά

Πηγές του υπουργείου μιλώντας στον ΟΤ επισημαίνουν πως οι δηλώσεις του κ. Παντελιάδη «είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου και διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα» και τονίζουν πως ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρακολουθεί από πολύ κοντά την εικόνα της αγοράς σε άμεση συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς.

«Συστήνουμε λοιπόν αυτοσυγκράτηση…», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης για τις αιχμές που άφησε ο κ. Παντελιάδης για την απουσία διαλόγου

Το ραντεβού με τον Διαμαντή Μασούτη

Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι «στο πλαίσιο αυτό  αύριο έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον πρόεδρο της Ένωσης  Σούπερ Μάρκετ, Ελλάδος Γιάννη Μασούτη. «Προφανώς ο κ .Παντελιάδης δεν μιλάει με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Συστήνουμε λοιπόν αυτοσυγκράτηση…», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παντελιάδης μιλώντας πριν από λίγο σε δημοσιογράφους αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των μέτρων, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους απέναντι στις διεθνείς κρίσεις και ότι οι εγχώριες πολιτικές δεν μπορούν να εξουδετερώσουν εξωγενείς πληθωριστικές πιέσεις.

«Κανένα μέτρο εντός Ελλάδας δεν μπορεί ουσιαστικά να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την απουσία διαλόγου του κλάδου των σούπερ μάρκετ με το υπουργείο Ανάπτυξης, σημειώνοντας μάλιστα ότι δεν έχουν καμία επαφή.

Παντελιάδης: Καμία ανατίμηση από προμηθευτές

Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στις πληθωριστικές πιέσεις που αναπτύσσονται στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου ανατιμήσεων στα ράφια, τονίζοντας πάντως πως μέχρι στιγμής οι προμηθευτές δεν έχουν αποστείλει τιμοκαταλόγους με νέες αυξημένες τιμές.

Σημείωσε πως οι προμηθευτές τηρούν στάση αναμονής, ωστόσο επεσήμανε ότι εάν συνεχισθεί η πολεμική σύγκρουση τότε είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν ανατιμήσεις και ενδέχεται να επιμείνουν για μερικούς ακόμη μήνες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στις Fraport-Delta-Πηλέας για σαράντα χρόνια
Μεταφορές

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στις Fraport-Delta-Πηλέας για 40 χρόνια
Safe Bulkers: Η πρώτη ναυτιλιακή που μπαίνει στο Euronext Athens
Ναυτιλία

Safe Bulkers: Η πρώτη ναυτιλιακή που μπαίνει στο Euronext Athens
Lamda Development: Έγκριση από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Έγκριση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ομολογιακό δάνειο της Lamda
Netcompany: Παραδόθηκε το Εθνικό Μητρώο Βιοϊατρικής Έρευνας
Business

Netcompany: Παραδόθηκε το Εθνικό Μητρώο Βιοϊατρικής Έρευνας
Τράπεζα Κύπρου: Απόφαση για εξαγορά Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας
Τράπεζες

Πρόωρη εξαγορά Ομολόγου 300 εκατ. ευρώ απο την Τράπεζα Κύπρου
Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη
Economy

Αιχμηρή απάντηση ΥΠΑΝ στην «γκρίνια» Παντελιάδη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
Αγίου Πνεύματος: Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες
Τουρισμός

Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες για του Αγίου Πνεύματος

Αυξημένη η αεροπορική επιβατική κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πού κινούνται οι πληρότητες

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων
World

Μπαίνει στις ράγες η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ - Τα σήματα

Ολο και περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ μιλούν πλέον ξεκάθαρα για ανάγκη αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV
World

Η μετοχή της Ferrari καταρρέει μετά την παρουσίαση του EV

Το νέο EV της Ferrari, Luce, απογοήτευσε κοινό, κριτικούς και επενδυτές οδηγώντας σε πτώση των μετοχών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Economy
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στις Fraport-Delta-Πηλέας για σαράντα χρόνια
Μεταφορές

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στις Fraport-Delta-Πηλέας για 40 χρόνια

Στα 45,2 εκατ. ευρώ το τίμημα για το αεροδρόμιο Καλαμάτας - Δέσμευση για επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της σύμβασης παραχώρησης,

Lamda Development: Έγκριση από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Έγκριση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ομολογιακό δάνειο της Lamda

Το διοικητικό συμβούλιο της Lamda Development πρόσφατα ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Netcompany: Παραδόθηκε το Εθνικό Μητρώο Βιοϊατρικής Έρευνας
Business

Netcompany: Παραδόθηκε το Εθνικό Μητρώο Βιοϊατρικής Έρευνας

Το εθνικό σύστημα που ψηφιοποιεί και παρακολουθεί ολοκληρωμένα την πορεία της βιοϊατρικής έρευνας και των κλινικών δοκιμών στη χώρα παρέδωσε η Netcompany

Τράπεζα Κύπρου: Απόφαση για εξαγορά Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας
Τράπεζες

Πρόωρη εξαγορά Ομολόγου 300 εκατ. ευρώ απο την Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα εξέδωσε τις Ομολογίες στις 24 Ιουνίου 2021 - Οι Ομολογίες λήγουν στις 24 Ιουνίου 2027 και περιλαμβάνουν δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη στις 24 Ιουνίου 2026

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη
Economy

Αιχμηρή απάντηση ΥΠΑΝ στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Τι αναφέρουν στον ΟΤ πηγές από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την κριτική που άσκησε ο επικεφαλής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ METRO – Επίκειται ραντεβού με τον νέο πρόεδρο της ΕΣΕ, Διαμαντή Μασούτη

CrediaBank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Τράπεζες

CrediaBank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένη τραπεζική και επιχειρηματική προσέγγιση της CrediaBank με στόχο την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Χατζηθεοδοσίου: Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται ΜμΕ
Business

Χατζηθεοδοσίου: Ανεπίτρεπτο να εξαιρούνται ΜμΕ από πρόγραμμα 140 εκατ. ευρώ

Από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής εξαιρούνται κλάδοι όπως εμπόριο, υπηρεσίες και εστίαση, σημειώνει ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Latest News
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στις Fraport-Delta-Πηλέας για σαράντα χρόνια
Μεταφορές

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στις Fraport-Delta-Πηλέας για 40 χρόνια

Στα 45,2 εκατ. ευρώ το τίμημα για το αεροδρόμιο Καλαμάτας - Δέσμευση για επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της σύμβασης παραχώρησης,

Φορολογικές δηλώσεις: Τα λάθη που «φουσκώνουν» τα τεκμήρια κατοικίας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα αποφύγετε τις παγίδες των τεκμηρίων για ακίνητα

Οι παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις - Τα SOS για τα τεκμήρια διαβίωσης

ΕΤΑΔ: Διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου
Τουρισμός

ΕΤΑΔ: Ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό Καλλιθέας Ρόδου

Η ΕΤΑΔ κατήγγειλε τη σύμβαση παραχώρησης και κάλεσε τον Δήμο Ρόδου και τη δημοτική επιχείρηση ΔΕΡΜΑΕ να παραδώσουν τον συγκεκριμένο χώρο

Safe Bulkers: Η πρώτη ναυτιλιακή που μπαίνει στο Euronext Athens
Ναυτιλία

Safe Bulkers: Η πρώτη ναυτιλιακή που μπαίνει στο Euronext Athens

Η Safe Bulkers είναι διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού φορτίου και δραστηριοποιείται στη μεταφορά βασικών εμπορευμάτων

Λάμπρος Καραγεώργος
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ενισχύονται οι προσδοκίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

Lamda Development: Έγκριση από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Έγκριση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ομολογιακό δάνειο της Lamda

Το διοικητικό συμβούλιο της Lamda Development πρόσφατα ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Αργία Αγίου Πνεύματος: Πώς αμείβεται η εργασία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς αμείβεται η εργασία την αργία του Αγίου Πνεύματος

Για ποιους ισχύει η αργία του Αγίου Πνεύματος - Πώς υπολογίζεται το ημερομίσθιο για όσους εργαστούν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στον FTSE 25 η CrediaBank – Εκτός ο Σαράντης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στον FTSE 25 η CrediaBank - Εκτός ο Σαράντης

Η CrediaBank εντάσσεται στον FTSE 25 έχοντας καταταγεί στη 19η θέση με συντελεστή στάθμισης 30% - Στην 29η θέση η μετοχή του Σαράντη

Netcompany: Παραδόθηκε το Εθνικό Μητρώο Βιοϊατρικής Έρευνας
Business

Netcompany: Παραδόθηκε το Εθνικό Μητρώο Βιοϊατρικής Έρευνας

Το εθνικό σύστημα που ψηφιοποιεί και παρακολουθεί ολοκληρωμένα την πορεία της βιοϊατρικής έρευνας και των κλινικών δοκιμών στη χώρα παρέδωσε η Netcompany

Ιταλία: Πώς απέτυχε το σχέδιο της ΕΕ να ενισχύσει την ιταλική οικονομία
World

Πώς απέτυχε το σχέδιο της ΕΕ να ενισχύσει την ιταλική οικονομία

Υποτονική ανάπτυξη παρά το γεγονός ότι η Ιταλία ήταν ο μεγαλύτερος δικαιούχος επιχορηγήσεων και δανείων της εποχής της πανδημίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζα Κύπρου: Απόφαση για εξαγορά Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας
Τράπεζες

Πρόωρη εξαγορά Ομολόγου 300 εκατ. ευρώ απο την Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα εξέδωσε τις Ομολογίες στις 24 Ιουνίου 2021 - Οι Ομολογίες λήγουν στις 24 Ιουνίου 2027 και περιλαμβάνουν δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη στις 24 Ιουνίου 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκανε το «5 στα 5» με βοήθειες από Allwyn και Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκανε το «5 στα 5» το ΧΑ με βοήθειες από Allwyn και Metlen

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,24% στις 2.347,55 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.303,55 μονάδων (-0,65%) και 2.347,55 μονάδων (+1,24%)

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΣΔΙΤ: Άμεσα οι προσωρινοί ανάδοχοι για δύο οδικούς άξονες στη Β. Ελλάδα
Κατασκευές

ΣΔΙΤ: Άμεσα οι προσωρινοί ανάδοχοι για δύο οδικούς άξονες στη Β. Ελλάδα

Ο σχεδιασμό του Υπουργείου για τις υποδομές ΣΔΙΤ δίνει έμφαση σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
Φυσικό αέριο

Εγκαινιάστηκε ο αγωγός αερίου του ΔΕΣΦΑ προς Δ. Μακεδονία

Στρατηγικής σημασίας το έργο του ΔΕΣΦΑ - Σε 185,9 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός του

Μισθοί: Πώς ο πόλεμος συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη στις πλούσιες χώρες
World

Στην πρέσα οι μισθοί σε όλον τον κόσμο

Το ενεργειακό σοκ στην ευρωζώνη είναι ένα νέο πλήγμα για τους εργαζόμενους - Οι πραγματικοί μισθοί συρρικνώνονται και πάλι

Wall Street: Ανοδικά με το βλέμμα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής
Wall Street

Ανοδικά η Wall Street με το βλέμμα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής

Η Wall Street αξιολογεί τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies