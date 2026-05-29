Loulis Food Ingredients: Αποφάσισε μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Loulis Food Ingredients.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Loulis Food Ingredients A.E. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 28.05.2026 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 3.081.650,40 ευρώ ήτοι 0,18 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 24.030 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ήτοι κατά 0,000253 ευρώ ανά μετοχή, συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,180253 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ν. 4548/2018.

Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,180253 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,171240 ευρώ ανά μετοχή.

Από την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος για τη χρήση 2025.

Δικαιούχοι του μερίσματος για τη χρήση 2025 θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 (Record Date).

Loulis Food Ingredients: Η πληρωμή του μερίσματος

Η πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά για τους κληρονόμους θανόντων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η καταβολή θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την Euronext Securities Athens και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας προς την Τράπεζα.

3. Για τους δικαιούχος που τηρούν τους τίτλους τους σε υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα/ επιχείρηση επενδύσεων ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας και κατόπιν έγγραφής εντολής της Εταιρείας.

Με την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από τις 13 Ιουνίου 2027 και εφεξής, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στο Κερατσίνι Αττικής (Σπετσών 1, Κερατσίνι 18755). Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.