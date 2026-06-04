 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Sports"
    [1]=>
    string(6) "Travel"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Soccer"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Sports"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Travel"
}

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ΔΙΑΚΟΠΕΣ και BHMAgazino

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 7 Ιουνίου

Κοινωνία 04.06.2026, 14:36
Σχολιάστε
Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ΔΙΑΚΟΠΕΣ και BHMAgazino
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την Κυριακή 7 Ιουνίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Την έκδοση «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ο καλοκαιρινός οδηγός ΔΙΑΚΟΠΕΣ και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους ανθρώπους, τις ομάδες και τις στιγμές που διαμόρφωσαν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Ποιοι ήταν οι ποδοσφαιριστές που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του Μουντιάλ; Ποια γκολ έγιναν σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής και παραμένουν ζωντανά στη μνήμη εκατομμυρίων φιλάθλων; Ποιες ομάδες κατέκτησαν μια θέση στην ποδοσφαιρική αθανασία, ακόμη και χωρίς να σηκώσουν το πολυπόθητο τρόπαιο;

Η έκδοση «Θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου» ταξιδεύει τον αναγνώστη στην κορυφαία σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, φωτίζοντας τις ιστορίες των σπουδαιότερων πρωταγωνιστών που σημάδεψαν την πορεία της διοργάνωσης.

Από τον αξεπέραστο Πελέ και τη συγκλονιστική διαδρομή του από τη φτώχεια έως την παγκόσμια αναγνώριση, μέχρι τους ήρωες της Αγγλίας του 1966, τη μαγική Ολλανδία του 1974 και τις προσωπικότητες που καθόρισαν μεγάλους τελικούς, οι σελίδες της έκδοσης αναβιώνουν με μοναδικό τρόπο τις πιο εμβληματικές στιγμές των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ: Ο απόλυτος οδηγός για ένα ελληνικό καλοκαίρι

Ένα από τα πιο ιστορικά και αγαπημένα ταξιδιωτικά έντυπα της χώρας επιστρέφει ανανεωμένο, παρουσιάζοντας τον πιο πλήρη και σύγχρονο οδηγό για τις φετινές αποδράσεις. Με κεντρικό θέμα «Ένα Ελληνικό Καλοκαίρι – 101 Προορισμοί», η πολυτελής έκδοση ταξιδεύει τους αναγνώστες από τα κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου μέχρι τις αυθεντικές, λιγότερο γνωστές γωνιές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Δημοφιλείς προορισμοί αλλά και κρυμμένα διαμάντια, παραθαλάσσια θέρετρα και ορεινοί προορισμοί, συνθέτουν ένα πανόραμα εμπειριών που αναδεικνύει τον μοναδικό πλούτο του ελληνικού τοπίου. Από τη Μάνη και το Πήλιο έως την Ήπειρο, τη Θράκη, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, κάθε τόπος παρουσιάζεται μέσα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, τα φυσικά μνημεία, τις παραλίες που αξίζει να επισκεφθεί κανείς, αλλά και χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες που διευκολύνουν τον σχεδιασμό των διακοπών.

Η έκδοση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαμονή και το κόστος κάθε προορισμού, με εκτιμήσεις για διαφορετικά επίπεδα budget και προτάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες οικογενειών, ζευγαριών, παρέων, solo travellers, αλλά και όσων αναζητούν περιπέτεια, επαφή με τη φύση ή στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

ΒΗΜΑGAZINO

Το FIFA World Cup, το πολυαγαπημένο για εκατομμύρια ανθρώπους Μουντιάλ, είναι εδώ με ολόκληρο τον πλανήτη να έχει στραμμένο το βλέμμα στα γήπεδα της Αμερικής. Κορυφαίες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις στα γήπεδα πόλεων των ΗΠΑ, στο Μεξικό και τον Καναδά, διάσημοι πρωταγωνιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι «συνδράμουν», προσφέροντας τεράστια ποσά, super stars στις κερκίδες αλλά και ο φόβος τρομοκρατικών χτυπημάτων, πίσω από ένα «ολόχρυσο» σκηνικό.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση
Αφθώδης πυρετός: Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο
AGRO

Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο
Πράσινη οικονομία: Αύξηση απασχόλησης 6% στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Αύξηση απασχόλησης 6% στην πράσινη οικονομία της ΕΕ
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται – Τι χρηματοδοτείται
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται - Τι χρηματοδοτείται
Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Economy

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Qualco: Διακρίθηκε στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026
Business

Η Qualco διακρίθηκε στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στάσσης: AI και data centers θα οδηγήσουν τη νέα έκρηξη στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στάσσης: AI και data centers εκτοξεύουν τη ζήτηση ενέργειας

Τα data centers «καίνε» το ευρωπαϊκό ρεύμα - Στο 28% η συμβολή τους στην αύξηση της ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Mondelēz: Στροφή σε καινοτομία και νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά
Τρόφιμα – ποτά

Η «συνταγή» της Mondelez για ανάκαμψη των πωλήσεων

Η Mondelēz ποντάρει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στο εργοστάσιο της Λαμίας για να αντιστρέψει την πτωτική πορεία των πωλήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Όμιλος Irida: Κερδοφόρο το 2025 – Οι προοπτικές της θυγατρικής «Γαλαξίδι ΑΕ»
Business

Τι «ταμείο» έκανε ο όμιλος Irida το 2025

Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη παρουσίασε ο όμιλος Irida το 2025 - Η κίνηση-κλειδί στην «Γαλαξίδι ΑΕ» και οι βλέψεις της θυγατρικής για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τον νέο δημοσιονομικό χώρο
Economy

Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής 0,3% για την Ελλάδα

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δημιουργεί νέες συνθήκες - Τι ποσό αντιστοιχεί για την Ελλάδα

Αθανασία Ακρίβου
Kpler: Αυξάνονται οι πιθανότητες για προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
Ναυτιλία

Αυξάνονται οι πιθανότητες για την επαναλειτουργία των Στενών

Αμοιβαίες υποχωρήσεις ΗΠΑ και Ιράν - Η Τεχεράνη θα διευκολύνει τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού,

Λάμπρος Καραγεώργος
Φοροαπαλλαγές: Στο στόχαστρο της Κομισμιόν – Ποιες είναι, πόσο κοστίζουν
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο στόχαστρο 1.236 φοροαπαλλαγές - Ποιες είναι, ποιοι πλήττονται

Τι προτείνει η Κομισιόν για τις φοροαπαλλαγές - Ποιοι κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό

Ανδρομάχη Παύλου
Στοά Αρσακείου: Στην τελική ευθεία για την πλήρη επαναλειτουργία του νέου πολυχώρου
Business

Αντίστροφη μέτρηση για τη Στοά Αρσακείου

Θέμα χρόνου είναι να αποκατασταθεί πλήρως η Στοά Αρσακείου - Έμφαση σε γαστρονομία, πολιτισμό και δημιουργία - Η στρατηγική σημασία της τοποθεσίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Airbnb στην Πλάκα: Η μάχη για το ιστορικό κέντρο επέστρεψε στο ΣτΕ
Ακίνητα

Airbnb στην Πλάκα: Η μάχη για το ιστορικό κέντρο επέστρεψε στο ΣτΕ

Τι ανέφερε χθες σε παρέμβασή του το Υπουργείο Τουρισμού κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ΣτΕ - Το ζήτημα του Airbnb

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Κοινωνία
Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου για το φυσικό αέριο, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου
Κοινωνία

Απόφαση - σταθμός για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη

Πόσους αφορά η απόφαση και τι σημαίνει για τις δόσεις των δανείων

Μίνα Μουστάκα
Στουμπ: Ο πρόεδρος της Φινλανδίας θέλει η ΕΕ να επεκτεθεί σε 40 κράτη με τον Καναδά
Επικαιρότητα

ΕΕ των... 40 κρατών με τον Καναδά - Το «όραμα» του Στουμπ

Χώρες όπως ο Καναδάς, η Βρετανία, η Νορβηγία, η Ουκρανία και η Τουρκία θα πρέπει να εξεταστούν όλες ως υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, δήλωσε ο Στουμπ

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Οι νέοι δικαιούχοι – Πώς θα κάνετε αίτηση
Κοινωνία

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Οι νέοι δικαιούχοι – Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» λαμβάνουν voucher έως 500 ευρώ τον μήνα

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η διαφωνία ανάμεσα σε ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ για την επιλογή του ΧΥΤΑ
Κοινωνία

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η διαφωνία ανάμεσα σε ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ για την επιλογή του ΧΥΤΑ

Το χρονικό των πιέσεων από ΥΠΑΑΤ και Περιφέρεια και η διαφωνία ανάμεσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το υπουργείο Περιβάλλοντος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΗΠΑ – Ιράν: Δοκιμάζεται η εκεχειρία – Τι συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος
Κόσμος

Δοκιμάζεται η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιραν - Τι συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος

Ο Τραμπ δηλώνει ότι γίνεται προσπάθεια να διαχωριστεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από τις συγκρούσεις στο Λίβανο και εκτιμά ότι ίσως υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο – «Δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος» λέει η Τεχεράνη

Βούλα Τσιβόλα
ΕΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ουκρανίας
Κόσμος

ΕΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ουκρανίας

Μετά την «ιστορική συμφωνία» για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας, φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος επανέναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Latest News
Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου για το φυσικό αέριο, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Αφθώδης πυρετός: Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο
AGRO

Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων

Πράσινη οικονομία: Αύξηση απασχόλησης 6% στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Αύξηση απασχόλησης 6% στην πράσινη οικονομία της ΕΕ

Το 2023, η διαχείριση αποβλήτων ήταν ο κορυφαίος τομέας απασχόλησης με 0,9 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, που αντιπροσώπευαν το 16% της συνολικής απασχόλησης στον τομέα του περιβάλλοντος.

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται – Τι χρηματοδοτείται
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται - Τι χρηματοδοτείται

Ποιοι νέοι ΚΑΔ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Economy

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…

Η επιβράδυνση της απασχόλησης, η κάμψη των εξαγωγών και η υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης υπενθυμίζουν ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο, σύμφωνα με τη Eurobank

Qualco: Διακρίθηκε στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026
Business

Η Qualco διακρίθηκε στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Ο όμιλος Qualco βασίζεται στην υιοθέτηση πρακτικών με πλήρη μετάβαση σε νέα operating models

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ΔΙΑΚΟΠΕΣ και BHMAgazino
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ΔΙΑΚΟΠΕΣ και BHMAgazino

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 7 Ιουνίου

ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών
Λιμάνια

ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Qu Shengbin. ανέπτυξε την ολιστική στρατηγική του Λιμένα Πειραιά

Θεσσαλία: Να επιτραπούν οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους
AGRO

Να επιτραπούν οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους

Σε τραγική οικονομική κατάσταση οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία – Τι ζητά η περιφέρεια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς
Τράπεζες

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς

Τα μέτρα στοχεύουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες να απολαμβάνει ισότιμους όρους ανταγωνισμού έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους

Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA
Economy

BofA για ΧΑ: Στην κορυφαία τριάδα των αγορών EEMEA

Η βελτίωση των αποτιμήσεων έφερε την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των αγορών που προτιμά η Bank of America

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ
Business

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Η MORE της Motor Oil εκτιμά ότι θα επιτύχει EBITDA άνω των 250 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ

Στουρνάρας για Τεχνητή Νοημοσύνη: Επιταχυντής προόδου ή πολλαπλασιαστής ανισοτήτων;
Tεχνητή νοημοσύνη

Στουρνάρας για ΑΙ: Επιταχυντής προόδου ή πολλαπλασιαστής ανισοτήτων;

Ο κ. Στουρνάρας περιέγραψε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια ιστορική τεχνολογική τομή που ήδη μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των κεντρικών τραπεζών

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου
Κοινωνία

Απόφαση - σταθμός για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη

Πόσους αφορά η απόφαση και τι σημαίνει για τις δόσεις των δανείων

Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Το κρασί «ταξίδεψε» στο Λονδίνο
AGRO

Το κρητικό κρασί «ταξίδεψε» στο Λονδίνο

Διεθνής προβολή για τα ποιοτικά κρασιά από την Κρήτη - Δράσεις εξωστρέφειας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τραπεζικές πιέσεις «κοκκινίζουν» την αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι τραπεζικές πιέσεις «κοκκινίζουν» το ΧΑ

Οι πιέσεις που εκδηλώνονται στον τραπεζικό κλάδο επιβαρύνουν το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies