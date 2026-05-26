Νέο πλαίσιο για τις ξένες επενδύσεις: Φορολογικά κίνητρα και fast track αδειοδοτήσεις

Ένα νέο, πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο για να ενισχυθούν οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, με στόχο την προσέλκυση σημαντικών κεφαλαίων σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης. Το σχέδιο νόμου έρχεται να δημιουργήσει ένα συμπληρωματικό σύστημα κινήτρων, το οποίο φιλοδοξεί να βελτιώσει το επενδυτικό περιβάλλον, να επιταχύνει τις διαδικασίες και να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και προβλεψιμότητα σε όσους επιλέγουν να τοποθετήσουν κεφάλαια στη χώρα.

Κεντρικός άξονας του νέου πλαισίου είναι η ενίσχυση επενδύσεων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από μη εγχώρια κεφάλαια και αφορούν κλάδους με υψηλή αναπτυξιακή και τεχνολογική σημασία. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι τα επενδυτικά σχέδια θα μπορούν να φτάνουν έως τα 50 εκατ. ευρώ και θα κατευθύνονται σε τομείς όπως η μεταποίηση και η βιομηχανία, η έρευνα και ανάπτυξη, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, η εφοδιαστική αλυσίδα, η βιομηχανοποιημένη πρωτογενής παραγωγή, η αμυντική βιομηχανία και η αεροναυπηγική, καθώς επίσης η βιοτεχνολογία, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια.

Στοχευμένα κίνητρα και χρηματοδότηση

Στο επίκεντρο των προτεινόμενων παρεμβάσεων βρίσκονται τα στοχευμένα κίνητρα, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και τα χαρακτηριστικά του σχεδίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φορολογικές απαλλαγές ή ταχεία απόσβεση παγίων, μέτρα που μειώνουν το επενδυτικό κόστος και ενισχύουν την απόδοση του κεφαλαίου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα, προβλέπεται ταχεία αδειοδότηση με αυστηρές προθεσμίες, ώστε να περιορίζονται οι καθυστερήσεις που συχνά αποθαρρύνουν μεγάλες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον ρόλο της χρηματοδότησης. Το νέο πλαίσιο εισάγει δυνατότητα δανείων με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για επενδύσεις έως 50 εκατ. ευρώ, με στόχο να διαμορφωθούν ευνοϊκότεροι όροι δανεισμού, χαμηλότερο επιτόκιο και περιορισμένες απαιτήσεις σε εξασφαλίσεις. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να ενισχυθεί η πρόσβαση των επενδυτών σε ρευστότητα και να μειωθεί το χρηματοδοτικό ρίσκο, ιδιαίτερα σε έργα που έχουν στρατηγική σημασία αλλά απαιτούν σημαντικό αρχικό κεφάλαιο.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί επίσης η πρόβλεψη για διευκολύνσεις στις άδειες διαμονής για επενδυτές, στοιχείο που ενισχύει τη συνολική ελκυστικότητα του πλαισίου για διεθνείς επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων. Παράλληλα, η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται με διαφανή και δίκαιη διαδικασία FIFO, δηλαδή με σειρά προτεραιότητας, ώστε να περιορίζονται οι αμφισβητήσεις και να ενισχύεται η αξιοπιστία του συστήματος.

Προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων

Η λογική του σχεδίου νόμου βασίζεται στην ανάγκη η Ελλάδα να προσελκύσει ποιοτικές ξένες επενδύσεις που δεν θα περιορίζονται μόνο στη μεταφορά κεφαλαίων, αλλά θα δημιουργούν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία. Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, η τεχνολογική αναβάθμιση, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η υιοθέτηση πιο σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών θεωρούνται βασικά στοιχεία της νέας προσέγγισης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να συνδέσει τις ξένες επενδύσεις με την πραγματική οικονομία, ενισχύοντας κλάδους που μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμη αξία.

Παράλληλα, το σχέδιο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο άμεσα μέσω των ίδιων των επενδυτικών σχεδίων όσο και έμμεσα μέσα από τις δευτερογενείς επιπτώσεις τους στην αγορά υπηρεσιών, στις προμήθειες και στο οικοσύστημα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς η διάχυση των επενδύσεων εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο μείωσης των ανισοτήτων και τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο παρουσιάζεται ως μια στοχευμένη μεταρρύθμιση που επιχειρεί να απαντήσει σε διαχρονικές αδυναμίες του ελληνικού επενδυτικού περιβάλλοντος, όπως η γραφειοκρατία, οι χρονοβόρες αδειοδοτήσεις και οι χρηματοδοτικοί περιορισμοί. Με την εισαγωγή σαφών κανόνων, χρηματοδοτικών εργαλείων και ταχύτερων διαδικασιών, το Υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να στείλει μήνυμα σταθερότητας και προοπτικής προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η κυβερνητική στόχευση είναι το νέο πλαίσιο να λειτουργήσει ως μοχλός για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί στην πράξη από το κατά πόσο οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις θα καταφέρουν να μετατρέψουν το θεσμικό πλαίσιο σε πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον, σε νέα παραγωγικά έργα και σε μετρήσιμη οικονομική ανάπτυξη.