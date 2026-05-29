Συνταξιοδότηση: Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές – διασώστες

Ττην άμεση υλοποίηση της ένταξης των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων – διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα προχωρεί η κυβέρνηση. Το υπουργείο Εργασίας θα συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο για τις ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών, διάταξη με την οποία 23.000 άτομα οι παλαιοί νοσηλευτές και εργαζόμενοι στα ΕΚΑΒ που προσλήφθηκαν πριν το 2011 θα ενταχθούν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Δυνατότητα για πλήρη συνταξιοδότηση έως 5 χρόνια νωρίτερα

«Πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση, που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος», σημειώνει η υπουργός Εργασίας κυρία Ν. Κεραμέως.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όσοι προσλαμβάνονταν σε συγκεκριμένες ειδικότητες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ – μετά το 2011 – εντάσσονταν σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών μέσω του κανονισμού του πρώην ΙΚΑ.

Αντιθέτως οι παλαιότεροι συνάδελφοί τους αν και εκτελούσαν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα έμεναν εκτός των βαρέων και ανθυγιεινών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις ίδιες κατηγορίες εργαζομένων.

Με την διάταξη που θα φέρει το υπουργείο Εργασίας οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στα βαρέα θα αποκτούν δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και πέντε χρόνια νωρίτερα. Για πολλούς εργαζόμενους του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ αυτό μεταφράζεται σε έξοδο ακόμη και πριν το 62ο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνονται οι απαιτούμενες ημέρες και τα έτη ασφάλισης στο καθεστώς ΒΑΕ.

Αναγώριση και εξαγορά προγενέστερου χρόνου ασφάλισης

Κεντρικό στοιχείο της ρύθμισης θεωρείται επίσης η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προγενέστερου χρόνου ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα θεωρείται πραγματικός και όχι πλασματικός, κάτι που έχει ιδιαίτερη ασφαλιστική βαρύτητα. Στην πράξη σημαίνει ότι δεν θα προσμετράται στο ανώτατο όριο πλασματικών ετών που μπορεί να αναγνωρίσει ένας εργαζόμενος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η εξαγορά θα μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, μέσω καταβολής του σχετικού επασφαλίστρου. Για να θεμελιώσει ένας εργαζόμενος δικαίωμα εξόδου με το καθεστώς ΒΑΕ απαιτείται πολυετής συμμετοχή στο ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς – συνήθως τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης σε ΒΑΕ.

Αίτημα δεκαετιών

Με την συγκεκριμένη διάταξη ικανοποιείται ένα αίτημα δεκαετιών. Εντάσσονται για πρώτη φορά στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και διασώστες – πληρώματα ασθενοφόρων που υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου. Εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Ρυθμίζεται η καταβολή πρόσθετων εισφορών ΒΑΕ για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Παρέχεται δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης.