Netflix: Επικρίνει το γερμανικό σχέδιο για εξαναγκασμό ομίλων σε μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ευρώπη

World 31.05.2026, 22:18
Ομάδες streaming, συμπεριλαμβανομένου του Netflix, έχουν επικρίνει τα γερμανικά σχέδια για την ενίσχυση του τοπικού κινηματογραφικού περιεχομένου ως προστατευτικά, καθώς το Βερολίνο επιδιώκει να τους αναγκάσει να επανεπενδύσουν μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων τους με αντάλλαγμα επιδοτήσεις.

Η κυβέρνηση Μερτς πρότεινε σχεδόν διπλασιασμό των επιδοτήσεων ταινιών έως και 250 εκατομμύρια ευρώ φέτος, από 133 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Σε αντάλλαγμα, θα απαιτήσει από τους streamers να επανεπενδύσουν μεταξύ 8 και 12% των πωλήσεων σε άλλα ευρωπαϊκά έργα, σε σύγκριση με μεταξύ 1,8 και 2,5% προηγουμένως, αναφέρουν οι Financial Times.

Το νομοσχέδιο – που θα εξεταστεί από το υπουργικό συμβούλιο αυτή την εβδομάδα πριν περάσει από το κοινοβούλιο μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών – εισάγει επίσης μια ρήτρα για τους παραγωγούς να ανακτήσουν τα δικαιώματα των ταινιών τους μετά από επτά χρόνια.

Το σχέδιο εμφανίστηκε καθώς οι αμερικανικοί όμιλοι streaming κάνουν ολοένα και περισσότερα γυρίσματα στο εξωτερικό για να ξεφύγουν από το αυξανόμενο κόστος στην αμερικανική αγορά. Εν τω μεταξύ, ο Merz, ο οποίος επιδιώκει να αναζωογονήσει την στάσιμη οικονομία της Γερμανίας, θέλει να μιμηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν εισαγάγει φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις για να προσελκύσουν κινηματογραφικές παραγωγές.

Με υποχρεωτικό ποσοστό επανεπένδυσης 8 έως 12%, η Γερμανία θα βρισκόταν στο ευρωπαϊκό μέσο εύρος – μεταξύ του ποσοστού 5% της Ισπανίας και της Δανίας και του 20% της Γαλλίας. Οι μεμονωμένες χώρες εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα, με τη Γαλλία να έχει κανόνες επανεπένδυσης αλλά διαφορετικό πλαίσιο κινήτρων και το Ηνωμένο Βασίλειο να προσφέρει φορολογικά κίνητρα.

Η Netflix σηκώνει το γάντι

Ωστόσο, ο διευθυντής δημόσιας πολιτικής του Netflix στη Γερμανία, Βολφ Όστχαους, προειδοποίησε ότι η αναγκαστική επανεπένδυση των εταιρειών θα μπορούσε στην πραγματικότητα να περιορίσει την ανάπτυξη στη γερμανική αγορά. «Εάν η ρύθμιση τελικά δυσχεράνει την επένδυση σε φιλόδοξα έργα και, ως αποτέλεσμα, παράγονται λιγότεροι τίτλοι συνολικά, αυτό δεν ωφελεί ούτε το κοινό ούτε την τοποθεσία παραγωγής», δήλωσε στους FT.

Το Netflix δήλωσε ότι τήρησε την υπόσχεσή του να επενδύσει 500 εκατομμύρια ευρώ και να δημιουργήσει 80 τίτλους στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία μεταξύ 2021 και 2024. Εάν οι επενδυτικοί στόχοι κατοχυρωθούν σε νόμο, αυτό μπορεί να επιβραδύνει την παραγωγή, δήλωσε ο Όσταχαους.

Η Γερμανία δυσκολεύεται να ανακάμψει ως τόπος γυρισμάτων από την πανδημία. Ο όγκος παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών στη χώρα έχει αυξηθεί μόνο κατά 1,4% τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με 15,2% για ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου.

Η Vaunet, μια ένωση ραδιοτηλεοπτικών φορέων που εκπροσωπεί άλλους αμερικανικούς streamers, όπως οι Disney+, Paramount+, Warner Bros Discovery και Netflix, καθώς και γερμανικούς παίκτες όπως οι RTL+ και Joyn, αντιτίθεται επίσης στα σχέδια.

«Ένας νόμος δεν μπορεί ακόμη να εγγυηθεί ότι η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Ντανιέλα Μποζάν, η οποία πρόσθεσε ότι το να επιτραπεί στους παραγωγούς να ανακτήσουν την πνευματική τους ιδιοκτησία χωρίς να επενδύσουν προσωπικά σε έργα θα ήταν ένα «πραγματικό πλήγμα».

Η Γερμανία δεν είναι Χόλιγουντ

Η επιστροφή των δικαιωμάτων στους παραγωγούς μετά από μια ορισμένη περίοδο θα αποτελούσε μια μετατόπιση από το τρέχον μοντέλο, όπου η κατοχή της πνευματικής ιδιοκτησίας εξαρτάται από συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για το έργο.

Ωστόσο, ο Γιεργκ Μπαχμάιερ, διευθύνων σύμβουλος του μεγαλύτερου στούντιο της Γερμανίας, του Babelsberg — όπου γυρίστηκαν οι ταινίες The Grand Budapest Hotel και Inglourious Basterds — χαιρέτισε το νομοσχέδιο ως «ισχυρό μήνυμα» μετά την αύξηση των επιδοτήσεων κόστους παραγωγής το 2025 που προσέλκυσε έργα.

Το μέτρο και το σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο βοήθησαν στην υπογραφή «τριών μεγάλων παραγωγών streaming», είπε.

Εν τω μεταξύ, ο Όλιβερ Μπέρμπεν, διευθύνων σύμβουλος της Constantin Film, της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής και διανομής της Γερμανίας, υποστήριξε ότι η διατήρηση των δικαιωμάτων θα δώσει στους παραγωγούς την «οικονομική υποστήριξη» για να «επανεπενδύσουν» σε νέα έργα.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Πολιτισμού δήλωσε στους FT ότι αναμένει να προσελκύσει «μεγάλες διεθνείς παραγωγές ταινιών και σειρών… στη Γερμανία, διασφαλίζοντας παράλληλα αξιόπιστη και επαρκή χρηματοδότηση για την τοπική παραγωγή ταινιών» μέσω της «αλληλεπίδρασης κινήτρων και υποχρεώσεων».

