Γαλλία: Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο τριών ετών

Mειώθηκε περαιτέρω η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γαλλία τον Μάιο, καθώς η αβεβαιότητα και η αύξηση των τιμών ενέργειας που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα για τα νοικοκυριά.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης μειώθηκε στις 82 μονάδες έναντι 84 τον Απρίλιο, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία του Insee που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

«Οι απόψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, επιδεινώνονται για άλλη μια φορά», ανέφερε η στατιστική υπηρεσία.

Οι προθέσεις των καταναλωτών να πραγματοποιήσουν σημαντικές αγορές μειώθηκαν επίσης απότομα, πρόσθεσε.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά το κλίμα τον Μάιο, με τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ να παραμένει ασαφής. Η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια του πολέμου οδήγησε τους καταναλωτές να αναβάλουν τις δαπάνες, ενώ οι αυξημένες τιμές ενέργειας συνεχίζουν να μειώνουν την αγοραστική δύναμη.

Η Γαλλία σε κίνδυνο πληθωριστικής σπείρας

Ενώ ο κίνδυνος μιας ταχείας πληθωριστικής σπείρας στη Γαλλία παραμένει περιορισμένος – δεδομένης της υποτονικής αύξησης των τιμών πριν από την έναρξη της σύγκρουσης – ένας παρατεταμένος πόλεμος αναμένεται μόνο να επιδεινώσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική αστάθεια της χώρας, υπονομεύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη.

Η γαλλική οικονομία επιβραδύνθηκε το 2025, καθώς οι αυστηρές δημοσιονομικές συνθήκες επηρέασαν τις ιδιωτικές επενδύσεις και την καταναλωτική ζήτηση, ενώ οι ανησυχίες για τη σταθερότητα του δημόσιου χρέους εντάθηκαν. Η ανάπτυξη παρέμεινε υποτονική στις αρχές του 2026 εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, και η προοπτική αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον επόμενο μήνα θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πίεση στην οικονομία.

Τον Μάιο του 2026, το ποσοστό των νοικοκυριών που πιστεύουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν ταχύτερα τους επόμενους δώδεκα μήνες μειώθηκε, αλλά παραμένει πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του, μετά από απότομη άνοδο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ανέφερε η Insee.

Σε ολόκληρη την ευρωζώνη, μια προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσιεύθηκε στις 21 Μαΐου έδειξε ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη ανακάμπτει ελαφρώς αυτόν τον μήνα, παρά το γεγονός ότι παραμένει κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της.

Η ΕΕ θα δημοσιεύσει τα τελικά στοιχεία για την καταναλωτική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη για τον Μάιο την Πέμπτη.