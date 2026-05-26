Οικολογικά σχήματα: Στο ΦΕΚ τα ποσά των ενισχύσεων

Το ύψος της ενίσχυσης, ανά στρέμμα, για παρεμβάσεις των οικολογικών σχημάτων του ΣΣ ΚΑΠ που αφορούν το έτος αιτήσεων 2025 και αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους αγρότες στα τέλη της εβδομάδας, καθορίζουν υπουργικές αποφάσεις οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πρώτη απόφαση, αφορά την παρέμβαση Π1-31.1 «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών».

Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης μετά τους ελέγχους, ο αιτούμενος προϋπολογισμός της παρέμβασης ανήλθε σε 10.111.510,07 ευρώ. Το ποσό δεν υπερβαίνει τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια, ύψους 42.333.327 ευρώ, και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζεται ποσοστιαία μείωση στα ποσά της ενίσχυσης.

Για τα χειμερινά ψυχανθή, η ενίσχυση ανέρχεται σε 48,8 ευρώ ανά στρέμμα σε αντικατάσταση μηδικής, σε 10,9 ευρώ ανά στρέμμα σε αντικατάσταση βαμβακιού και σε 31,6 ευρώ ανά στρέμμα σε αντικατάσταση αραβοσίτου.

Για τα χειμερινά σιτηρά, προβλέπονται 52,2 ευρώ ανά στρέμμα σε αντικατάσταση μηδικής, 14,3 ευρώ ανά στρέμμα σε αντικατάσταση βαμβακιού και 29,7 ευρώ ανά στρέμμα σε αντικατάσταση αραβοσίτου.

Για την καλλιέργεια προσαρμοσμένων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών η ενίσχυση καθορίζεται σε 82,4 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ για την εισαγωγή καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών σε 60,6 ευρώ ανά στρέμμα.

Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών σχημάτων

Η δεύτερη απόφαση αφορά την παρέμβαση Π1-31.7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων», του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 27, με συνολικό προϋπολογισμό στα 4.497.267,45 ευρώ.

Ειδικότερα, για τη δράση 31.7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους», η ενίσχυση καθορίζεται σε 6,5 ευρώ ανά στρέμμα για αίγες και πρόβατα και σε 5,5 ευρώ ανά στρέμμα για τα βοοειδή.

Για τη δράση 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους», το ποσό ορίζεται σε 3 ευρώ ανά στρέμμα.

