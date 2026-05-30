Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δήλωσε ότι ο Τραμπ «προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά».

«Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και θέτοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί και επιδιώκει άλλους στόχους», έγραψε σε ανάρτηση στο X.

Η δήλωση αυτή έρχεται ενώ η «αφωνία» συνεχίζεται από την αμερικανική κυβέρνηση ώρες μετά τη σύσκεψη του Τραμπ με το επιτελείο του στην οποία υποτίθεται θα έπαιρνε τις οριστικές του αποφάσεις για το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν.

Στο μόνο σχόλιο που δημοσιεύτηκε από τον Λευκό Οίκο, μετά τη σύσκεψη για το Ιράν στην αίθουσα Κρίσεων, δεν γίνεται σαφές εάν ο Τραμπ έλαβε πράγματι κάποια απόφαση.

«Η συνάντηση της Αίθουσας Κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική και ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα».

Η ανάρτηση Τραμπ που αναπτέρωσε τις ελπίδες για συμφωνία

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social είχε υπονοήσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, προβάλλοντας ωστόσο μία εκδοχή στην οποία η Τεχεράνη δεν είναι σύμφωνη.

Ο ίδιος έγραψε:

«Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για την απρόσκοπτη ναυτιλιακή κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Όλες οι υποβρύχιες νάρκες (βόμβες), αν υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ανατίναξης, πολλές τέτοιες νάρκες με τα εξαιρετικά υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση και/ή την ανατίναξη οποιωνδήποτε ναρκών έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές!).

Τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά λόγω του εκπληκτικού και άνευ προηγουμένου Ναυτικού Αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της «επιστροφής στο σπίτι!» Πείτε ΓΕΙΑ στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας εκ μέρους μου, του αγαπημένου σας Προέδρου! Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως «πυρηνική σκόνη», το οποίο είναι θαμμένο βαθιά υπόγεια κάτω από τα σχεδόν ισοπεδωμένα βουνά, εξαιτίας της ισχυρής επίθεσης των βομβαρδιστικών μας B2 πριν από 11 μήνες […], θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, με τη μηχανική ικανότητα να το πράξει!), σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ.

Δεν θα ανταλλαγούν χρήματα, μέχρι νεωτέρας. Έχουν συμφωνηθεί και άλλα θέματα, πολύ μικρότερης σημασίας. Θα συναντηθώ τώρα, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, για να λάβω την τελική απόφαση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Το Ιράν ζητά αποδέσμευση κεφαλαίων

Το Ιράν από την πλευρά του είχε κάνει σαφές τις προηγούμενες ημέρες ότι ζητά χειροπιαστές αποδείξεις από τις ΗΠΑ για να προχωρήσει στη συμφωνία 60 ημερών όπου θα διαπραγματευτεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ένας από τους όρους ήταν οι ΗΠΑ να άρουν κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο και να αποδεσμεύσουν 24 δισ. από τα ιρανικά κεφάλαια. Τα 12 δισ. έπρεπε να δοθούν «μπροστά» προκειμένου να υπογραφεί το «μνημόνιο κατανόησης».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να βρίσκονται σε επαφή, αλλά ένα «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ των δύο κρατών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεν έχει υπάρξει καμία οριστική πληροφορία ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έχει εγκρίνει μια πιθανή συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα βασιστεί στις προφορικές δεσμεύσεις του Τραμπ αλλά θα χρειαστεί «πράξεις» για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία καθώς η Ουάσιγκτον έχει παραβιάσει αρκετές φορές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις και δυναμιτίζει τις διαπραγματεύσεις

Τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζονται, το Ισραήλ κλιμακώνει τον πόλεμο στον Λίβανο και τα παλαιστινιακά εδάφη ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φροντίζει να δυναμιτίζει το κλίμα – και την πιθανότητα συμφωνίας – και με τις δηλώσεις του.

Ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον νότιο Λίβανο και ο στρατός φαίνεται να έχει προωθηθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι, με τη Χεζμπολάχ να αναφέρει ωστόσο ότι έχει καταφέρει πλήγματα σε ισραηλινούς στρατιώτες και υποδομές.

Βομβαρδισμοί σημειώνονται και στη Γάζα με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι ο στρατός θα καταλάβει το 70% στη Λωρίδα – από το 53% που κατέχει σήμερα -, κάτι που συνιστά δημόσια περιφρόνηση της συμφωνίας εκεχειρίας που υπεγράφη τον Οκτώβριο μετά από πρωτοβουλία του Τραμπ και έχει παραβιαστεί αμέτρητες φορές από τότε.

Η αμερικανική διοίκηση δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τις ενέργειες του Ισραήλ τόσο στον Λίβανο όσο και τη Γάζα, με το Ιράν να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για συνενοχή και να ζητά κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα στην περιοχή.

Πηγή: in.gr