Χρηματιστήριο Αθηνών: Σταθερά σε ανοδική τροχιά

Σταθερά σε ανοδική τροχιά βρίσκεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, οδεύοντας στο να κλείσει τον Μάιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ όσο πλησιάζουμε προς τη λήξη της συνεδρίασης αναμένεται να κορυφωθούν οι ροές λόγω του rebalancing του MSCI.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,29% στις 2.378,86 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 133,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 22,1 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,36% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.040,02 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,83% στις 2.716,64 μονάδες.

Πρωταγωνιστούν ΔΕΗ και Πειραιώς

Με αιχμή τις συναλλαγές σε ΔΕΗ και Πειραιώς, ενώ ισχυρές εντολές καταγράφονται και στη Eurobank, το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει την ανοδική του πορεία, με την αγορά να δείχνει ότι αφήνει σταδιακά στο περιθώριο τις γεωπολιτικές ανησυχίες και να στρέφει την προσοχή της στις ανακατατάξεις κεφαλαίων λόγω MSCI.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον δείκτη MSCI Standard Greece από τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης, με τις σχετικές εισροές να εκτιμάται ότι θα κορυφωθούν προς το κλείσιμο της αγοράς, αυξάνοντας σημαντικά τον συναλλακτικό όγκο.

Ο Μάιος εξελίσσεται σε μήνα επαναφοράς για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο φαίνεται να κλείνει την πτωτική «παρένθεση» που προκάλεσαν οι ανησυχίες γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν. Καθοριστική ώθηση προσέφεραν τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, τα οποία λειτούργησαν ως βασικός καταλύτης για την ανάκαμψη της αγοράς. Ο Γενικός Δείκτης κινείται πλέον σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά έτους, έχοντας καταγράψει άνοδο άνω του 8% μέσα στον Μάιο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Eurobank και Alpha Bank σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 3%, ενώ άνω του 2% είναι η άνοδος σε Jumbo, Metlen, Aegean, Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΑΑ. Άνω του +1%είναι οι ΕΛΧΑ, Helleniq Energy, Aktor, Κύπρου, Πειραιώς και ΕΥΔΑΠ.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Allwyn, Εθνική, Optima, Coca Cola, Cenergy, Σαράντης, Λάμδα και ΔΕΗ, ενώ ήπια πτωτικά οι Motor Oil, ΟΤΕ και Βιοχάλκο.