Τεχνητή Νοημοσύνη και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Opinion 03.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Τεχνητή Νοημοσύνη και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Συμεών Μαυρουδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υπάρχουν τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν τον τρόπο που εργαζόμαστε, και υπάρχουν εκείνες που επηρεάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε.

Η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, και αυτό ακριβώς την καθιστά ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική ανάλυση και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το πρώτο στοιχείο που απαιτεί προσεκτική ανάγνωση είναι το μέγεθος της επενδυτικής δραστηριότητας που συνοδεύει αυτή την τεχνολογία.

Πάνω από 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια έχουν ανακοινωθεί για κέντρα δεδομένων, με τη μεγάλη πλειονότητα να μην έχει ακόμα υλοποιηθεί.

Η ζήτηση αυτή δεν παραμένει αόρατη στις τιμές. Ημιαγωγοί, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ηλεκτρική ενέργεια και νερό ακριβαίνουν ταυτόχρονα, σε μια συγκυρία όπου ο πληθωρισμός παραμένει ήδη επίμονος.

Η νομισματική πολιτική καλείται να διαχειριστεί έναν κύκλο όπου η ίδια η τεχνολογία που υπόσχεται μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα δημιουργεί βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις.

Αυτή η αντίφαση δεν είναι νέα στην οικονομική ιστορία, αλλά η κλίμακα και ο ρυθμός με τον οποίο εκδηλώνεται σήμερα δεν έχουν προηγούμενο στις τελευταίες δεκαετίες.

Στο εσωτερικό του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η τεχνητή νοημοσύνη εισάγει τόσο δυνατότητες όσο και ευπάθειες.

Στη θετική πλευρά, εργαλεία που επέτρεπαν έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και αποδοτικότερη κατανομή κεφαλαίου ήταν μέχρι πρότινος προνόμιο μεγάλων θεσμικών παικτών.

Η ευρεία διάθεση ανάλογων εργαλείων σε μικρότερους συμμετέχοντες έχει δυνητικά θετικό πρόσημο για τις κεφαλαιαγορές και μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση στην πίστη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που παραδοσιακά βρίσκονταν στο περιθώριο.

Ωστόσο, η ίδια ομοιομορφία που κάνει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αποδοτικά μπορεί, υπό συνθήκες πίεσης, να αποδειχθεί πηγή συστημικής αστάθειας.

Όταν πολλά συστήματα έχουν εκπαιδευτεί σε παρόμοια δεδομένα και αντιδρούν στα ίδια σήματα, η διαφοροποίηση που ιστορικά σταθεροποιεί τις αγορές κινδυνεύει να εξαντληθεί ακριβώς εκεί που χρειάζεται περισσότερο.

Παράλληλα, η αυξανόμενη χρήση μόχλευσης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.

Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αντλούν κεφάλαια μέσω αγορών ομολόγων, ενώ μικρότεροι παίκτες στρέφονται σε ιδιωτικά κεφάλαια και τιτλοποιήσεις.

Η ιστορία των τεχνολογικών κύκλων διδάσκει ότι η χρηματοδότηση αναδυόμενης τεχνολογίας με μόχλευση ενέχει ρίσκα που γίνονται ορατά μόνο όταν ο κύκλος αντιστραφεί.

Στην αγορά εργασίας, η αβεβαιότητα παραμένει η πιο έντιμη περιγραφή της κατάστασης.

Οι μεγάλες τεχνολογικές μεταβάσεις δημιουργούν ιστορικά περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες εκτοπίζουν, αλλά η κατανομή του κόστους και των ωφελειών στον χρόνο σπάνια είναι δίκαιη.

Αυτό που καθιστά την τεχνητή νοημοσύνη διαφορετική από προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις είναι ότι επηρεάζει γνωστικές και χειρωνακτικές εργασίες ταυτόχρονα, διευρύνοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο σε εύρος που δεν έχει προηγούμενο.

Η στάση που αρμόζει σε αυτή τη συγκυρία δεν είναι ούτε ο ενθουσιασμός χωρίς επιφυλάξεις ούτε η αμυντική αναμονή.

Είναι η συστηματική κατανόηση μιας τεχνολογίας που αλλάζει ταυτόχρονα τους κανόνες της παραγωγής, της χρηματοδότησης και της εργασίας.

Για όσους ασχολούνται με την οικονομική ανάλυση, αυτή η κατανόηση δεν είναι επιλογή. Είναι προϋπόθεση για να παραμείνει η ανάλυση συναφής με την πραγματικότητα που καλείται να ερμηνεύσει.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει – Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση
Ακίνητα

Τι αλλάζει στην επιστροφή ενοικίου - Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση
ΕΑΕΕ: Το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση
Ασφαλιστικές

Το 2,5% του ελληνικού ΑΕΠ από την ιδιωτική ασφάλιση
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες – Ανοδος σε πετρέλαιο και ομόλογα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές
ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο
Economy

Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Μάιο
Νέοι αγρότες: Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ
AGRO

Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ
ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%
Economy

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη στο 1,9%, πληθωρισμός στο 4,2%

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE
Business

Κωνσταντίνου (Yalco): Restart με την AVE του Βαρδινογιάννη

Ο CEΟ της Yalco μιλάει στον ΟΤ για τη συμφωνία με τον Νίκο Βαρδινογιάννη και περιγράφει πώς οχυρώνεται ο ισολογισμός μετά από ένα crash test δύο ετών

Γιώργος Μανέττας
LNG: Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο
Ναυτιλία

Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο το LNG

Η κυριαρχία του LNG αντανακλά μια πραγματικότητα που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν αναπόφευκτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά
Τρόφιμα – ποτά

Ο τουρισμός κρατά το κλειδί για την αγορά μπίρας

Στον τουρισμό ποντάρει η αγορά μπίρας – Πώς κινούνται οι πωλήσεις στο τετράμηνο  - Ο ρόλος της Horeca

Δημήτρης Χαροντάκης
Κίνα: Μπαράζ επενδύσεων στο Μαρόκο – Ποια είναι η στρατηγική της και γιατί η ΕΕ ανησυχεί
World

Η νέα πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη

Σε εμπορική «διελκυστίνδα» μεταμορφώνεται η χώρα της βόρειας Αφρικής μεταξύ Κίνας και Ευρωπαίκής Ένωσης - Ποιοι θα ευνοηθούν από την κινεζική επενδυτική επέκταση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων και επικαιροποίηση ΚΑΔ
Experts

Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων

Επικαιροποιείται ο κατάλογος των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Επιδόματα: Έρχεται χαρτογράφηση και «νοικοκύρεμα»
Economy

Χαρτογράφηση και «νοικοκύρεμα» των επιδομάτων

Εντός του θέρους δημιουργείται το Μητρώο επιδομάτων και παροχών

Κώστας Παπαδής
Η πρόοδος της Huawei θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στον πόλεμο των μικροτσίπ
Reuters Breakingviews

Η Huawei αλλάζει το τοπίο στον ανταγωνισμό για τα τσιπ

Η Ουάσιγκτον μπορεί να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις κατά της Huawei, στοχεύοντας ακόμη και τις θυγατρικές του ομίλου

Ka Sing Chan
Intrafashion: Επενδύει στην εξωστρέφεια – Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία
Business

Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία - Πώς μεγαλώνει η Intrafashion

Τα €50 εκατ. άγγιξε πέρυσι ο κύκλος εργασιών της Intrafashion καταγράφοντας αύξηση 5,8%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Opinion
Τεχνητή Νοημοσύνη και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Opinion

Στον αστερισμό της ΑΙ

Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Συμεών Μαυρουδής
Μήπως γινόμαστε όλοι ίδιοι;
Opinion

Μήπως γινόμαστε όλοι ίδιοι;

Η επίδραση της AI

Χρήστος Δόγας
Edgar Morin: «Εφυγε» 104 ετών ο φιλόσοφος της «πολυπλοκότητας»
Opinion

«Έφυγε» ο φιλόσοφος της πολυπλοκότητας

Απεβίωσε ο σημαντικός αριστερός Γάλλος διανοούμενος Edgar Morin

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;
Opinion

Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;

Συνεχώς αποθεώνεται το «πλεόνασμα» ως «ισχυρή δημοσιονομική επίδοση» χωρίς καμιά αναφορά ότι οφείλεται και σε υπερφορολόγηση και στις απλήρωτες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε επιχειρηματίες 3,1 δις. ευρώ!

Δημήτρης Στεργίου
Αγορές σε Τεντωμένο Σχοινί
Opinion

Αγορές σε Τεντωμένο Σχοινί

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι ενεργειακές πιέσεις και οι υψηλές αποτιμήσεις δημιουργούν ένα ολοένα πιο εύθραυστο περιβάλλον για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Συμεών Μαυρουδής
«Πονάει χέρι κόβει κεφάλι»
Opinion

«Πονάει χέρι κόβει κεφάλι»

Το ΔΝΤ μας έχει συνηθίσει σε ακραίες προτάσεις και επιθετικά μέτρα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;
Opinion

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το διακύβευμα των εκλογών αφορά το πώς θα είναι η χώρα το 2030. Αποφεύγει, όμως, να πει την αλήθεια για το που θα είναι με τη δική του πολιτική

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Latest News
Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει – Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση
Ακίνητα

Τι αλλάζει στην επιστροφή ενοικίου - Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση

Ολες οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο - Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι

ΕΑΕΕ: Το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση
Ασφαλιστικές

Το 2,5% του ελληνικού ΑΕΠ από την ιδιωτική ασφάλιση

Τα σημαντικότερα θέματα που αναδεικνύει η Ετήσια Έκθεση για το 2025 που συνέταξε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες – Ανοδος σε πετρέλαιο και ομόλογα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Οι νέες πυραυλικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν την αβεβαιότητα

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο
Economy

Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Μάιο

Η πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας ενδέχεται να επηρεάσει το οικονομικό κλίμα, επισημαίνει το ΙΟΒΕ

Νέοι αγρότες: Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ
AGRO

Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ

Στόχος είναι οι νέοι αγρότες να φτάσουν στο 24% έως το 2040 – «Η φιλοδοξία μας, η κληρονομιά σας»

ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%
Economy

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη στο 1,9%, πληθωρισμός στο 4,2%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΟΣΑ: Τα δύο σενάρια για την παγκόσμια οικονομία
World

Τα δύο σενάρια του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Τι «βλέπει» ο ΟΟΣΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Οι προβλέψεις για ΗΠΑ, Κίνα και ευρωζώνη

Γιάννης Αγουρίδης
Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέα ιστορικά υψηλά για τον Nikkei
Ασία

Νέα ιστορικά υψηλά για τον Nikkei

Ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,94%, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκό

SpaceX – IPO: Στα 135 δολ. η τιμή μετοχής – Στόχος η άντληση 75 δισ. δολαρίων
Τεχνολογία

Στα 135 δολ. η τιμή μετοχής της SpaceX στην IPO - Στόχος τα 75 δισ.

Η SpaceX συγχωνεύθηκε νωρίτερα φέτος με την xAI, τη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του Ίλον Μασκ

Πιερρακάκης: Το επόμενο αναπτυξιακό μέρισμα της Ευρώπης περνά από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Economy

Πιερρακάκης: Ώθηση στην ανάπτυξη με την Ένωση Αποταμιεύσεων

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ασφάλειά της

Στους δείκτες Stoxx η Crediabank, αφαιρείται η Ελλάκτωρ
Business

Στους δείκτες Stoxx η Crediabank, αφαιρείται η Ελλάκτωρ

Oι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου,

Bitcoin: Δέχεται ισχυρές πιέσεις – Επεσε σε χαμηλό τετραμήνου
Crypto

Ράλι στις μετοχές, πιέσεις στα crypto: Το Bitcoin σε χαμηλό τετραμήνου

Το Bitcoin κινείται πλέον κοντά στα 65.000 δολάρια, την ώρα που οι αμερικανικοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σόλομον: Προειδοποιεί για απληστία στη Wall Street
Wall Street

Καμπανάκι Σόλομον για απληστία στη Wall Street

Το κλίμα στις αγορές «μπορεί να μετατραπεί σε φόβο πολύ γρήγορα», προειδοποίησε ο CEO της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον

Τουρκία: Με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» προσπαθεί να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της
Πολιτική

Η Τουρκία προσπαθεί να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της

Τα ΜΜΕ στην Τουρία συνεχίζουν το παιχνίδι των διαρροών για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», με αναλυτές να επισημαίνουν τους κινδύνους για την Αθήνα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κίνα: Δυσχεραίνει την πρόσβαση των μικρών επενδυτών στις μετοχές των ΗΠΑ – Ποιοι θα επωφεληθούν
World

Φρένο Κίνας στην πρόσβαση μικροεπενδυτών στη Wall Street

Η ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς στην Κίνα ενέτεινε πρόσφατα τον έλεγχο των χρηματιστηριακών εταιρειών του εξωτερικού

Η πρόοδος της Huawei θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στον πόλεμο των μικροτσίπ
Reuters Breakingviews

Η Huawei αλλάζει το τοπίο στον ανταγωνισμό για τα τσιπ

Η Ουάσιγκτον μπορεί να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις κατά της Huawei, στοχεύοντας ακόμη και τις θυγατρικές του ομίλου

Ka Sing Chan

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies