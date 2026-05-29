Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

Καμπανάκι για τον κίνδυνο μιας μακράς εκλογολογίας που μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη έκρουσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης, τονίζοντας πως «η μεγαλύτερη τροχοπέδη για την ανάπτυξη δεν είναι οι ίδιες οι εκλογές και ο χρόνος της διεξαγωγής τους. Είναι η εκλογολογία, η οποία οδηγεί σε μια λογική “τα μολύβια κάτω” και είναι ό,τι χειρότερο» και προτρέποντας: «Θα πρέπει να κάνουμε όλοι τη δουλειά μας ανεξάρτητα από τον χρόνο των εκλογών».

Αναφερόμενος στις παρενέργειες του πολέμου στο Ιράν σε σχέση με τις κατασκευές επεσήμανε πως «η εφοδιαστική αλυσίδα, στον δικό μας τομέα, μέχρι στιγμής, δεν έχει διαταραχθεί ποσοτικά. Σε επίπεδο τιμών έχει διαταραχθεί πάρα πολύ και ελπίζουμε να μην επιδεινωθεί περισσότερο η κατάσταση».

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης χρειάζεται backup

Ο κ. Περιστέρης, μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist με θέμα ««Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση», εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κρήτη μπορεί να είναι το παράδειγμα και ο καθρέφτης της υπόλοιπης Ελλάδας, «με τον τουρισμό, τον εξαιρετικό πρωτογενή τομέα και τα πανεπιστήμιά της». Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της διπλής διασύνδεσης της περιοχής, σημειώνοντας: «Όμως δεν παύει να είναι μια ηλεκτρική διασύνδεση με ένα υποβρύχιο καλώδιο. Άρα, θα πρέπει να έχουμε ένα backup που θα διασφαλίζει την αυτονομία σε περίπτωση ανάγκης στην Κρήτη. Πρόκειται για ένα μέρος πλούσιο σε φυσικούς πόρους – ήλιο, νερό, ανάγλυφο – το οποίο θα μπορούσε να έχει ενεργειακή αυτονομία με ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευση».

Επιτακτικές επενδύσεις μπορούν να γίνουν άμεσα με ιδιωτικά κεφάλαια

Ο ίδιος σχολίασε ότι δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητό από όλους πως η αναπτυξιακή διάσταση στη χώρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χρονισμό και τον χρόνο υλοποίησης. «Οι φορείς της πολιτείας θα πρέπει να ομονοούν σε ορισμένα βασικά θέματα, ώστε να μην επικρατούν φωνές που εκφράζουν είτε προκατάληψη, είτε ιδιοτέλεια – προσωπική και πολιτική. Πάνω σε κάποια “όχι” έχουν κτιστεί καριέρες. Πόσα “όχι” είχαμε ακούσει για τον ΒΟΑΚ, τον οποίο τώρα αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία; Μέχρι και για το αεροδρόμιο στο Καστέλι ακούσαμε ότι δεν χρειαζόταν. Αν είναι δυνατόν. Είχαμε και προσφυγές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Περιστέρης.

Παρατήρησε δε ότι πολλές από τις επιτακτικές επενδύσεις στη χώρα μπορούν να γίνουν σήμερα με ιδιωτικά κεφάλαια, «χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε κάθε φορά το επόμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα».

Κατέρρευσαν δεδομένα

Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις σήμερα πρέπει να σχεδιάζουν με διαφορετικές παραδοχές. «Κατέρρευσαν αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα -την ηγεμονία του δυτικού κόσμου, την ειρήνη, τη γεωπολιτική ισορροπία. Αν συνδυαστεί και η κλιματική καταστροφή που είναι σε εξέλιξη, διότι περί αυτού πρόκειται, σημαίνει πως ό,τι σχεδιάζουμε πρέπει να γίνεται με τελείως διαφορετικές αφετηρίες, με έμφαση στις εναλλακτικές λύσεις και την ανθεκτικότητα», επεσήμανε ο κ. Περιστέρης.