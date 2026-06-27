Από τεχνολογία μέχρι τρόφιμα – Τα funds συνεχίζουν ακάθεκτα τα deals

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Μεγάλα επενδυτικά deals υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην ελληνική αγορά, τόσο από επενδυτικά ταμεία όσο και από επιμέρους εταιρείες, που ανιχνεύουν ποιες εταιρείες έχουν εδραιωμένη παρουσία στην αγορά, ισχυρό brand και προοπτικές κερδοφορίας, προχωρώντας έπειτα σε εξαγορές που ενισχύουν την αναπτυξιακή τους δυναμική.

Εδώ και δύο χρόνια η Bespoke SGA Holdings βρίσκεται σε επενδυτικό… πυρετό όσον αφορά τη σοκολάτα και τα ζαχαρώδη, μετά την εξαγορά της Λάβδας από την ΙΟΝ. Ειδικότερα, ένα νέο εργοστάσιο ζαχαρωδών είναι υπό κατασκευή στη Γαστούνη, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027, ενώ στον επόμενο χρόνο τοποθετείται η ολοκλήρωση της νέας μονάδας παραγωγής κακαόμαζας στη Στυλίδα.

Με τις παραπάνω επενδύσεις η εταιρεία σκοπεύει να βελτιώσει την παραγωγή της μειώνοντας την κατανάλωση πόρων καθώς και την εξυπηρέτηση αυξημένων εξαγωγικών παραγγελιών.

Στον κλάδο της τεχνολογίας επενδύει η εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments II RAIF, S.C.A., με την απόκτηση του 40% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία λογισμικού Dotsoft ΑΕ.

Η κίνηση αυτή ήταν απολύτως στοχευμένη, αφού η DECA πραγματοποιεί στρατηγικές επενδύσεις σε κερδοφόρες, δυναμικές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Ήδη η εταιρεία ανιχνεύει το επόμενο σερί επενδύσεων, με το βλέμμα της DECA να είναι στραμμένο σε ελληνικές εταιρείες με εδραιωμένη παρουσία στην αγορά και προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Deals σε εστίαση και βιολογικά τρόφιμα

Στην casual εστίαση αποφάσισε να επενδύσει πρόσφατα η Halcyon Equity Partners S.C.A SICAR μέσα από την εξαγορά του 20% της Mailo’s ΑΕ, η οποία εισέρχεται έτσι σε νέα «πίστα» ανάπτυξης, με σκοπό τη διεθνή επέκταση αλλά και την ενίσχυση της εγχώριας παρουσίας της.

Η Halcyon θα συνεργαστεί στενά με τη διοικητική ομάδα της Mailo’s για να επιταχύνει το πλάνο ανάπτυξης και να ενισχύσει περαιτέρω τις λειτουργίες και τη διακυβέρνηση της εταιρείας.

Την ίδια ώρα, η Halcyon αναζητά νέες ευκαιρίες επενδύσεων στον κλάδο των τροφίμων για να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιό της με δυναμικά ελληνικά brands, μετά από ένα σερί στρατηγικών κινήσεων το 2025, όπως η είσοδος στην Ευβοϊκή Ζύμη και η επένδυση στο Ergon House.

Στον δυναμικό κλάδο των βιολογικών τροφίμων εισήλθε την άνοιξη και το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap II μέσα από την πλειοψηφική εξαγορά της Βιοϋγεία Α.Ε., αναγνωρίζοντας έτσι τα περιθώρια ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς στην Ελλάδα και διεθνώς.

Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και ανθεκτικού επιχειρηματικού σχήματος στον χώρο των βιολογικών προϊόντων, μέσω της οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα εξαγορά της Ideal Holdings σύμφωνα με δηλώσεις του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικού Προέδρου Δ.Σ της εταιρείας, κατά την πρόσφατη παρουσίαση των αναπτυξιακών πλάνων σε μετόχους και προμηθευτές των Attica με αφορμή την είσοδο της εταιρείας στο Euronext Athens.

Προηγήθηκε στις αρχές Ιουνίου η παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2026-2030 από τις διοικήσεις των Attica και της Ideal Holdings, με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση των Attica ως κορυφαίου premium retail προορισμού στην Ελλάδα μέσα από την ενίσχυση του αποτυπώματός του στην αγορά και την επέκταση με νέους χώρους και εμπορικά concepts.

Ποιο είναι το τρίπτυχο για τις επενδύσεις

Στο πλαίσιο του 7ου OT FORUM ο Κυριάκος Ανδρέου, Partner, Senior Advisor on Strategy & Markets in PwC Greece επεσήμανε ότι για τις επιχειρήσεις υπάρχουν πλέον τρία κριτήρια για τις επενδύσεις αλλά και για τη λειτουργία τους.

Το πρώτο είναι η ανθεκτικότητα, το δεύτερο είναι ο δικός τους μετασχηματισμός και το τρίτο είναι να μπορέσουν να συμμετέχουν σε οικοσυστήματα είτε σαν εργαλείο άμυνας είτε σαν εργαλείο δημιουργίας αξίας.

Εστίασε έπειτα σε δύο χαρακτηριστικά στα οποία καλούνται να επικεντρωθούν οι επιχειρήσεις: την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια.

Ως προς αυτό, βασικός είναι ο ρόλος του μεγέθους των εταιρειών, προκειμένου να επενδύσουν σε ψηφιακό μετασχηματισμό και να μπουν σε νέες αγορές.

‘Εμφαση σε παραγωγική ικανότητα και νέες τεχνολογίες

Σε επενδυτική τροχιά βρίσκονται και ελληνικές εταιρείες από τον κλάδο τροφίμων.

Συγκεκριμένα, σε δυο από τα πλέον εμβληματικά ελληνικά τρόφιμα, το ελληνικό γιαούρτι και το ελαιόλαδο, ποντάρουν η γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ και η Μέλισσα Κίκιζας αντίστοιχα, δρομολογώντας σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων.

Οι σχεδιασμοί αυτοί βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο 7ο ΟΤ FORUM, με την Μαίρη Χατζάκου και τον Αλέξανδρο Κίκιζα να ξεδιπλώνουν τη στρατηγική για την ανάδειξή τους εντός και κυρίως εκτός των ελληνικών συνόρων.

Η πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ, Μαίρη Χατζάκου, ανέφερε στο 7ο ΟΤ FORUM ότι η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας δίπλα στο υφιστάμενο εργοστάσιό της (στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης), στην καρδιά της γαλακτοπαραγωγικής ζώνης της χώρας. Το επενδυτικό σχέδιο αναμένεται να ξεπεράσει τα 160 εκατ. ευρώ και συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη ζήτηση για ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές

Παράλληλα, η οικογένεια Κίκιζα σκοπεύει να αναβαθμίσει τη θέση που έχει το ελληνικό ελαιόλαδο στην εγχώρια αγορά και το εξωτερικό. Όπως ανέφερε ο ίδιος στο 7ο ΟΤ FORUM, μέσω της Ακαδημίας Ελιάς Terra Creta επιχειρείται η εκπαίδευση των παραγωγών και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην καλλιέργεια, τη συγκομιδή και τη συσκευασία.