Τουρισμός: Αύξηση τζίρου σε καταλύματα, μείωση σε εστίαση

Αύξηση του κύκλου εργασιών για τα καταλύματα και μείωση για τον κλάδο της εστίασης καταγράφεται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 528.393 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025, όταν είχε διαμορφωθεί σε 512.310 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 2.141.243 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025, όπου είχε ανέλθει σε 2.183.671 χιλ. ευρώ.

Ανά περιφέρεια

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0% , η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2025 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (29,8%) και η μικρότερη αύξηση (1,8%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (32,1%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2025 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (14,8%) και η μικρότερη μείωση (0,1%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (24,2%).