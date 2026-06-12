Αλλάζουν όλα στις προσλήψεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

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Με διαδικασίες ΑΣΕΠ και ειδικό ηλεκτρονικό κατάλογο κατάταξης με σειρά προτεραιότητας θα γίνονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε κοινωνικές δομές των δήμων, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Το ενιαίο πλαίσιο προσλήψεων διασφαλίζει τη στελέχωση των δημοτικών κοινωνικών δομών με μόνιμο προσωπικό

Το νέο σύστημα μόνιμων προσλήψεων παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς παραδόθηκε την Τετάρτη από το υπουργείο στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, όπως άλλωστε είχε δεσμευθεί ο υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος, με τις σχετικές διατάξεις να εντάσσονται στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την πρόταση του υπουργείου, καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο προσλήψεων, που διασφαλίζει τη στελέχωση των δημοτικών κοινωνικών δομών με μόνιμο προσωπικό, την άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση κενών οργανικών θέσεων, καθώς και την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών αναγκών τους. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται από το άρθρο 757 μέχρι το 768 του νέου Κώδικα.

Οπως περιγράφεται στο σχέδιο, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, οι δήμοι, στους οποίους λειτουργούν βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί και οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί, θα πρέπει να υποβάλουν προς έγκριση στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) τους για τη σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων που αφορούν τις κοινωνικές δομές. Ο αριθμός, δε, των θέσεων καθορίζεται σύμφωνα με την πλήρη δυναμικότητα των σταθμών, ενώ η επιλογή του προσωπικού – όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών – θα γίνεται από το ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας.

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος

Ετσι, από το σχολικό έτος 2027-2028 και κάθε τρία χρόνια, το ΑΣΕΠ θα καταρτίζει, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικό κατάλογο και θα διενεργεί διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά φορέα, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών. Στη συνέχεια, η Ανεξάρτητη Αρχή θα καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με πρόσκληση για την κατάρτιση του καταλόγου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό στις συγκεκριμένες κοινωνικές δομές – είτε για μόνιμη πρόσληψη είτε για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής ή πλήρους απασχόλησης – θα υποβάλλονται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση ή όποτε προκύψει έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη, συνοδευόμενα από απόφαση της οικείας δημοτικής επιτροπής ή του οικείου διοικητικού συμβουλίου.

Ως προϋπόθεση διορισμού για τις συγκεκριμένες θέσεις ορίζεται η εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών στο αντικείμενο κάθε θέσης, ενώ προβλέπεται μοριοδότηση για τους ήδη υπηρετούντες στις κοινωνικές δομές.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο μοριοδότησης θα αποτελέσει τον κορμό του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ψήφιση του νόμου. Μετά δε, τη διατύπωση γνώμης από το Ανώτατο Δικαστήριο, προκειμένου να θωρακιστεί και σε επίπεδο συνταγματικότητας, θα ακολουθήσει η τυπική διαδικασία έκδοσής του.

Στο μεταξύ, στις προτάσεις του υπουργείου, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών στην επιστολή που είχε στείλει στον πρόεδρο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, περιλαμβάνεται και η επέκταση της μη υποχρεωτικότητας της έφεσης από τις δημοτικές Αρχές για το προσωπικό που έχει προσληφθεί και απασχολείται σε κοινωνικές, τεχνικές, πολιτιστικές και ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και σε υπηρεσίες πρασίνου και αθλητισμού. Μπαίνει, ωστόσο, η προϋπόθεση οι εργαζόμενοι αυτοί να έχουν απασχοληθεί συνολικά τουλάχιστον δύο χρόνια στον φορέα από την 1η Ιανουαρίου 2023.

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