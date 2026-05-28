Amazon: Συμφωνία 6 δισ. δολ. με την Snowflake για τσιπ «πρακτόρων»

Συμβόλαιο με την εταιρεία αποθήκευσης cloud Snowflake υπέγραψε η Amazon Web Services, καθώς ο πολλαπλασιασμός των πρακτόρων (agent) τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να οδηγεί σε υψηλά επίπεδα ζήτησης για υλικό υπολογιστών.

Η Snowflake σχεδιάζει να πληρώσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια για πρόσβαση στα τσιπ Graviton της Amazon. Τσιπ Graviton μέσα στα κέντρα δεδομένων της AWS, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Το Graviton, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε η AWS το 2018, είναι μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας ή CPU – ο κύριος εγκέφαλος του υπολογιστή που τροφοδοτεί τα πάντα, από προσωπικές συσκευές όπως smartphone και φορητούς υπολογιστές έως υπολογιστές αυτοκινήτων, διακομιστές κέντρων δεδομένων και προηγμένα συστήματα AI.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, θα καταστήσει την Snowflake έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες της AWS για υπολογιστές που βασίζονται σε CPU. Άλλοι σημαντικοί αγοραστές τσιπ Graviton περιλαμβάνουν την Meta Platforms και την Apple. Η AWS προσφέρει επίσης τσιπ προσαρμοσμένα από μοντέλα AI εκπαίδευσης και εκτέλεσης.

Η Amazon ενισχύει την θέση της στην υπολογιστική CPU

Τον Απρίλιο, η μονάδα cloud της Amazon είχε δηλώσει ότι η Meta συμφώνησε να χρησιμοποιήσει τα τσιπ Graviton γενικής χρήσης της Amazon σε μια συμφωνία που θα διαρκέσει τουλάχιστον τρία χρόνια, της οποίας όμως το τίμημα δεν αποκάλυψε.

Η συμφωνία καταδεικνύει την προθυμία της Meta να επενδύσει πολλά χρήματα ώστε να μπορέσει να καλύψει την υψηλή ζήτηση υπολογιστών, παράλληλα με τους τεχνολογικούς ανταγωνιστές της όπως η Alphabet και η Microsoft.

Οι μετοχές της Snowflake εκτοξεύτηκαν έως και 35% μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η Snowflake ιδρύθηκε στην πλατφόρμα της AWS το 2015 και έκτοτε επεκτείνει τη σχέση της με την Amazon. Η εταιρεία έχει σχεδόν 14.000 πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της νεοσύστατης εταιρείας ανταμοιβών και διαφήμισης Fetch και της πλατφόρμας ανάλυσης τεχνητής νοημοσύνης Hex.

Καθώς οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι είναι αυτόνομα bots που μπορούν να εκτελούν μια ποικιλία εργασιών για ανθρώπους χρήστες, έχουν γίνει πιο δημοφιλείς, η ζήτηση για CPU έχει αυξηθεί, εν μέρει επειδή οι πράκτορες απαιτούν μεγάλο αριθμό επεξεργαστών για να τους βοηθήσουν να ενορχηστρώσουν τις υπολογιστικές εργασίες ή να τις ταξινομήσουν με τη σωστή σειρά.

Εταιρείες που πωλούν CPU, συμπεριλαμβανομένων των Intel, Advanced Micro Devices και Arm Holdings, έχουν δει τις τιμές των μετοχών τους να αυξάνονται και τις πωλήσεις τους να ακμάζουν τους τελευταίους μήνες, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη των πρακτόρων έχει επεκταθεί.