Επίδομα θέρμανσης: Τα πόσα που δόθηκαν και πώς μπορούν να γίνουν διορθώσεις

Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025–2026 σε 868.466 δικαιούχους, για αγορές και καταναλώσεις επιδοτούμενων καυσίμων ή θερμικής/ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν έως την 31η Μαρτίου 2026, όπως αναφέρουν από κοινού τα συναρμόδια υπουργεία και η ΑΑΔΕ. Η β’ δόση που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 41.047.949,27 ευρώ, ενώ συνολικά έχουν δοθεί 165,260 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 124,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις προκαταβολές του Δεκεμβρίου 2025.

Πιο αναλυτικά, σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση και η καταβολή της κύριας περιόδου για το επίδομα θέρμανσης 2025–2026, καλύπτοντας τόσο αγορές πετρελαίου όσο και κατανάλωση μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο πρόγραμμα. Η πληρωμή της β’ δόσης εξασφαλίζει την καταβολή των υπολειπόμενων ποσών προς τους δικαιούχους που είχαν δηλωθεί και ελεγχθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων.

Τα συναρμόδια υπουργεία, μαζί με τους υφυπουργούς και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπέγραψαν τροποποίηση της απόφασης Α.1151/2025 με στόχο τη διευκόλυνση καταβολής του επιδόματος σε περιπτώσεις όπου εκ παραδρομής εκδόθηκαν ελλιπή ή εσφαλμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου θέρμανσης. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης παραστατικών για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Μαρτίου 2026, και τα ορθά παραστατικά δύνανται να εκδοθούν και να διαβιβαστούν έως τις 31 Αυγούστου 2026, ώστε οι σχετικές συναλλαγές να αποτυπωθούν πλήρως στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Η καταβολή του επιδόματος για τις διορθωμένες περιπτώσεις πετρελαίου θέρμανσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με δυνατότητα συμψηφισμού των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που υπεγράφη μετά από εισήγηση της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία διόρθωσης προβλέπει συγκεκριμένα βήματα από τα πρατήρια πώλησης: πρώτα την έκδοση πιστωτικού παραστατικού με τα ίδια στοιχεία του ελλιπούς ή εσφαλμένου χρεωστικού παραστατικού — χωρίς τους κωδικούς καυσίμου εφόσον αυτοί απουσίαζαν αρχικά — και έπειτα την έκδοση νέου, ορθού χρεωστικού παραστατικού που θα περιλαμβάνει ΑΦΜ λήπτη, λίτρα, κωδικό καυσίμου και αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, όπου απαιτείται.

Για τους δικαιούχους που έχουν απορίες ή χρειάζονται διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι λειτουργεί το my1521 — Κέντρο Εξυπηρέτησης, με δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 1521 τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00 και ψηφιακής εξυπηρέτησης 24/7 μέσω της πλατφόρμας my1521, στις ενότητες Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης — myΘέρμανση.

Η επέκταση της προθεσμίας για την υποβολή ορθών παραστατικών αναμένεται να διευκολύνει νοικοκυριά που κινήθηκαν εμπρόθεσμα αλλά επλήγησαν από σφάλματα στην έκδοση των αποδείξεων, μειώνοντας τον κίνδυνο αποκλεισμού από τα οφειλόμενα ποσά και επιτρέποντας τον τελικό συμψηφισμό των καταβολών έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά των πρατηριούχων, η ρύθμιση επιβάλλει συγκεκριμένα λογιστικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν πιστά, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή καταγραφή των πωλήσεων και η ομαλή διαβίβαση των δεδομένων στην ΑΑΔΕ.