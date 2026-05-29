Wall Street: Νέα άνοδος με άλμα για την Dell

Με ήπια κέρδη κινούνται οι δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,33% στις 50.838 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,25% στις 7.582 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,23% στις 26.979 μονάδες.

Και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες βρίσκονται σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών. Ο Nasdaq Composite προηγείται με άνοδο άνω του 2%, ο S&P 500 κερδίζει περισσότερο από 1%, ενώ ο Dow Jones σημειώνει άνοδο μικρότερη του 1%. Η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία του Μαΐου και όλα δείχνουν ότι ο μήνας θα ολοκληρωθεί με σημαντικά κέρδη για τη Wall Street. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο σχεδόν 5% σε μηνιαία βάση, ο Dow Jones περίπου 2%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ξεχωρίζει με κέρδη που προσεγγίζουν το 8%.

Πρωταγωνίστρια όμως της σημερινής συνεδρίασης αναδεικνύεται η Dell Technologies, με τη μετοχή να εκτοξεύεται σχεδόν κατά 37%, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για το σύνολο της χρήσης. Η εταιρεία προβλέπει πλέον προσαρμοσμένα κέρδη 17,90 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα μεταξύ 165 και 169 δισ. δολαρίων.

Η ισχυρή επίδοση της Dell δίνει ώθηση συνολικά στον κλάδο της τεχνολογίας και των υπολογιστικών συστημάτων. Η Hewlett Packard Enterprise καταγράφει άνοδο άνω του 17%, η Super Micro Computer ενισχύεται σχεδόν κατά 10%, ενώ η HP κερδίζει περίπου 7%.

Οι επενδυτές βλέπουν στα αποτελέσματα της Dell μία ακόμη επιβεβαίωση ότι η ζήτηση για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και υποδομές πληροφορικής παραμένει ισχυρή, στηρίζοντας τον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο.

Στον αντίποδα, η American Eagle Outfitters δέχεται ισχυρές πιέσεις, με τη μετοχή να υποχωρεί περίπου 11%. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις της εταιρείας μειώθηκαν κατά 2% στο πρώτο τρίμηνο, τη στιγμή που οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 3,1%. Παράλληλα, οι προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο απογοήτευσαν την αγορά, καθώς η διοίκηση εκτιμά λειτουργικά κέρδη 45 έως 50 εκατ. δολαρίων, έναντι εκτιμήσεων για 65,3 εκατ. δολάρια.

Απώλειες άνω του 15% καταγράφει και η Gap, μετά τη μείωση των προβλέψεων για τις ετήσιες πωλήσεις. Η εταιρεία αναμένει πλέον αύξηση πωλήσεων 1%-2%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για ανάπτυξη 2%-3%.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να αποτιμούν το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί περισσότερο από 2%, στα 86,89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent χάνει επίσης περίπου 2%, στα 91,80 δολάρια.

Η Wall Street προέρχεται από νέα ιστορικά υψηλά, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την παράταση της εκεχειρίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Kate Moore, επικεφαλής επενδύσεων της Citi Wealth, η ανοδική πορεία των αγορών οφείλεται κυρίως στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και λιγότερο στις γεωπολιτικές εξελίξεις.