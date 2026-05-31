Ασφαλιστική αγορά: Οι γενικές ασφαλίσεις έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη

Ασφαλιστικές 31.05.2026, 21:22
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται ότι διαδραμάτισαν οι γενικές ασφαλίσεις για την ανάπτυξη στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, η οποία ανάμεσα στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει εντάσσεται η έγκαιρη προσαρμογή στις απαιτήσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο και, ιδίως, στην αναθεωρημένη Οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ» για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, που προβλέπεται να εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2027.

Οι προβλέψεις ανάπτυξης στην ασφαλιστική αγορά

Όπως αναφέρεται στην έκθεση «Global Insurance Report» της Allianz Research, η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα το 2025 «κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη 5,6% με συνολικά έσοδα ασφαλίστρων 6 δισ. ευρώ», διευκρινίζοντας ότι «οι γενικές ασφαλίσεις αυξήθηκαν έντονα 8,6% εν μέρει λόγω σημαντικών αυξήσεων ασφαλίστρων, ενώ η ανάπτυξη στην ασφάλιση ζωής παρέμεινε χαμηλότερη στο 2,7%».

Αφού στην έκθεση εκτιμάται ότι συνολικά η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά αναμένεται να σημειώσει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης +5,3% την επόμενη δεκαετία, για την Ελλάδα προβλέπει ότι η συνολική ετήσια ανάπτυξη θα κυμανθεί στο +4,8% (ονομαστικό ΑΕΠ: 3,4%). Στις γενικές ασφαλίσεις (P&C), προβλέπει παγκόσμια ετήσια ανάπτυξη +4,7% έως το 2036 και για την Ελλάδα  5,4%).

Σύμφωνα, δε, με όσα επισημαίνει η Σταματίνα Παντελαίου διευθύντρια Οικονομικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, σε πρόσφατη σχετική μελέτη, τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της ασφαλιστικής παραγωγής υπερκαλύπτει τον πληθωρισμό. Ενώ σε επίπεδο εταιρειών σημειώνει ότι στον κλάδο των ασφαλειών ζωής 9 εταιρείες αύξησαν την παραγωγή τους το 2024 (έναντι 6 για τις οποίες υπήρξε μείωση). Στον κλάδο των ασφαλειών κατά ζημιών 23 εταιρείες παρουσίασαν αύξηση (έναντι 3 επιχειρήσεων με μείωση παραγωγής). Μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στον κλάδο ζωής, καθώς πέντε (5) εταιρείες κάλυψαν πάνω από το 91% των ασφαλίστρων ζωής το 2024, ενώ ισάριθμες εταιρείες κάλυψαν περίπου το 52% των ασφαλίσεων κατά ζημιών το ίδιο έτος.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Senior Manager της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, σημειώνει ότι  η συγκέντρωση στον κλάδο είναι φανερά αυξητική τα τελευταία χρόνια. Παρακολουθώντας διαχρονικά την ασφαλιστική παραγωγή ανά εταιρεία, παρατηρεί κανείς ότι – στο σύνολο της παραγωγής – οι πέντε πρώτες εταιρείες έλεγχαν το 60% της αγοράς το 2024 έναντι ποσοστού 49% το 2020. Η ασφαλιστική αγορά τα τελευταία έτη διανύει μια περίοδο μετασχηματισμού, εν μέρει και ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της να ανταποκριθεί στις οικονομικές συνθήκες, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις – αλματωδώς αυξανόμενες – απαιτήσεις καινοτομίας και ψηφιακής προσαρμογής.

Στη μελέτη της ICAP CRIF δεν παραλείπεται να επισημανθεί βεβαίως και η επιστροφή των τραπεζών στις ασφάλειες στην κατεύθυνση ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου των τραπεζοασφαλειών. Και αφού γίνεται αναφορά στα deals που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από τράπεζες  στον ασφαλιστικό κλάδο, στη μελέτη εκτιμάται ότι «οι κινήσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα της νέας στρατηγικής ενσωμάτωσης των ασφαλιστικών εταιρειών στον πυρήνα των τραπεζικών δραστηριοτήτων με απώτερο σκοπό την άντληση εσόδων κυρίως σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων».

Πώς οι ασφαλιστικές θα αναπτύξουν ταχύτερα τις εργασίες τους

Οι κύριοι άξονες στους οποίους εκτιμάται ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχουν ταχύτερη ανάπτυξη των εργασιών τους είναι πρωτίστως η ενδυνάμωση των πωλήσεων με υποστήριξη των παραδοσιακών αλλά και εναλλακτικών δικτύων, σε συνδυασμό πάντα με την υιοθέτηση του μοντέλου του «πολυκαναλικού» δικτύου πωλήσεων και την εκμετάλλευση της τεχνολογίας αιχμής (on line ασφάλιση μέσω internet, mobile marketing), αλλά και την περαιτέρω προώθηση των τραπεζοασφαλειών (bancassurance).

Για την ICAP CRIF, κομβικός θα είναι επίσης ο ρόλος της ανάπτυξης νέων συνεργασιών – συμπράξεων και συμφωνιών με τον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (ιδιωτικά θεραπευτήρια), σε συνδυασμό πάντα με την διάθεση στην αγορά, νέων, ανταγωνιστικών, ευέλικτων, σύγχρονων και περισσότερο κερδοφόρων ασφαλιστικών προϊόντων και ειδικότερα η δημιουργία προγραμμάτων για την κάλυψη αναγκών που περικόπτονται από την κοινωνική ασφάλιση.

Επίσης, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας (μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων), θα οδηγήσει σε συγκράτηση του κόστους λειτουργίας καθώς και στην μείωση του κόστους διάθεσης των προϊόντων αλλά και του κόστους των αποζημιώσεων. Τέλος, ο εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικές κινήσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο στην μετά covid εποχή.

