ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,1% για τον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Μάρτιο

Άνοδο κατά 6,1% κατέγραψε ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Μάρτιο του 2026, με τον γενικό δείκτη όγκου κατά τον ίδιο μήνα να παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 3%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση όγκου 3% στο λιανικό εμπόριο τον Μάρτιο

Ειδικότερα, σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τους δείκτες κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2026, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025,

παρουσίασε αύξηση 6,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 αύξηση 4,2%

• Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο

δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026

αύξηση 0,7%

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο

δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε αύξηση 0,2%

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του

Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε μείωση 0,5%

Με θετικό και αρνητικό πρόσημο

Σε ότι αφορά τον τζίρο οι κατηγορίες καταστημάτων που παρουσιάσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον Μάρτιο του 2026, ήταν καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων 15,6%, μεγάλα καταστήματα τροφίμων 4,2%, πολυκαταστήματα 3,1%, βιβλία χαρτικά 2,5% και έπιπλα-ηλεκτρικά είδη-οικιακός εξοπλισμός 1,4%.

Στον αντίποδα τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν τρόφιμα-ποτά-καπνός με 2,3% και ένδυση-υπόδηση επίσης με 2,3%.

Σε ότι αφορά στον όγκο η μεγαλύτερη μείωση τον Μάρτιο καταγράφηκε στην ένδυση-υπόδηση (20,5%) και ακολουθούν με απόσταση τα πολυκαταστήματα με 4,5%.