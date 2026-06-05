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Στενά του Ορμούζ: Πώς η σύγκρουση ανέτρεψε τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια

Ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν και το παρατεταμένο μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει τα δεδομένα γύρω από την ενεργειακή ασφάλεια

Ενέργεια 05.06.2026, 16:11
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Στενά του Ορμούζ: Πώς η σύγκρουση ανέτρεψε τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Η επιρροή του Ιράν στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ έχει μεταμορφώσει ακούσια τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια, αναδεικνύοντας ουσιαστικά τα ορυκτά καύσιμα —και όχι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας— ως την κύρια πηγή ευπάθειας.

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, έχει κλονίσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και έχει πυροδοτήσει ευρέως διαδεδομένους φόβους για πληθωρισμό,

Για δεκαετίες, η συμβατική άποψη ήταν ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επικρίνονταν για τα προβλήματα διακοπτόμενης λειτουργίας τους και την εξάρτησή τους από τις καιρικές συνθήκες, ενώ τεχνολογίες όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θεωρούνταν ότι παρείχαν ασφάλεια.

Ωστόσο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έχουν αναδιαμορφώσει αυτή τη συζήτηση, αποκαλύπτοντας τους κινδύνους που συνδέονται με τις ευάλωτες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών καυσίμων.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των σκανδιναβικών ενεργειακών κολοσσών Fortum και Statkraft κατέστησαν σαφές αυτό το σημείο στο περιθώριο της Διάσκεψης Κορυφής της Eurelectric για την Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στη φινλανδική πρωτεύουσα.

«Θέλω να πω, το βασικό μήνυμα, και με εκπλήσσει που δεν έχουμε ακούσει ακόμα κανέναν να μιλάει γι’ αυτό, είναι ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι πλέον ασταθή και αβέβαια, κάτι που, φυσικά, ήταν το επιχείρημα που προβαλλόταν εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», δήλωσε ο Κίνγκσμιλ Μποντ, στρατηγικός αναλυτής στον τομέα της ενέργειας στο βρετανικό think tank Ember, στο CNBC στο Ελσίνκι.

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χάρη στις μπαταρίες, έχουν γίνει στην πραγματικότητα αρκετά σταθερές, δεδομένου ότι ο ήλιος ανατέλλει κάθε πρωί. Λοιπόν, κοίτα, νομίζω ότι έχουμε περάσει σε ένα νέο περιβάλλον και… εξακολουθούμε να είμαστε υπερβολικά εκτεθειμένοι στο παλιό σύστημα – και πρέπει να αλλάξουμε, ειδικά στην Ευρώπη, πρέπει να αλλάξουμε πολύ γρήγορα.»

Ο Μποντ είπε ότι το υφιστάμενο ενεργειακό σοκ σηματοδοτεί την πρώτη φορά στην ιστορία που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν μια ανώτερη εναλλακτική τεχνολογία στην οποία μπορούν να στραφούν για λόγους ασφάλειας, συγκρίνοντας την σημερινή κατάσταση με τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979.

«Αν γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του 1970, τι κάναμε; Κατασκευάσαμνε πυρηνικά, αλλά αυτό πήρε 10 χρόνια και ήταν ακριβό. Αυτή τη φορά, έχουμε ηλιακή και αιολική ενέργεια, μπαταρίες και ηλεκτροκίνηση και πολλές ευέλικτες τεχνολογίες, οι οποίες είναι τεράστιες και φθηνές και μπορούμε να τις κλιμακώσουμε. Και αυτό είναι που συμβαίνει», είπε ο Μποντ.

Τι γίνεται με την «ενεργειακή προσθήκη»;

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, έχει κλονίσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και έχει πυροδοτήσει ευρέως διαδεδομένους φόβους για πληθωρισμό, με την εξάρτηση της Ασίας από τις εισαγωγές ενέργειας να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας κρίσης των ορυκτών καυσίμων.

Οι διαταραχές στην προσφορά έχουν πλήξει επίσης σοβαρά την Ευρώπη και την Αφρική, όπου οι χώρες αντιμετωπίζουν την αύξηση του κόστους των καυσίμων και μια σημαντική απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια. Χωρίς να διαφαίνεται άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η κατάσταση έχει ωθήσει πολλούς να αναλογιστούν τον βαθμό στον οποίο ο κόσμος παραμένει βαθιά εξαρτημένος από τις εμπορικές διαδρομές ορυκτών καυσίμων.

Ερωτηθείς σχετικά με τις ανησυχίες για διακοπές στην παροχή εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fortum, Markus Rauramo, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος διακοπής, αλλά σίγουρα. Ακριβώς αυτό είναι το μήνυμά μας: ότι η λύση στην εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα που περιέχουν CO2 είναι να διαθέτουμε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια εγχώριας παραγωγής».

Πρόσθεσε: «Αυτός είναι ο δρόμος προς τα εμπρός, αλλά είμαστε πολύ ρεαλιστές. Δεν είμαστε αφελείς όσον αφορά το γεγονός ότι, ναι, υπάρχει διακοπτόμενη παροχή και αν η επιχείρησή σας ή το σπίτι σας εξαρτάται από το φυσικό αέριο, τότε πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή».

Η εξελισσόμενη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια έρχεται μόλις λίγους μήνες αφότου οι ηγέτες του κλάδου των ορυκτών καυσίμων είχαν χαιρετίσει μια αλλαγή παραδείγματος στη συζήτηση σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση.

Σε συνέντευξή τους στο CNBC κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνόδου κορυφής για το πετρέλαιο στα ΗΑΕ στα τέλη του περασμένου έτους, αρκετοί εκπρόσωποι του κλάδου των ορυκτών καυσίμων υποστήριξαν την έννοια της «ενεργειακής προσθήκης» με στόχο τη διασφάλιση του εφοδιασμού και την κάλυψη νέων απαιτήσεων από τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Η προσθήκη ενέργειας αναφέρεται στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, παράλληλα με τα υπάρχοντα ορυκτά καύσιμα. Η ενεργειακή μετάβαση, αντίθετα, αναφέρεται συνήθως στη μετάβαση από τη μία πηγή ενέργειας στην άλλη.

Μπαταρίες και υδροηλεκτρική ενέργεια

Η Birgitte Ringstad Vartdal, διευθύνουσα σύμβουλος της Statkraft, του μεγαλύτερου παραγωγού ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη, συμφώνησε ότι η συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια όσον αφορά τις καθαρές τεχνολογίες έχει αλλάξει άρδην μετά τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν.

«Και νομίζω ότι ένα άλλο στοιχείο που έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι οι μπαταρίες, σωστά; Είναι πολύ φθηνότερες και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης», δήλωσε η Vartdal.

Οι μπαταρίες θεωρούνται ένας τρόπος για τον μετριασμό της διακοπτόμενης φύσης των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς αποθηκεύουν την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια όταν η παραγωγή είναι υψηλή και την αποδίδουν όταν η παραγωγή μειώνεται.

«Σε ορισμένες χώρες, παρατηρείται ότι ενώ στο παρελθόν υπήρχαν αυτές οι ώρες μέσης ζήτησης το πρωί και το βράδυ, τώρα μπορούν να καλυφθούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις μπαταρίες. Έτσι, οι μπαταρίες σε συνδυασμό με την ηλιακή ενέργεια ή οι μπαταρίες σε συνδυασμό με την ηλιακή και την αιολική ενέργεια μπορούν επίσης να προσφέρουν μια πολύ πιο ολοκληρωμένη παραγωγή ενέργειας.»

Οι ώρες αιχμής αναφέρονται στα χρονικά διαστήματα της ημέρας που βρίσκονται μεταξύ των ωρών αιχμής και των ωρών εκτός αιχμής.

Η πρόκληση της διακοπτόμενης λειτουργίας στη Νορβηγία, η οποία έχει τη φήμη του χρυσού κανόνα για την ανανεώσιμη υδροηλεκτρική ενέργεια, δεν έχει αποτελέσει πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο όπως για άλλες χώρες στην Ευρώπη, είπε ο Vartdal, πριν προσθέσει ότι «η μεταβλητότητα είναι το κλειδί» στη συζήτηση για την ασφάλεια.

«Τελικά, πιστεύουμε ότι χρειάζεστε φυσικό αέριο στο σύστημα για να καλύψετε τις μακρές περιόδους χαμηλής παραγωγής», είπε ο Vartdal.

Η στροφή της Ευρώπης προς το αμερικανικό LNG

Ενώ ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να έχει αλλάξει τα δεδομένα στο παραδοσιακό αφήγημα για την ενεργειακή ασφάλεια, η στροφή προς εναλλακτικές πηγές ενέργειας σε περιόδους σύγκρουσης μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις. Ορισμένοι έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη βιασύνη της Ευρώπης να στραφεί προς το αμερικανικό LNG μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022.

«Στο μέλλον, θα έχουμε πολύ περισσότερο LNG στην Ευρώπη, και μεγάλο μέρος αυτού του LNG θα προέρχεται πλέον από τις ΗΠΑ, δεδομένης της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε στο CNBC ο Jan Rosenow, καθηγητής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Και αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε εκτεθειμένοι σε μια χώρα που θεωρείται επί του παρόντος μάλλον ασταθής πολιτικά όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, οπότε πρόκειται πράγματι για μια πολύ προβληματική κατάσταση. Αντίθετα, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται εσωτερικά από ανανεώσιμες πηγές δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα».

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