Υπερταμείο: Διαγωνισμός για την προμήθεια του νέου συστήματος ψηφιοποιημένης έκδοσης εγγράφων ασφαλείας

Διαγωνισμό για την δημιουργία νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας και την εκτύπωση – προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας προκήρυξε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου, με την εκτιμώμενη αξία να ανέρχεται στα 515,4 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία είναι ανοικτή και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια της διαδικασίας, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, και τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας του έργου.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 25 Ιουνίου 2026 και η χρηματοδότηση θα προέλθει από εθνικούς πόρους.

Υπερταμείο: Ψηφιοποιείται πλήρως η έκδοση εγγράφων ασφαλείας

Σκοπός του διαγωνισμού είναι ο εκσυγχρονισμός και η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης εγγράφων ασφαλείας (νέες αστυνομικές ταυτότητες, διαβατήρια) που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία.

Η νέα πλατφόρμα θα υποστηρίζει:

ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους πολίτες,

αυτοματοποιημένη συλλογή και διαχείριση δικαιολογητικών,

διασύνδεση με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα,

ασφαλή προσωποποίηση και παραγωγή εγγράφων.

Το σύστημα θα καλύπτει συνολικά τον κύκλο παραγωγής και έκδοσης εντύπων ασφαλείας, από τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων και τη διαχείριση αιτήσεων έως τον ποιοτικό έλεγχο των προσωποποιημένων εγγράφων.

Μετά την ολοκλήρωση του κυρίως έργου προβλέπεται δεκαετής περίοδος λειτουργίας, συντήρησης και προμήθειας εντύπων ασφαλείας.

Στόχος η μείωση κινδύνου πλαστογράφησης και υποκλοπής δεδομένων

Το έργο για το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εντύπων Ασφαλείας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους στον τομέα των εγγράφων ασφαλείας:

Ενισχύει την ασφάλεια των εκδιδόμενων εγγράφων και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πλαστογράφησης και υποκλοπής προσωπικών δεδομένων.