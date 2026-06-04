Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση στη σκιά της νέας γεωπολιτικής κλιμάκωσης

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Aπώλειες κατέγραψαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα της Wall Street, καθώς η αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, εντείνοντας τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό.

Στο Ιράν

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο CNBC ότι τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμοι να πλήξουν εκ νέου το Ιράν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες. Το Ιράν θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη. Πιστεύω ότι το γνωρίζουν, αλλά παίζουν με τη φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

Οι δείκτες

Στις αγορές, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση 1,24%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 2,61%, με την επανέναρξη των συναλλαγών μετά την αργία.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,77%, μία ημέρα μετά την επίτευξη ιστορικού υψηλού, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραψε απώλειες 1,33%. Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε η SoftBank Group, η μετοχή της οποίας κατέγραψε πτώση άνω του 11%, μετά την ανακοίνωση ότι πώλησε ποσοστό 3,25% στην ινδική εταιρεία οπτικών ειδών Lenskart Solutions μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής (block deal).

Αρνητικό ήταν το κλίμα και στην Αυστραλία, με τον δείκτη S&P/ASX 200 να υποχωρεί κατά 1,30%.

Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 έχασε 0,58%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε πτώση 1,49%, αντανακλώντας τη γενικότερη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία.