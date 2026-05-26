Safe Bulkers: Η πρώτη ναυτιλιακή που μπαίνει στο Euronext Athens

Ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές πραγματοποιεί η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία Safe Bulkers, Inc., συμφερόντων του Πόλυ Βάσου Χατζηιωάννου, καθώς το Euronext Athens επιβεβαίωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη διπλή εισαγωγή των κοινών μετοχών της στην Κύρια Αγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγοράς της Euronext Athens, κατά τη συνεδρίασή της, διαπίστωσε ότι η Safe Bulkers καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια εισαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 4 του Νόμου 3371/2005. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της διπλής εισαγωγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την εταιρεία να αναμένεται να ανακοινώσει το αμέσως επόμενο διάστημα την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Αθήνα.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς ενισχύει τον στόχο του Euronext να μετατρέψει την Αθήνα σε διεθνές ναυτιλιακό επενδυτικό κέντρο. Παράλληλα, η κίνηση αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που δείχνει ένας μεγάλος ναυτιλιακός όμιλος στην ελληνική οικονομία και στο νέο χρηματιστηριακό περιβάλλον.

Η Safe Bulkers είναι διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού φορτίου και δραστηριοποιείται στη μεταφορά βασικών εμπορευμάτων όπως άνθρακας, σιτηρά και σιδηρομετάλλευμα, εξυπηρετώντας μερικούς από τους μεγαλύτερους πελάτες της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς. Η εταιρεία διαθέτει γραφεία σε Μονακό, Ελλάδα, Κύπρο και Ελβετία, ενώ ο στόλος της περιλαμβάνει πλοία τύπου Capesize, Post-Panamax, Kamsarmax και Panamax.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 η εταιρεία διέθετε στόλο 45 πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 4,6 εκατ. dwt και μέσης ηλικίας 10,5 ετών. Παράλληλα, προχωρά δυναμικά στην ανανέωση του στόλου της, διαθέτοντας ήδη 12 πλοία νέας τεχνολογίας IMO GHG Phase 3 – NOx Tier III, ενώ έχει υπό παραγγελία ακόμη οκτώ νεότευκτα Kamsarmax, δύο εκ των οποίων θα είναι διπλού καυσίμου μεθανόλης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αναβάθμισης του στόλου, η εταιρεία συμφώνησε πρόσφατα και στην πώληση του πλοίου «Michalis H», ενός Capesize κατασκευής 2012, έναντι 35,2 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις στη ναυλαγορά, με έσοδα από συμβολαιοποιημένες ναυλώσεις ύψους περίπου 177,6 εκατ. δολαρίων.

Σύμβουλος εισαγωγής της εταιρείας είναι η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ νομικοί σύμβουλοι είναι η PotamitisVekris Law Firm και η White & Case LLP.