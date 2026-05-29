ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 9.663.578 μετοχές, μετά από νέες αγορές ιδίων μετοχών

Business 29.05.2026, 10:29
Στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.927.000 μετοχών εκδόσεώς της, κατά το χρονικό διάστημα από 21.05.2026 μέχρι και 27.05.2026, η ΔΕΗ αγόρασε μέσω συναλλαγών στο EuronextAthens συνολικά 142.685 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 9.663.578 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,6176% του υφιστάμενου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Σημειώνεται ότι, στις 25.05.2026, η ΔΕΗ προέβη σε πώληση 13.419.217 ιδίων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διά της έκδοσης 228.126.677 νέων μετοχών, με αποτέλεσμα το υφιστάμενο καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο να διαιρείται πλέον σε 597.396.677 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Αυτή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μεταβάλει τον ως άνω ανώτατο αριθμό μετοχών (36.927.000) που δύναται να αποκτήσει η ΔΕΗ. Συνεπώς, κατά την 27.05.2026, ο συνολικός αριθμός μετοχών εκδόσεώς της που δύναται η ΔΕΗ να αποκτήσει μέχρι τη λήξη του υφιστάμενου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 13.844.205.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

