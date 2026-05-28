Συνάντηση Δένδια – Θεοδωρικάκου: Στο επίκεντρο το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»

Το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την αμυντική βιομηχανία μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνάντηση Νίκου Δένδια και Τάκη Θεοδωρικάκου

Economy 28.05.2026, 16:50
Σχολιάστε
Συνάντηση Δένδια – Θεοδωρικάκου: Στο επίκεντρο το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ», το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την αμυντική βιομηχανία, αλλά και θέματα αμυντικής καινοτομίας, περιελάμβανε το «μενού» της συνάντησης που είχαν σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Το «ΘΩΡΑΞ» στο επίκεντρο της συζήτησης Δένδια – Θεοδωρικάκου

Κατ’ αρχάς στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ», το οποίο χρηματοδοτείται από το υπουργείο Ανάπτυξης με 48.950.000 ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ», για το οποίο υπεγράφη η σχετική σύμβαση από τον κ. Δένδια και τον κ. Θεοδωρικάκο στις 24 Μαρτίου 2025, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της λήψης αποφάσεων από τις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030».

Μέσω του Προγράμματος συλλέγονται δεδομένα από όλους τους αισθητήρες των αρμόδιων κρατικών φορέων (ραντάρ, εναέρια και επίγεια μέσα, UAVs, παρατηρητήρια, ηλεκτρονικά μέσα), τα οποία μετά την κατηγοριοποίηση, την προτεραιοποίηση και την επεξεργασία τους, με τη χρήση και Τεχνητής Νοημοσύνης, διαβιβάζονται στον κατάλληλο φορέα, διευκολύνοντας τη λήψη απόφασης σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Αντιμετώπιση υβριδικών απειλών

Με τον τρόπο αυτό, πληροφορίες από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Πολιτική Προστασία και το Λιμενικό Σώμα συγκεντρώνονται και αξιολογούνται συνδυαστικά, ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικότερα η διαχείριση περιστατικών που συνδέονται με την ασφάλεια της χώρας.

Πέραν της αντιμετώπισης στρατιωτικών απειλών, το πρόγραμμα συμβάλλει στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών – όπως η δράση παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών – καθώς και στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Αμυντική καινοτομία

Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσης ενημέρωση από τον υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου, για την αμυντική βιομηχανία, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης της χώρας.

Τέλος, συζητήθηκε η συνεργασία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το υπουργείο Ανάπτυξης σε θέματα αμυντικής καινοτομίας, όπου ανοίγονται νέες σημαντικές προοπτικές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Συνάντηση Δένδια – Θεοδωρικάκου: Στο επίκεντρο το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Τι συζήτησαν Νίκος Δένδιας και Τάκης Θεοδωρικάκος
Βιομηχανία: Έξι χώρες ζητούν από την ΕΕ προστασία από το κόστος των εκπομπών CO2
Κλιματική αλλαγή

Ελλάδα και πέντε χώρες ζητούν... «ανάσες» για τη βιομηχανία
Επίδομα θέρμανσης: Την Παρασκευή η δεύτερη δόση – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
Economy

Αύριο το επίδομα θέρμανσης - Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα
Ακίνητα

ΔΝΤ προς Ελλάδα: Φορολογήστε τα κλειστά ακίνητα
Θεοδωρικάκος: Απαιτείται εθνική κοινωνική συμφωνία μείωσης των τιμών
Economy

Θεοδωρικάκος: Eθνική κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών
ΣΕΒ: Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση
Economy

Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα
Επικαιρότητα

Το νέο «νόμισμα» στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επηρεάζει η ενεργειακή απόδοση τις τιμές στην αγορά κατοικίας– Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Economy
Συνάντηση Δένδια – Θεοδωρικάκου: Στο επίκεντρο το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Τι συζήτησαν Νίκος Δένδιας και Τάκης Θεοδωρικάκος

Το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την αμυντική βιομηχανία μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνάντηση Νίκου Δένδια και Τάκη Θεοδωρικάκου

Επίδομα θέρμανσης: Την Παρασκευή η δεύτερη δόση – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
Economy

Αύριο το επίδομα θέρμανσης - Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν

Η ενίσχυση για το επίδομα θέρμανσης φτάνει έως και 1.200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και το είδος καυσίμου

ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα
Ακίνητα

ΔΝΤ προς Ελλάδα: Φορολογήστε τα κλειστά ακίνητα

Τεράστια άνοδο της τάξης του 85% στις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα «βλέπει» το ΔΝΤ, διαπιστώνοντας και μια «φούσκα» της τάξης του 10%

Γιάννης Αγουρίδης
Θεοδωρικάκος: Απαιτείται εθνική κοινωνική συμφωνία μείωσης των τιμών
Economy

Θεοδωρικάκος: Eθνική κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών

Βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να αναλάβουν την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνία, μειώνοντας τιμές σε μία σειρά προϊόντων, τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

ΣΕΒ: Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση
Economy

Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Στο πλαίσιο της φετινής Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

Επιχειρήσεις: Πόσα «λουκέτα» μπήκαν το α’ τρίμηνο του 2026
Economy

Πόσα «λουκέτα» μπήκαν το α' τρίμηνο του 2026

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις πτωχεύσεις και τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων

Κυριάκος Πιερρακάκης: Δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο
Economy

Πιερρακάκης: Δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για τα μέτρα της κυβέρνησης

Latest News
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα

Προθεσμία να απολογηθούν ζητούν οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Lavipharm: Στα 1,41 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη στο τρίμηνο, με αύξηση 28,6%
Business

Lavipharm: Αύξηση 28,6% στα προ φόρων κέρδη - Ανήλθαν σε 1,41 εκατ.

Οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων του ομίλου Lavipharm στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 32,2%

Ποσειδώνια 2026: Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής
Ναυτιλία

Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής στα Ποσειδώνια 2026

Η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή έκθεση ανοίγει τις πύλες της τη Δευτέρα 1η Ιουνίου

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
World

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις

Οι απολύσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν γενικά σε χαμηλά επίπεδα παρά την γεωπολιτική αστάθεια

ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει η πλαρφόρμα Α21
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για κάνετε σωστά την αίτηση για το επίδομα παιδιού

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στοπ στο ανοδικό σερί του ΧΑ έβαλαν τράπεζες και Allwyn

Μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις η διόρθωση ήρθε σήμερα για το ΧΑ, με τους περισσότερους τίτλους να κλείνουν στο «κόκκινο»

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios
World

ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία λέει το Axios

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά αυτός δεν την υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

Νεκτάριος Δαργάκης
GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο
Επικαιρότητα

GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο

Το gov ERP υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”

Amazon: Συμφωνία 6 δισ. δολ. με την Snowflake για τσιπ «πρακτόρων»
Tεχνητή νοημοσύνη

Συμφωνία 6 δισ. δολ. της Snowflake για χρήση τσιπ Amazon

Η Snowflake εντάσσεται, μαζί με την Apple και την Meta, στους μεγαλύτερους πελάτες της Amazon για υπολογιστική CPU

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Κικίλιας: Βαριά βιομηχανία της χώρας η ναυτιλία
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ναυτιλία, βαριά βιομηχανία της χώρας

Ως κόρη οφθαλμού θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, αναφέρει ο Βασίλης Κικίλιας - Στόχος τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας

Συνάντηση Δένδια – Θεοδωρικάκου: Στο επίκεντρο το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Τι συζήτησαν Νίκος Δένδιας και Τάκης Θεοδωρικάκος

Το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την αμυντική βιομηχανία μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνάντηση Νίκου Δένδια και Τάκη Θεοδωρικάκου

ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,5% οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025
Ασφαλιστικές

ΕΑΕΕ: Αύξηση κατά 3,5% στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025 [γραφήματα]

Από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκδόθηκαν συνολικά 53.766 συμβόλαια, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ - Η μέση ζημία μειώθηκε κατά 24,2%

ΗΠΑ: Αυξήθηκε στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σε αναμονή η Fed
World

Στο 3,8% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ - Πώς θα αντιδράσει η Fed

Ο δείκτης τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 0,4% για τοn μήνα Aπρίλιο στις ΗΠΑ

Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης
Ασφαλιστικές

Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης [γράφημα]

Στα 6,9 τρισ. ευρώ η παγκόσμια αγορά ασφαλίστρων, σύμφωνα με την Allianz Research - Ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα χάρη στις γενικές ασφαλίσεις

Βιομηχανία: Έξι χώρες ζητούν από την ΕΕ προστασία από το κόστος των εκπομπών CO2
Κλιματική αλλαγή

Ελλάδα και πέντε χώρες ζητούν... «ανάσες» για τη βιομηχανία

Πολωνία, Τσεχία και άλλες χώρες ζητούν την έκδοση περισσότερων αδειών εκπομπών για τη βιομηχανία, λόγω των παγκόσμιων κρίσεων και των υψηλών τιμών της ενέργειας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies