Eurobank – ΟΠΑ: Δημιουργούν γέφυρα μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας

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Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος σπουδών του Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΜΣ) στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, το οποίο υλοποιεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με πλήρη χρηματοδότηση της Eurobank, δημιουργώντας μια ουσιαστική γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΜΣ) στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές στην οικονομία και τις επιχειρήσεις

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων των ακαδημαϊκών αρχών του Πανεπιστημίου και της Διοίκησης της Eurobank, επιβεβαιώνοντας τον κοινό στόχο των δύο οργανισμών να επενδύσουν στη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Ο πρώτος κύκλος του Προγράμματος ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου και της Βουλγαρίας, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που καταγράφεται στις χώρες παρουσίας του Ομίλου Eurobank για εξειδικευμένες σπουδές στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο δεύτερος κύκλος του Προγράμματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ οι αιτήσεις για τον τρίτο κύκλο σπουδών θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 3 Ιουλίου 2026.

Ενεργή συμμετοχή Eurobank

Η Eurobank συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα, μεταφέροντας στους φοιτητές τεχνογνωσία και εμπειρία από σύγχρονες εφαρμογές ψηφιακού μετασχηματισμού και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Τράπεζα δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα πρόσληψης στη Eurobank στους δέκα αποφοίτους με την υψηλότερη επίδοση, ενώ απόφοιτοι του πρώτου κύκλου έχουν ήδη αποδεχθεί προτάσεις συνεργασίας της Τράπεζας.

Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, το Πρόγραμμα εξελίσσεται και μετονομάζεται σε «MSc in AI for Digital Transformation», ενσωματώνοντας ακόμη πιο δυναμικά την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Η νέα δομή του Προγράμματος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων, διευκολύνοντας την παρακολούθηση από εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων.

ΟΠΑ: Επένδυση σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών

Σε δήλωσή του, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, ανέφερε: «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επενδύει συστηματικά σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Η συνεργασία μας με τη Eurobank αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την καινοτομία, την τεχνολογία και τις δεξιότητες του μέλλοντος, προσφέροντας στους φοιτητές ουσιαστικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank και Ομότιμος Καθηγητής του ΟΠΑ, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, δήλωσε: «Η πραγματική πρόκληση σήμερα δεν είναι μόνο η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αλλά η δημιουργία ανθρώπων με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορούν να τις αξιοποιήσουν στην πράξη. Μέσα από τη συνεργασία της Eurobank με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιδιώκουμε να φέρουμε πιο κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές για τη νέα γενιά στελεχών του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης.».

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου, καθώς και ο Διευθυντής του ΕΠΜΣ στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης από πλευράς Eurobank η κα Νατάσσα Πασχάλη, Group Chief Human Resources Officer, ο κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Group Chief Marketing Officer, και ο κ. Πάνος Καρδάσης, Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Ειδικών Έργων.