Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Έντονη νευρικότητα στις αγορές, καταλύτης το πετρέλαιο

Σε θετικά εδάφη, αλλά με έντονη νευρικότητα, κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και τη σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,30% στις 629 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,08% στις 10.485 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,63% στις 25.343 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,45% στις 8.209 μονάδες.

Στο επίκεντρο των αγοραστών βρίσκεται ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος καταγράφει άνοδο σχεδόν 1,6%, παρέχοντας σημαντικές στηρίξεις.

Συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί όμως να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς, καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή μακροοικονομικών στοιχείων.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται, παρά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η διατήρηση των διπλωματικών επαφών θεωρείται κρίσιμη για την αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς οι αγορές φοβούνται ότι μια περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και σε αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Ανησυχίες κεντρικών τραπεζών για πληθωρισμό

Την ίδια ώρα, η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκτίμησε ότι μια αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο παραμένει δικαιολογημένη, ακόμη και αν επιτευχθεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η τοποθέτησή της ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να ανησυχούν για τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση, παρά τα σημάδια επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.

Παρά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται χαμηλότερα σήμερα, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι η κρίση δεν έχει ακόμη επηρεάσει ουσιαστικά την παγκόσμια προσφορά.

Το Brent υποχωρεί κατά 1,9%, στα 97,69 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI καταγράφει πτώση 2,4%, στα 91,65 δολάρια.