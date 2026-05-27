Αμοιβές: Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα

Οι αμοιβές θα εξαρτώνται από την εργασία και την αξία του εργαζομένου και όχι από το φύλο του. Με βάση αυτή την αρχή διαμορφώθηκε το νομοσχέδιο για «την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών», το οποίο εγκρίθηκε χθες από το υπουργικό συμβούλιο και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων ημερών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει δικαιώματα για τους εργαζόμενους, υποχρεώσεις διαφάνειας για τις επιχειρήσεις και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων μισθολογικών διαφορών. Σε πρακτικό επίπεδο απαγορεύει κάθε διαφορά αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίσης αξίας εργασία, καθιερώνει την υποχρέωση του εργοδότη για την καθιέρωση συνθηκών ίσης αμοιβής χωρίς διακρίσεις και δίνει το δικαίωμα στον εργαζόμενο να διεκδικήσει αποζημίωση εφόσον αποδείξει ότι αμείβεται λιγότερο λόγω φύλου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η απόκλιση των αμοιβών ήταν στο 11,1% το 2024 και στη χώρα μας στο 13,4%. Στις περισσότερες χώρες η απόκλιση αυξάνεται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Στην Ελλάδα η μόνη ηλικιακή κατηγορία που οι γυναίκες αμείβονται καλύτερα από τους άνδρες είναι κάτω των 25 ετών.

Οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις

Μεγαλύτερη απόκλιση στις αμοιβές των δύο φύλων εμφανίζεται στους εξής κλάδους παραγωγής: πληροφορική και επικοινωνία 25,3%, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες 19%, δραστηριότητες ακινήτων 18,7%, μεταποίηση – βιομηχανία 17,4%, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 11,8%, κατασκευές 9,7% και κλάδος ενέργειας 8,7%.

Το νομοσχέδιο εισάγει κανόνες διαφάνειας με στόχο οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν ίση αμοιβή για την παροχή ίσης εργασίας ανεξαρτήτως φύλου. Η ίση αμοιβή περιλαμβάνει, τα bonus, τα επιδόματα, τις υπερωρίες, τις παροχές σε είδος και τις επαγγελματικές συντάξεις.

Οι κανόνες αφορούν τόσο την διαδικασία επιλογής υποψηφίων προς απασχόληση, όσο και κατά την διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Η μισθολογική διαφάνεια

Σε ότι αφορά τη μισθολογική διαφάνεια. Η επιχείρηση που αναζητά εργαζόμενους θα πρέπει να αποσαφηνίζει – εξαρχής – δηλαδή με την αναγγελία της θέσης εργασίας, το εύρος της αμοιβής που παρέχει. Ο δε υποψήφιος εργαζόμενος, ο οποίος θα προσέρχεται στην συνέντευξη θα πρέπει να γνωρίζει την αμοιβή που αφορά την συγκεκριμένη θέση.

Επίσης με την προκήρυξη δεν αποκλείεται κανένα φύλο από την διεκδίκηση της θέσης εργασίας. Θα απαγορεύεται η προκήρυξη να απευθύνεται σε ένα μόνο φύλο υποψηφίων. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα είναι ανεξαρτήτως φύλου.

Ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα μισθολογικά στοιχεία των όμοιων με τη δική του θέσεων εργασίας. Και η επιχείρηση έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί τα στοιχεία για των αμοιβών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η Επιθεώρηση Εργασίας

Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση αμοιβών – πάνω από 5% – μεταξύ των δύο φύλων για την παροχή ίσιας εργασίας (χωρίς να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για αυτό) τότε ο Συνήγορος του Πολίτη αρχικά και η Επιθεώρηση Εργασίας στη συνέχεια, θα κάνουν συστάσεις και θα επιβάλουν κυρώσεις.

Αν ο εργαζόμενος θεωρεί ότι υπάρχει διάκριση, δικαιούται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει στοιχεία μισθών και να εκπροσωπηθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη ή την συνδικαλιστική οργάνωση.

Η διαφάνεια εντός της επιχείρησης που εισαγάγει το νομοσχέδιο περιλαμβάνει την βασική αρχή πως εφόσον υπάρχει σε ισχύ και εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις κατά τη συζήτηση εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Οι μισθολογικές δομές στις επιχειρήσεις

Ο εργοδότης εξακολουθεί να έχει υποχρέωση να προσαρμόζει τις κατηγορίες θέσεων, ώστε να αποτυπώνεται σωστά η αξία της εργασίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας διατηρεί πλήρως το δικαίωμα ελέγχου και επιβολής προστίμων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Επιπλέον, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία μισθολογικών δομών στις επιχειρήσεις.

Δίκαιη αμοιβή για ίδια εργασία

Σύμφωνα με την υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως με το νομοσχέδιο εξασφαλίζεται περισσότερη διαφάνεια στους μισθούς. Καλύτερη ενημέρωση πριν και μετά την πρόσληψη. Έλεγχος για τις άδικες μισθολογικές διαφορές. Υποχρεωτική διόρθωση προβλημάτων όταν εντοπίζονται ανισότητες. Μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων (βάρος απόδειξης στην επιχείρηση). Δίκαιη αμοιβή για ίδια εργασία και ισχυρότερα δικαιώματα. ⁠Ίση αντιμετώπιση ανεξάρτητα από φύλο.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι με το ίδιο νομοσχέδιο εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτών, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων, οι διασώστες στα Νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και στο ΕKAB