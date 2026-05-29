Υπερταμείο: Διαγωνισμός για την προμήθεια του νέου συστήματος ψηφιοποιημένης έκδοσης εγγράφων ασφαλείας

Το νέο σύστημα πρόκεται να ενισχύσει την ασφάλεια των εκδιδόμενων εγγράφων και να αυτοματοποιήσει συνολικά τη διαδικασία - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών

Economy 29.05.2026, 12:20
Σχολιάστε
Υπερταμείο: Διαγωνισμός για την προμήθεια του νέου συστήματος ψηφιοποιημένης έκδοσης εγγράφων ασφαλείας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διαγωνισμό για την δημιουργία νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας και την εκτύπωση – προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας προκήρυξε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου, με την εκτιμώμενη αξία να ανέρχεται στα 515,4 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία είναι ανοικτή και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια της διαδικασίας, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, και τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας του έργου.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 25 Ιουνίου 2026 και η χρηματοδότηση θα προέλθει από εθνικούς πόρους.

Υπερταμείο: Ψηφιοποιείται πλήρως η έκδοση εγγράφων ασφαλείας

Σκοπός του διαγωνισμού είναι ο εκσυγχρονισμός και η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης εγγράφων ασφαλείας (νέες αστυνομικές ταυτότητες, διαβατήρια) που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία.

Η νέα πλατφόρμα θα υποστηρίζει:

  • ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους πολίτες,
  • αυτοματοποιημένη συλλογή και διαχείριση δικαιολογητικών,
  • διασύνδεση με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα,
  • ασφαλή προσωποποίηση και παραγωγή εγγράφων.

Το σύστημα θα καλύπτει συνολικά τον κύκλο παραγωγής και έκδοσης εντύπων ασφαλείας, από τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων και τη διαχείριση αιτήσεων έως τον ποιοτικό έλεγχο των προσωποποιημένων εγγράφων.

Μετά την ολοκλήρωση του κυρίως έργου προβλέπεται δεκαετής περίοδος λειτουργίας, συντήρησης και προμήθειας εντύπων ασφαλείας.

Στόχος η μείωση κινδύνου πλαστογράφησης και υποκλοπής δεδομένων

Το έργο για το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εντύπων Ασφαλείας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους στον τομέα των εγγράφων ασφαλείας:

Ενισχύει την ασφάλεια των εκδιδόμενων εγγράφων και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πλαστογράφησης και υποκλοπής προσωπικών δεδομένων.

  • Δημιουργεί ένα ενιαίο, πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα διαχείρισης αιτήσεων, δικαιολογητικών και βιομετρικών στοιχείων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τις διαδικασίες για πολίτες και δημόσιες υπηρεσίες.
  • Υποστηρίζει τη μετάβαση της χώρας στις νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ψηφιακής ταυτότητας και ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης, μέσω της συμβατότητας με το πλαίσιο eIDAS 2.0 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ψηφιακή Ταυτότητα.
  • Περιλαμβάνει τη δημιουργία κρίσιμων εθνικών υποδομών, όπως το Citizen Identity Hub, που θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος διαλειτουργικότητας υπηρεσιών αυθεντικοποίησης.
  • Διασφαλίζει μακροχρόνια λειτουργική υποστήριξη μέσω δεκαετούς περιόδου συντήρησης και λειτουργίας, στοιχείο που αναδεικνύει τον στρατηγικό και διαρκή χαρακτήρα του έργου για το ελληνικό Δημόσιο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Υπερταμείο: Διαγωνισμός για την προμήθεια του νέου συστήματος ψηφιοποιημένης έκδοσης εγγράφων ασφαλείας
Economy

Υπερταμείο: Διαγωνισμός για ψηφιακές ταυτότητες και διαβατήρια
Πιερρακάκης: Μέχρι το τέλος του φθινοπώρου ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων
Economy

Πότε ξεκινά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»
Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Θεοδωρικάκος: Tο πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ» στηρίζει την αμυντική βιομηχανία
ΜΙΔΑ: Οι αλλαγές σε επιδόματα και ακίνητα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι φέρνει το ΜΙΔΑ σε επιδόματα, ακίνητα και ΕΝΦΙΑ
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γράψει το…κοντέρ 60%
Economy

Πότε θα γράψει το... κοντέρ 60% για το δημόσιο χρέος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Πού άνοιξαν νέα καταστήματα τα διεθνή brands - Οι hot πιάτσες

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Κτηματολόγιο: Νέα ρύθμιση ξεμπλοκάρει επιδοτήσεις για χιλιάδες «γκρίζες» εκτάσεις
Ακίνητα

Το «παράθυρο» για επιδοτήσεις σε γη που δηλώνεται ως δημόσια

Τι προβλέπει νέα ρύθμιση για εκατομμύρια στρέμματα που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ ως καλλιεργούμενες αλλά εμφανίζονται ως δημόσιες στο Κτηματολόγιο;

Μάχη Τράτσα
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
World

Η σύγκρουση πριν την απόλυση του προέδρου της BP

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση με τον Μπέν Μάθιους, τον ισχυρό γραμματέα της BP

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Συνταξιοδότηση: Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές – διασώστες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στα βαρέα και ανθυγιεινά 23.000 παλαιοί νοσηλευτές - διασώστες

Άμεσα στη Βουλή η ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας - Συνταξιοδότηση έως και πέντε έτη νωρίτερα για όσους προσελήφθησαν προ του 2011

Κώστας Παπαδής
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Economy
Υπερταμείο: Διαγωνισμός για την προμήθεια του νέου συστήματος ψηφιοποιημένης έκδοσης εγγράφων ασφαλείας
Economy

Υπερταμείο: Διαγωνισμός για ψηφιακές ταυτότητες και διαβατήρια

Το νέο σύστημα πρόκεται να ενισχύσει την ασφάλεια των εκδιδόμενων εγγράφων και να αυτοματοποιήσει συνολικά τη διαδικασία - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Θεοδωρικάκος: Tο πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ» στηρίζει την αμυντική βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διευκρίνισε πώς το υπουργείο συμβάλλει στην εθνική ασφάλεια με νέο αναπτυξιακό καθεστώς

ΜΙΔΑ: Οι αλλαγές σε επιδόματα και ακίνητα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι φέρνει το ΜΙΔΑ σε επιδόματα, ακίνητα και ΕΝΦΙΑ

Το ΜΙΔΑ θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γράψει το…κοντέρ 60%
Economy

Πότε θα γράψει το... κοντέρ 60% για το δημόσιο χρέος

Το 70% από το δημόσιο χρέος της Ελλάδας βρίσκεται στα χέρια επίσημων πιστωτών, ενώ η μέση διάρκεια του χρέους φτάνει τα 18-19 έτη, σύμφωνα με το ΔΝΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Κτηματολόγιο: Νέα ρύθμιση ξεμπλοκάρει επιδοτήσεις για χιλιάδες «γκρίζες» εκτάσεις
Ακίνητα

Το «παράθυρο» για επιδοτήσεις σε γη που δηλώνεται ως δημόσια

Τι προβλέπει νέα ρύθμιση για εκατομμύρια στρέμματα που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ ως καλλιεργούμενες αλλά εμφανίζονται ως δημόσιες στο Κτηματολόγιο;

Μάχη Τράτσα
Κλειστά ακίνητα: Tι κάνει η Ευρώπη με τους φόρους;
Ακίνητα

Tι κάνει η Ευρώπη με τους φόρους για τα κλειστά ακίνητα;

Η ιδέα της φορολόγησης των κλειστών ακινήτων δεν είναι πλέον μια «ακραία» συζήτηση στην Ευρώπη

Αθανασία Ακρίβου
Latest News
ΤτΕ: Στα 560 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Ασφαλιστικές

ΤτΕ: Πτώση στις καταθέσεις των ασφαλιστικών

Κατά 0,5 % μειώθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών σύμφωνα με την ΤτΕ - Πώς κινήθηκαν οι τοποθετήσεις σε μετοχές και οι τεχνικές προβλέψεις

Bally’s Intralot: Διανομή μερίσματος ύψους 30 εκατ. ευρώ
Business

Διανέμει μέρισμα 30 εκατ. ευρώ η Bally’s Intralot

Δικαιούχοι της διανομής της Bally’s Intralot είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens στις 24 Ιουνίου

ΕΕ: Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου
AGRO

Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου

Νέα στρατηγική της ΕΕ με τίτλο «Right to Stay» για την ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης των αγροτικών περιοχών

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος αποτελεί ένα στοίχημα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου

ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ
Κατασκευές

ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ

Η συμβατική αμοιβή της ΕΚΤΕΡ ορίζεται σε 33.600.000,00 ευρώ

Υπερταμείο: Διαγωνισμός για την προμήθεια του νέου συστήματος ψηφιοποιημένης έκδοσης εγγράφων ασφαλείας
Economy

Υπερταμείο: Διαγωνισμός για ψηφιακές ταυτότητες και διαβατήρια

Το νέο σύστημα πρόκεται να ενισχύσει την ασφάλεια των εκδιδόμενων εγγράφων και να αυτοματοποιήσει συνολικά τη διαδικασία - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών

Loulis Food Ingredients: Αποφάσισε μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή
Business

Loulis Food Ingredients: Δίνει μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Τι αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Loulis Food Ingredients

Πιερρακάκης: Μέχρι το τέλος του φθινοπώρου ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων
Economy

Πότε ξεκινά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για την παράταση του μέτρου για το ντίζελ κίνησης

FAO: Ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια τα προσιτά ποιοτικά τρόφιμα
AGRO

FAO: Ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια τα προσιτά ποιοτικά τρόφιμα

Ο FAO ζητά αποτελεσματική συνεργασία για να διασφαλιστεί ότι τα βασικά, θρεπτικά, υγιεινά τρόφιμα φτάνουν σε όσους τα χρειάζονται περισσότερο

ΔΕΔΔΗΕ: Υλοποίησε με επιτυχία την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΑΤΛΑΣ 2026»
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Υλοποίησε με επιτυχία την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΑΤΛΑΣ 2026»

Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ

Η διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Πειραιώς: Για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
Τράπεζες

H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders

Η Πειραιώς συγκαταλέγεται στις 600 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Επίδομα αδείας: Πότε θα το λάβουν οι εργαζόμενοι – Πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επίδομα αδείας: Πότε θα το λάβουν οι εργαζόμενοι - Πώς υπολογίζεται

Όταν ένας μισθωτός παίρνει την άδειά του, δικαιούται να λάβει τις «συνήθεις αποδοχές» του, αλλά και το επίδομα αδείας

ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ, αυξημένος ο τζίρος

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εντάσσεται στον δείκτη MSCI Standard Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies