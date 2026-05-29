Επίδομα παιδιού: Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21

Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων (έτους 2026), σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Η ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας χορηγείται το επίδομα παιδιού, δέχεται νέες δηλώσεις από σήμερα στις 08:00 και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 10 Ιουλίου στις 18:00. Οι δικαιούχοι καλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους ή να προβούν σε τροποποιήσεις υπαρχουσών αιτήσεων στην πλατφόρμα idika.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Η υποβολή της αίτησης για το επίδομα παιδιού

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Οι προϋποθέσεις

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τι πρέπει να προσέξετε

Οι αιτούντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21:

-Την ακριβή Σχολική Μονάδα.

-Την τάξη και τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή.

Εάν η ηλεκτρονική διασταύρωση αυτών των στοιχείων ολοκληρωθεί επιτυχώς, η διαδικασία προχωρά κανονικά. Αντιθέτως, εάν δεν ταυτοποιηθούν, το σύστημα εμφανίζει ειδοποίηση και ο χρήστης οφείλει να επισυνάψει στην ηλεκτρονική του αίτηση το απαραίτητο δικαιολογητικό.

