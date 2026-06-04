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Wall Street: Επιβαρύνει λόγω Broadcom – Άλμα για τον Dow 

Ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 1,24% στις 51.317 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,16% στις 7.541 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,70% στις 26.665 μονάδες

Wall Street 04.06.2026, 16:47
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Wall Street: Επιβαρύνει λόγω Broadcom – Άλμα για τον Dow 
Newsroom

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Υπό την πίεση του κλάδου των ημιαγωγών βρίσκεται σήμερα η Wall Street, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Broadcom, ενώ ο Dow Jones δείχνει να ακολουθεί διαφορετική πορεία με σημαντικά κέρδη.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 1,24% στις 51.317 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,16% στις 7.541 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,70% στις 26.665 μονάδες.

Οι πιέσεις

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται η Broadcom, η μετοχή της οποίας υποχωρεί κατά περίπου 13%-15%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που υπολείπονταν των εκτιμήσεων της αγοράς. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 22,19 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο χρήσης, χαμηλότερα από τα 22,27 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές. Πρόκειται για την πρώτη υστέρηση εσόδων της Broadcom έναντι των προβλέψεων από τον Δεκέμβριο του 2024.

Αρνητικά αντιδρούν και οι επενδυτές στα στοιχεία της CrowdStrike, με τη μετοχή της εταιρείας κυβερνοασφάλειας να υποχωρεί κατά 10%, καθώς οι προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο κρίθηκαν υποτονικές. Η διοίκηση εκτίμησε ότι τα έσοδα θα διαμορφωθούν κοντά στα 1,44 δισ. δολάρια, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένονται μεταξύ 1,16 και 1,17 δολαρίων.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο και ειδικότερα στις εταιρείες ημιαγωγών, οι οποίες είχαν πρωταγωνιστήσει στο πρόσφατο ράλι της αγοράς προς τα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το ETF VanEck Semiconductor υποχωρεί περισσότερο από 3%, ενώ οι μετοχές των Arm Holdings, Micron Technology και Marvell Technology σημειώνουν απώλειες περίπου 6% η καθεμία.

Παράλληλα, η Five Below βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο των πωλητών, με τη μετοχή της να χάνει σχεδόν 11%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία παρουσίασε καλύτερες προβλέψεις από τις εκτιμήσεις της αγοράς για το δεύτερο τρίμηνο.

Κινήσεις

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά τη χθεσινή πτωτική συνεδρίαση στη Wall Street, όπου οι μετοχές δέχθηκαν πιέσεις εξαιτίας της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, οι επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν ενταθεί. Το Ιράν έπληξε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ νωρίς την Τετάρτη, ενώ μία ημέρα νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πολλαπλούς ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones, πραγματοποιώντας παράλληλα «αμυντικά πλήγματα» στο νησί Κεσμ στον Περσικό Κόλπο ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων από την Τεχεράνη.

Στο μέτωπο της οικονομίας, τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας έδειξαν ότι οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων μηνών. Οι αρχικές αιτήσεις ανήλθαν στις 225.000 την εβδομάδα που έληξε στις 30 Μαΐου, αυξημένες κατά 13.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και υψηλότερα από τις 215.000 που ανέμεναν οι αναλυτές. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Φεβρουαρίου.

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