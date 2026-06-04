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Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τραπεζικές πιέσεις «κοκκινίζουν» την αγορά

Οι πιέσεις που εκδηλώνονται στον τραπεζικό κλάδο επιβαρύνουν το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Xρηματιστήριο Αθηνών 04.06.2026, 12:56
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τραπεζικές πιέσεις «κοκκινίζουν» την αγορά
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Υπό την πίεση του τραπεζικού κλάδου βρίσκεται αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δοκιμάζει αυτήν την ώρα τις στηρίξεις του, ενώ οι αγοραστές έχουν αναδιπλωθεί σε επιλεκτικές κινήσεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,08% στις 2.350,85 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 70,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,12% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.960,54 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,89% στις 2.659,91 μονάδες.

Επιφυλακτικότητα στις τράπεζες

Οι πιέσεις που εκδηλώνονται στον τραπεζικό κλάδο επιβαρύνουν το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε πτώση και σε δοκιμασία κρίσιμων τεχνικών στηρίξεων. Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών συνδέεται κυρίως με τη μετάθεση των ημερομηνιών αποκοπής μερισμάτων από τρεις συστημικές τράπεζες, εξέλιξη που προκαλεί βραχυπρόθεσμες ρευστοποιήσεις στον κλάδο.

Ωστόσο, η αγορά δεν φαίνεται να αποδίδει ιδιαίτερη ανησυχία στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς η καθυστέρηση αποδίδεται σε διαδικαστικά θέματα και συγκεκριμένα στη χρονικά περιορισμένη μεταφορά των απαιτούμενων εγκρίσεων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), χωρίς να επηρεάζονται οι προγραμματισμένες διανομές προς τους μετόχους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Γενικός Δείκτης κινείται προς τη ζώνη στήριξης των 2.345-2.350 μονάδων, την οποία οι αναλυτές θεωρούν κομβική για τη βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Παρά τις πιέσεις, δεν λείπουν οι παράγοντες που προσφέρουν στηρίγματα στο επενδυτικό κλίμα. Τα αποτελέσματα της Allwyn, τα οποία αξιολογήθηκαν θετικά από τους αναλυτές, ενισχύουν την εικόνα ανθεκτικότητας σε επίπεδο εταιρικών επιδόσεων, ενώ υποστηρικτικά λειτουργεί και το ήπια θετικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές, περιορίζοντας προς το παρόν τις διαθέσεις για πιο επιθετικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Πειραιώς, η Aegean και η Εθνική σημειώνουν απώλειες άνω του 1%, με τις Alpha Bank, Cenergy, Βιοχάλκο, Eurobank, Metlen και Κύπρου να κινούνται ήπια πτωτικά. Χωρις μεταβολή είναι ο ΟΤΕ.

Στον αντίποδα, άνω του 1% είναι η άνοδος σε Allwyn, Optima Bank, Coca Cola και ΔΑΑ, ενώ ήπια άνοδο σημειώνουν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Helleniq Energy, ΕΛΧΑ, Λάμδα, Τιτάν, Σαράντης, ΔΕΗ, Motor Oil, Aktor, Jumbo και ΕΥΔΑΠ.

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