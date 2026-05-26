Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε «σήμα» για την άνοδο η ΔΕΗ

Σε τροχιά πέμπτης διαδοχικής ανοδικής συνεδρίασης κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να βρίσκει ισχυρά στηρίγματα στον ενεργειακό κλάδο και στη μετοχή της Coca-Cola HBC, ενώ εντυπωσιακή είναι η ανατροπή που καταγράφει η ΔΕΗ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,69% στις 2.334,82 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 91 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 12,4 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,68% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.922,98 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,33% στις 2.649,77 μονάδες.

Πρωταγωνίστρια η ΔΕΗ

Τη μεγάλη ανατροπή έχει κάνει η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία αν και βρέθηκε υπό πίεση στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, υποχωρώντας έως και 2,55% και δοκιμάζοντας την περιοχή των 21 ευρώ, πλέον προσελκύει μεγάλες αγοραστικές εντολές. Η μετοχή όχι μόνο πέρασε σε θετικό έδαφος αλλά πλέον καταγράφει άνοδο 2,83%, πραγματοποιώντας μία από τις πιο δυναμικές ανατροπές της ημέρας.

Η ισχυρή πορεία της επιχείρησης αποτυπώνεται και στην κεφαλαιοποίησή της, η οποία πλέον διαμορφώνεται κοντά στα 13 δισ. ευρώ, διατηρώντας τη ΔΕΗ στην τέταρτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων του ελληνικού χρηματιστηρίου. Μάλιστα, η χρηματιστηριακή της αξία βρίσκεται πλέον σε μικρή απόσταση από τα περίπου 13,2 δισ. ευρώ της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική ενίσχυση του ειδικού της βάρους στην αγορά.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει νέα ανοδική διάσπαση, υπερβαίνοντας με ισχυρή δυναμική τις 2.322 μονάδες, ένα επίπεδο που οι αναλυτές θεωρούν κρίσιμο για τη συνέχιση της ανοδικής κίνησης προς υψηλότερες ζώνες τιμών. Ωστόσο, για να επιβεβαιωθεί η διάσπαση και να ενισχυθεί περαιτέρω το θετικό τεχνικό σενάριο, η αγορά θα πρέπει να ολοκληρώσει την εβδομάδα με κλείσιμο πάνω από τα συγκεκριμένα επίπεδα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, εκτός της ΔΕΗ, άνω του 1% είναι η άνοδος σε Coca Cola, Motor Oil, Helleniq Energy και Βιοχάλκο, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Σαράντης, Πειραιώς, Alpha Bank, Allwyn, Metlen, Aegean, Jumbo, ΟΤΕ, Optima, Aktor, Cenergy, Εθνική και Eurobank.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ χάνει 1,48%, με τις ΕΥΔΑΠ, ΔΑΑ, Λάμδα, Κύπρου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τιτάν να σημειώνουν μικρές απώλειες.