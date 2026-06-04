Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζεται το rotation, ελαφρύ προβάδισμα των αγοραστών

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Ήπια θετικά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διατηρούν τον έλεγχο των κινήσεων μετά τη χθεσινή διορθωτική συνεδρίαση, δείχνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές στην αγορά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,46% στις 2.363,58 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 19,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,2 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,47% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.996,12 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,53% στις 2.697,99 μονάδες.

O Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,46% στις 2.363,58 μονάδες

Εύθραυστο το κλίμα

Το κλίμα στο ΧΑ παραμένει εύθραυστο, καθώς η αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές συνεχίζει να τροφοδοτείται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα στην περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζει τα περιθώρια ανάληψης ρίσκου για σημαντικό μέρος των επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η διαδικασία «ανακύκλωσης» κεφαλαίων μεταξύ κλάδων και μετοχών (rotation), στοιχείο που υποδηλώνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον διαχέεται σταδιακά σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό τίτλων, διευρύνοντας τη βάση της ανόδου.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης, μετά την ανοδική διάσπαση της κρίσιμης ζώνης των 2.330 μονάδων, παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα σχετικά στενό εύρος διακύμανσης περίπου 50 μονάδων υψηλότερα. Φυσιολογική, κατά πολλούς αναλυτές, η κίνηση, καθώς η αγορά επιχειρεί να αφομοιώσει τα νέα επίπεδα τιμών, δίνοντας παράλληλα τον απαραίτητο χρόνο σε αρκετά χαρτοφυλάκια να προχωρήσουν στις απαιτούμενες αναδιαρθρώσεις και προσαρμογές θέσεων.

Όσο ο Γενικός Δείκτης διατηρείται κοντά στη ζώνη των 2.400 μονάδων, το σενάριο μιας νέας ανοδικής διαφυγής παραμένει ενεργό, με την αγορά να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο κίνησης πάνω από τα υψηλά του έτους, εφόσον το διεθνές περιβάλλον δεν επιβαρυνθεί περαιτέρω.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Allwyn σημειώνει κέρδη 1,06%, με τις Optima, ΔΕΗ, Alpha Bank, Eurobank, Coca Cola, Jumbo, Εθνική, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, Metlen, Λάμδα, Πειραιώς και Helleniq Energy να κινούνται ήπια ανοδικά.

Στον αντίποδα, σε αρνητικά εδάφη κινούνται οι Aegean, Aktor, Cenergy, Κύπρου, ΕΥΔΑΠ, Σαράντης, Motor Oil και Τιτάν, χωρίς καμία να χάνει πάνω από 1%, ενώ χωρίς μεταβολή είναι οι ΟΤΕ, Βιοχάλκο και ΕΛΧΑ.