Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένα πρόσημα και επιλεκτικές κινήσεις

Μοιρασμένο ταμπλό και έντονη νευρικότητα εμφανίζει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να κρατήσει τα επίπεδα μετά από πέντε ημέρες έντονης ανόδου, ενώ παρακολουθεί και τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,18% στις 2.351,88 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 35 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,8 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,17% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.968,57 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,02% στις 2.686,20 μονάδες.

Επιλεκτικότητα μετά το πενθήμερο ράλι

Μετά από πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, είναι αναμενόμενο να εμφανιστούν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς αρκετοί επενδυτές επέλεξαν να περάσουν σε στάση αναμονής εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η αγορά δείχνει να χρειάζεται νέα καύσιμα και επιπλέον ρευστότητα προκειμένου να διατηρήσει τη δυναμική της, την ώρα που το μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητο και συνεχίζει να επηρεάζει τη διεθνή επενδυτική ψυχολογία.

Παράλληλα, η βραχυπρόθεσμη εικόνα του ΧΑ δείχνει ότι μια τεχνική «ανάσα» είναι μάλλον απαραίτητη, καθώς αρκετοί ταλαντωτές είχαν περάσει σε υπεραγορασμένες ζώνες, αυξάνοντας την πιθανότητα προσωρινής διόρθωσης ή συσσώρευσης.

Σε τεχνικό επίπεδο, αφού ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να υπερκεράσει την κρίσιμη ζώνη αντίστασης των 2.309 – 2.319 μονάδων, αυτή πλέον μετατρέπεται στην πλησιέστερη στήριξη για την αγορά. Ταυτόχρονα, έκλεισε και το καθοδικό χάσμα στις 2.348 μονάδες, στοιχείο που βελτιώνει περαιτέρω την τεχνική εικόνα της αγοράς. Η επόμενη σημαντική αντίσταση εντοπίζεται πλέον στην περιοχή των 2.360 μονάδων, επίπεδο που αναμένεται να δοκιμαστεί εφόσον διατηρηθεί το θετικό momentum.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Motor Oil, Jumbo, Aegean, Metlen και Allwyn σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Λάμδα, Τιτάν, Cenergy, Aktor, Eurobank, ΔΑΑ, Πειραιώς, Κύπρου και Alpha Bank.

Χωρίς μεταβολή είναι η Coca Cola, με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική, Optima, ΕΛΧΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Σαράντης, Βιοχάλκο και ΕΥΔΑΠ να κινούνται ήπια πτωτικά. Η Helleniq Energy σημειώνει απώλειες 1,63%.