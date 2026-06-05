Εξοχικές κατοικίες: Σε ιστορικά υψηλά η ζήτηση – Ποιοι αγοράζουν

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Από την Πάρο, την Κέρκυρα μέχρι το Πόρτο Χέλι και τη Χαλκιδική, οι εξοχικές κατοικίες εμφανίζουν δυναμική, με τη ζήτηση από εγχώριους και διεθνείς αγοραστές να παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Αυτό έδειξε το Market Report 2026 για την αγορά δεύτερης κατοικίας (Second Home Market) στην Ελλάδα της Engel & Völkers Ελλάδος, καταγράφοντας τη μετάβαση του κλάδου από τη φάση της ανάκαμψης σε μια εποχή σταθερής εξέλιξης και δυναμικής στο premium segment.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο ο κ. Γιώργος Πετράς, CEO της Engel & Völkers Ελλάδος σημείωσε πως «η ελληνική αγορά ακινήτων έχει αφήσει οριστικά πίσω της την εποχή της απλής ανάκαμψης. Για το 2026, οι πελάτες μας προσεγγίζουν την αγορά με μια όλο και πιο στρατηγική νοοτροπία. Η έμφαση έχει μετατοπιστεί ξεκάθαρα προς την αρχιτεκτονική καινοτομία, την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα. Οι επενδυτές δεν αναζητούν απλώς ένα λειτουργικό εξοχικό· επιδιώκουν σπάνια ακίνητα που προσφέρουν απόλυτη ιδιωτικότητα, ανεμπόδιστη θέα και άμεση σύνδεση με τη φυσική ομορφιά».

Η ελληνική αγορά για το 2026

Σε κορυφαίους προορισμούς, οι ξένοι αγοραστές αποτελούν το 60% έως 85% της ζήτησης, με τις κύριες εθνικότητες να προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σε νησιά όπως η Μύκονος, το συνεχιζόμενο «πάγωμα» στις νέες οικοδομικές άδειες ενισχύει την αξία των υφιστάμενων ακινήτων, υποστηρίζοντας τη σταθερότητα των τιμών. Το ίδιο ισχύει και σε αγορές με αυστηρούς αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, όπως η Ύδρα και οι Σπέτσες.

Υπάρχει στροφή στο “Turnkey” και το “Eco-Luxury”. Οι αγοραστές, ιδιαίτερα οι διεθνείς, προτιμούν ακίνητα έτοιμα προς χρήση (turnkey condition) που ενσωματώνουν βιοκλιματικό σχεδιασμό, πισίνες infinity και σύγχρονα συστήματα ενεργειακής αυτονομίας.

Οι επενδυτικές ευκαιρίες

Η Πάρος αποτελεί την πιο ενεργή αγορά των Κυκλάδων, με έντονη αναπτυξιακή δραστηριότητα και ζήτηση που μετατοπίζεται προς την ανατολική πλευρά (Υστέρνι, Τσουκαλιά) για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. Η Μύκονος διατηρεί το στάτους του παγκόσμιου προορισμού με τις τιμές να ξεκινούν από €7.500/τ.μ., ενώ η Σαντορίνη συνεχίζει να προσελκύει υψηλό ενδιαφέρον για τα premium ακίνητα της Καλντέρας (Οία, Ημεροβίγλι) με έμφαση στη βραχυχρόνια μίσθωση. Νησιά όπως η Σύρος, η Τήνος και η Άνδρος κερδίζουν έδαφος ως αυθεντικές, year-round εναλλακτικές με εξαιρετική αρχιτεκτονική κληρονομιά. H Αντίπαρος παραμένει μια από τις πιο αποκλειστικές και low-density αγορές, προσελκύοντας αγοραστές εξαιρετικά υψηλού εισοδήματος.

Η Κέρκυρα ξεχωρίζει ως μια από τις πιο ώριμες αγορές, με τη βορειοανατολική ακτή (Κασσιόπη) να αποτελεί το επίκεντρο του premium yachting lifestyle. Η Λευκάδα προσφέρει το τεράστιο πλεονέκτημα της οδικής πρόσβασης, προσελκύοντας επενδυτές για high-end βίλες με θέα. Οι Παξοί λειτουργούν ως μια boutique, scarcity-driven αγορά, ενώ η Κεφαλονιά προσελκύει αγοραστές σε περιοχές όπως το Φισκάρδο, συνδυάζοντας την αισθητική ποιότητα με την τουριστική αναγνωρισιμότητα.

Η Αργολίδα, με αιχμή το Πόρτο Χέλι, προσελκύει την αθηναϊκή και διεθνή ελίτ. Η Μεσσηνία καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, υποστηριζόμενη από τη διεθνή προβολή του Costa Navarino, προσφέροντας ακίνητα υψηλών προδιαγραφών με έμφαση στο χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η Λακωνία και η Κορινθία αναδεικνύονται σε ανερχόμενους πόλους λόγω προσβασιμότητας και αυθεντικού τοπίου.

Η Χαλκιδική προσελκύει κυρίως αγοραστές από την Κεντρική Ευρώπη (Γερμανία, Αυστρία) και τα Βαλκάνια, με τα beachfront ακίνητα να φτάνουν έως και τα €14.000/τ.μ.. Στα Δωδεκάνησα, η Ρόδος συνδυάζει εξαιρετική αεροπορική συνδεσιμότητα με ισχυρές αποδόσεις ενοικίασης, ενώ η Σύμη ελκύει ένα εξειδικευμένο κοινό που αναζητά διατηρητέα νεοκλασικά.