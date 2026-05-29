Συνταξιοδότηση: Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές – διασώστες

Άμεσα στη Βουλή η ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας - Συνταξιοδότηση έως και πέντε έτη νωρίτερα για όσους προσελήφθησαν προ του 2011

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 29.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Συνταξιοδότηση: Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές – διασώστες
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ττην άμεση υλοποίηση της ένταξης των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων – διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα προχωρεί η κυβέρνηση. Το υπουργείο Εργασίας θα συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο για τις ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών, διάταξη με την οποία 23.000 άτομα οι παλαιοί νοσηλευτές και εργαζόμενοι στα ΕΚΑΒ που προσλήφθηκαν πριν το 2011 θα ενταχθούν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Δυνατότητα για πλήρη συνταξιοδότηση έως 5 χρόνια νωρίτερα

«Πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση, που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος», σημειώνει η υπουργός Εργασίας κυρία Ν. Κεραμέως.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όσοι προσλαμβάνονταν σε συγκεκριμένες ειδικότητες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ – μετά το 2011 –  εντάσσονταν σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών μέσω του κανονισμού του πρώην ΙΚΑ.

Όσοι προσλαμβάνονταν σε συγκεκριμένες ειδικότητες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ – μετά το 2011 –  εντάσσονταν σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών μέσω του κανονισμού του πρώην ΙΚΑ

Αντιθέτως οι παλαιότεροι συνάδελφοί τους αν και εκτελούσαν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα έμεναν εκτός των βαρέων και ανθυγιεινών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις ίδιες κατηγορίες εργαζομένων.

Με την διάταξη που θα φέρει το υπουργείο Εργασίας οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στα βαρέα θα αποκτούν δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και πέντε χρόνια νωρίτερα. Για πολλούς εργαζόμενους του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ αυτό μεταφράζεται σε έξοδο ακόμη και πριν το 62ο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνονται οι απαιτούμενες ημέρες και τα έτη ασφάλισης στο καθεστώς ΒΑΕ.

Αναγώριση και εξαγορά προγενέστερου χρόνου ασφάλισης

Κεντρικό στοιχείο της ρύθμισης θεωρείται επίσης η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προγενέστερου χρόνου ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα θεωρείται πραγματικός και όχι πλασματικός, κάτι που έχει ιδιαίτερη ασφαλιστική βαρύτητα. Στην πράξη σημαίνει ότι δεν θα προσμετράται στο ανώτατο όριο πλασματικών ετών που μπορεί να αναγνωρίσει ένας εργαζόμενος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Για να θεμελιώσει ένας εργαζόμενος δικαίωμα εξόδου με το καθεστώς ΒΑΕ απαιτείται πολυετής συμμετοχή στο ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς

Η εξαγορά θα μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, μέσω καταβολής του σχετικού επασφαλίστρου. Για να θεμελιώσει ένας εργαζόμενος δικαίωμα εξόδου με το καθεστώς ΒΑΕ απαιτείται πολυετής συμμετοχή στο ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς – συνήθως τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης σε ΒΑΕ.

Αίτημα δεκαετιών

Με την συγκεκριμένη διάταξη ικανοποιείται ένα αίτημα δεκαετιών. Εντάσσονται για πρώτη φορά στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και διασώστες – πληρώματα ασθενοφόρων που υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου. Εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες

Προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Ρυθμίζεται η καταβολή πρόσθετων εισφορών ΒΑΕ για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Παρέχεται δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ, αυξημένος ο τζίρος
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή
ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Business

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας
Ασία

Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας
ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Τρόφιμα – ποτά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης η βιομηχανία τροφίμων και ποτών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
World

Η σύγκρουση πριν την απόλυση του προέδρου της BP

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση με τον Μπέν Μάθιους, τον ισχυρό γραμματέα της BP

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συνταξιοδότηση: Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές – διασώστες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στα βαρέα και ανθυγιεινά 23.000 παλαιοί νοσηλευτές - διασώστες

Άμεσα στη Βουλή η ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας - Συνταξιοδότηση έως και πέντε έτη νωρίτερα για όσους προσελήφθησαν προ του 2011

Κώστας Παπαδής
e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών ύψους 433.000 ευρώ σε επαγγελματίες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών ύψους 433.000 ευρώ σε επαγγελματίες

Η καταβολή από τον e-ΕΦΚΑ αφορά σε εισφορές κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για τα έτη 2019 και 2020.

Εθνική Ασφαλιστική: Υπέγραψε νέα τριετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Business

Εθνική Ασφαλιστική: Υπέγραψε νέα 3ετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας η «Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνει στην πράξη την ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία, επενδύοντας διαρκώς στους ανθρώπους»

ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Μισθοί: Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μισθοί: Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε

Το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών οφείλει να έχει ψηφιστεί ως τις 7 Ιουνίου – όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Πόσο έτοιμες όμως είναι οι επιχειρήσεις να το εφαρμόσουν;

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα Μαϊου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα

Τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάϊο του ΟΠΕΚΑ είναι συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ

Εισφορά αλληλεγγύης: Ερχονται αλλαγές για 400.000 συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλαγές έρχονται για 400.000 συνταξιούχους

Το σχέδιο κυβέρνησης για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων αντί για κατάργηση που ζητούν οι ίδιοι

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ, αυξημένος ο τζίρος

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εντάσσεται στον δείκτη MSCI Standard Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή

Οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές παράτασης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Business

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 9.663.578 μετοχές, μετά από νέες αγορές ιδίων μετοχών

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διευκρίνισε πώς το υπουργείο συμβάλλει στην εθνική ασφάλεια με νέο αναπτυξιακό καθεστώς

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας
Ασία

Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας

Ωστόσο η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή συνέχισε να προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Τρόφιμα – ποτά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης η βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει συμβάλει στην παραγωγική δυναμική της χώρας με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ

Ένωση Αγρινίου: Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών
AGRO

Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών από την Ένωση Αγρινίου

Για 10η συνεχόμενη χρονιά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» απονέμει έξι υποτροφίες σε αριστεύσαντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026

Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο
World

Η Ρωσία δαπανά επιπλέον 28 δισ. δολ. για τον πόλεμο

Το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο να παγώσει τις δαπάνες σε άλλους τομείς καθώς το κόστος της σύγκρουσης αυξάνεται για την Ρωσία

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αποθέματα πετρελαίου: Η Exxon προειδοποιεί ότι θα φτάσουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα σε εβδομάδες
Commodities

Exxon για πετρέλαιο: Ένα βήμα πριν την εξάντληση τα αποθέματα

Τα αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν σε «πραγματικά χαμηλά επίπεδα» τις επόμενες εβδομάδες αναγκάζοντας την τιμή του να εκτοξευθεί υψηλότερα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21
Tax

Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για κάνετε σωστά την αίτηση για το επίδομα παιδιού

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ξεκινά η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια – Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ
Commodities

Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια - Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ

Η αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας οδήγησε σε πτώση το πετρέλαιο αν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανέφερε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone
Κόσμος

ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone

Οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών

Anthropic: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 65 δισ. δολ. – Ξεπέρασε την αποτίμηση της OpenAI
Τεχνολογία

Πώς η Anthropic ξεπέρασε την αποτίμηση της OpenAI

Η εταιρεία Anthropic που δημιούργησε το chatbot Claude αποτιμήθηκε στα 900 δισ. δολάρια

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies