Μύλοι Δάκου – Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ: Νέο κεφάλαιο με επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ

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Το νέο εταιρικό σχήμα, τη Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων, που σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην πορεία δύο ιστορικών ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων, των Μύλοι Δάκου – Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, παρουσιάστηκε σήμερα στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης. Παράλληλα, αναλύθηκε η στρατηγική του νέου οργανισμού, η ιστορική διαδρομή 151 χρόνων και η νέα εταιρική ταυτότητα του brand ΗΛΙΟΣ.

Μύλοι Δάκου – Ζυμαρικά HΛΙΟΣ: Δύο ιστορικά brand σε έναν ισχυρό οργανισμό

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, η Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων ενώνει 2 ιστορικά brand σε έναν ισχυρό οργανισμό με βαθιά γνώση της αλευροποιίας και της μακαρονοποιίας.

Διαθέτει 3 εγκαταστάσεις στον Αυλώνα Αττικής και την Μεταμόρφωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2025 ανέρχεται στα 21 εκ. ευρώ και απασχολούνται 140 εργαζόμενοι.

Το πενταετές επενδυτικό πλάνο

Ο οργανισμός στοχεύει στην αξιοποίηση συνεργειών σε όλη την παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα, την υλοποίηση επενδύσεων και τη σύγχρονη εταιρική διαχείριση για να ισχυροποιήσει τη δυναμική τους, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδεικτικά η εξαγωγική δραστηριότητα αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030.

Με την έναρξη του νέου πενταετούς επενδυτικού πλάνου στην αλευροβιομηχανία ύψους 20 εκατ. εύρω, την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των αυτοματισμών στη Βιομηχανία Ζυμαρικών ύψους 5 εκατ. εύρω και τη σύγχρονη και ξεχωριστή εμφάνιση των προϊόντων ΗΛΙΟΣ, η Δάκος βρίσκεται στην αφετηρία μιας νέας διαδρομής.