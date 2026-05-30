Στενά του Ορμούζ: Μειώνονται οι διελεύσεις

Αρκετά πλοία επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το ιρανικό σύστημα κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ

Ποντοπόρος 30.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Στενά του Ορμούζ: Μειώνονται οι διελεύσεις
Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέα σημαντική πτώση κατέγραψε η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο διάστημα, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της κρίσης και την επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας συνεχίζονταν.

Σύμφωνα με την της Lloyd’s List Intelligence, παρουσιάζει η επιλογή αρκετών πλοίων να χρησιμοποιούν το ιρανικό σύστημα κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Lloyd’s List Intelligence, το διάστημα 18 μέχρι 24 Μαίου, μόλις 33 φορτηγά πλοία άνω των 10.000 dwt διήλθαν από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ 18 και 24 Μαΐου, έναντι 63 πλοίων μια εβδομάδα πριν. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σχεδόν υποδιπλασιασμό της κίνησης και επαναφέρει τα επίπεδα διέλευσης κάτω από εκείνα που είχαν καταγραφεί στις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η πρόσκαιρη ανάκαμψη που είχε σημειωθεί μεταξύ 11 και 17 Μαΐου, μετά τη συμφωνία της Τεχεράνης με το Πεκίνο για τη μεταφορά βασικών φορτίων, δεν είχε συνέχεια. Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο τελικός αριθμός διελεύσεων ενδέχεται να αυξηθεί ελαφρώς, καθώς συνεχίζεται η ταυτοποίηση πλοίων που πραγματοποίησαν διελεύσεις, με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού AIS.

Οι δύο εξελίξεις που ξαναμπλόκαραν τα Στενά του Ορμούζ

Καταλυτικό ρόλο στη νέα κάμψη της κυκλοφορίας φαίνεται να διαδραμάτισαν δύο εξελίξεις. Την Τετάρτη, αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων αργού Celestial Sea στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούσε να παρακάμψει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια ημέρα, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή ελέγχου των στενών (Persian Strait Gulf Authority -PSGA) παρουσίασε επισήμως τα όρια και το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας που προτίθεται να εφαρμόσει στα Στενά του Ορμούζ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά τις τρεις πρώτες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας καταγράφηκαν 14 διελεύσεις, εκ των οποίων μόλις τρεις ήταν από πλοία με απενεργοποιημένο το AIS. Ωστόσο, μετά τα δύο αυτά γεγονότα, σημειώθηκαν 19 διελεύσεις φορτηγών πλοίων σε διάστημα τεσσάρων ημερών, με τις 11 να πραγματοποιούνται χωρίς ενεργοποιημένο AIS.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σύμφωνα με την της Lloyd’s List Intelligence, παρουσιάζει η επιλογή αρκετών πλοίων να χρησιμοποιούν το ιρανικό σύστημα κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους. Μεταξύ αυτών ήταν το LNG carrier Fuwairit, το οποίο εξήλθε από τον Περσικό Κόλπο με ενεργό AIS, καθώς και το δεξαμενόπλοιο Al Rayyan, το οποίο πραγματοποίησε «σκοτεινή» διέλευση με τελικό προορισμό την Κίνα.

Την ίδια στιγμή, πέντε αραβικά κράτη του Κόλπου — Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — προσέφυγαν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), ζητώντας από τα κράτη-μέλη να απορρίψουν τη νέα αρχή PSGA και τη διαδρομή που προτείνει για τη διέλευση από τα Στενά.

Παρά τη συνολική μείωση της κυκλοφορίας, το ποσοστό των πλοίων που συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο παρέμεινε αμετάβλητο. Τουλάχιστον το 50% των διελεύσεων αφορούσε φορτία προς ή από το Ιράν. Συνολικά, 11 bulk carriers και τέσσερα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου διέσχισαν το στρατηγικό πέρασμα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Ακίνητα

Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
Νίκος Ταγαράς: To TEE αποχαιρετά έναν μηχανικό και πολιτικό που συνέβαλε να αλλάξει η χώρα
Επικαιρότητα

To TEE αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά
Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Πολιτική

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση σε ΚΤΕΛ Κηφισού, λιμάνι Πειραιά και Λεωφόρο Αθηνών
Κοινωνία

Όπου φύγει - φύγει οι Έλληνες - Με ΚΤΕΛ και πλοία
Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων
Ομόλογα

Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται
Ηλεκτροκίνηση

To πενταθέσιο της Ferrari δεν είναι «iphone σε ρόδες»

Μερίδιο στην «πίτα» της ηλεκτροκίνησης θέλει να αποκτήσει η Ferrari

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αυτοκίνητο: Το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος των τροχαίων
World

Από τη Μέρι Γουόρντ στον Πρίγκιπα Ανδρέα - Το κόστος των τροχαίων

Στις 30 Μαΐου 1891, σημειώθηκε το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου αυτοκινήτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ίσως παγκοσμίως, το οποίο ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιατί η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει τους δασμούς
Financial Times

Γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να μάθει να ζει με τους δασμούς

Λυπάμαι, φίλοι μου, οι κανόνες δεν θα έρθουν να σας σώσουν

Soumaya Keynes
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Ποντοπόρος
Στενά του Ορμούζ: Μειώνονται οι διελεύσεις
Ποντοπόρος

Μειώνονται οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ

Αρκετά πλοία επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το ιρανικό σύστημα κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: Βαριά βιομηχανία της χώρας η ναυτιλία
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ναυτιλία, βαριά βιομηχανία της χώρας

Ως κόρη οφθαλμού θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, αναφέρει ο Βασίλης Κικίλιας - Στόχος τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας

MSC: Σε επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων μέχρι το 2050
Ναυτιλία

MSC: Θα επιτευχθεί ο στόχος μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050

Η έκθεση βιωσιμότητα του Ομίλου δείχνει ότι οι MSC Cruises και Explora Journeys παραμένουν σε τροχιά επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τις θαλάσσιες δραστηριότητές τους έως το 2050

Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασίες σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Ασίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Safe Bulkers: Στις 2 Ιουνίου η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Ναυτιλία

Safe Bulkers: Στις 2 Ιουνίου η εισαγωγή των μετοχών στο XA

Οι υφιστάμενες Κοινές Μετοχές της Safe Bulkers έχουν πρωτογενώς εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα
Ποντοπόρος

Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα

Η Capital Tankers ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή της παρουσία σε VLCCs, Suezmax και Aframax/LR2 δεξαμενόπλοια

Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Ακίνητα

Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών

Νίκος Ταγαράς: To TEE αποχαιρετά έναν μηχανικό και πολιτικό που συνέβαλε να αλλάξει η χώρα
Επικαιρότητα

To TEE αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο τεχνικός κόσμος της χώρας αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Πολιτική

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη

Από τις υπογραφές στις εγγραφές μελών, εθελοντές και στελέχη στην επικοινωνιακή και οργανωτική δουλειά.

Σωτήρης Μπολάκης
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση σε ΚΤΕΛ Κηφισού, λιμάνι Πειραιά και Λεωφόρο Αθηνών
Κοινωνία

Όπου φύγει - φύγει οι Έλληνες - Με ΚΤΕΛ και πλοία

Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων
Ομόλογα

Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων

Η Deutsche Bank αναθεώρησε ανοδικά την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου- Οι εκτιμήσεις για τα επιτόκια

Στεγαστική κρίση: Στο τραπέζι «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω»
Ακίνητα

Πώς θα «πέσουν» νέα ακίνητα στην αγορά

Η στεγαστική κρίση «καίει» την ελληνική κοινωνία - Ποια μέτρα μελετά η κυβέρνηση

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ
Κόσμος

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν

Οι δηλώσεις Τραμπ και Χέγκσεθ - Οι πληροφορίες από την πλευρά του Ιράν

Ηλεκτρική ενέργεια: Τριπλάσιο πλεόνασμα και συγκρατημένες προσδοκίες τιμών
Ηλεκτρισμός

Ηλεκτρική ενέργεια: Τριπλάσιο πλεόνασμα και συγκρατημένες προσδοκίες τιμών

Η αξία των εξαγωγών ρεύματος στο πρώτο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε 459 εκατ. ευρώ

Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Πρεμιέρα με Νέα Ελληνικά κάνουν σήμερα τα ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τα ΕΠΑΛ κάνουν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις – Μαζί με τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι μαθητές διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο: Διαφοροποιήσεις μεταξύ των φορέων του τουριστικού κλάδου
Τουρισμός

Χωροταξικό Τουρισμού: Μεγάλες διαφωνίες στους φορείς του κλάδου

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού προκαλεί διαφωνίες στους τουριστικούς φορείς ως προς τη φέρουσα ικανότητα

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 7ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
ΜΜΜ: Σε ισχύ από 30 Μαΐου τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο
Κοινωνία

ΜΜΜ: Νέα πρόστιμα από σήμερα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο

Μουντιάλ: Το «μοντέλο» της Goldman Sachs» δίνει ως φαβορί την Ισπανία
Business of Sport

Μουντιάλ: Το «μοντέλο» της Goldman Sachs» δίνει ως φαβορί την Ισπανία

Το μοντέλο βασίζεται στην ιστορική απόδοση των ομάδων και στα δεδομένα κατάταξης, δίνοντας στους Ίβηρες ποσοστό 26% για την κατάκτηση του τροπαίου.

Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά
Economy

Καμπανάκι στην αγορά - «Κόκκινα» τα 1 στα 3 τιμολόγια

Μόνο δύο στα τρία τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους – Η καθυστέρηση πληρωμών φέρνει μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις

Δήμητρα Σκούφου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies