 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Political Issues"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΕΕ: Τα μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο «διάλυσης» της διπλωματικής υπηρεσίας της Ένωσης

Η επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλας και η ΕΥΕΔ της οποίας ηγείται βρίσκονται στο στόχαστρο των πρωτευουσών για ζητήματα ηγεσίας και συντονισμού

Κόσμος 12.06.2026, 06:30
Σχολιάστε
ΕΕ: Τα μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο «διάλυσης» της διπλωματικής υπηρεσίας της Ένωσης
Κάγια Κάλας
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σχέδια για μια βαθιά αναδιάρθρωση της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ επεξεργάζονται η Γαλλία και η Γερμανία, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ένωση διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ολοένα πιο σύνθετες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, το Παρίσι, το Βερολίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εξετάζουν σειρά μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις αρμοδιότητες της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), επαναφέροντας μέρος των εξουσιών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη.

Η συζήτηση αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για την αποτελεσματικότητα του σημερινού συστήματος εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με πολέμους στη γειτονιά της, εντεινόμενες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και νέες μορφές οικονομικής πίεσης.

«Είναι σαφές ότι η ΕΥΕΔ δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε στον σημερινό κόσμο. Το πρόβλημα είναι δομικό και απαιτεί δομικές λύσεις», δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δημιουργήθηκε το 2010 με στόχο να αποτελέσει το διπλωματικό σώμα της ΕΕ και να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία του μπλοκ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η Ένωση έχει δοκιμαστεί από διαδοχικές κρίσεις, από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή έως την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και την αυξανόμενη χρήση δασμών, κυρώσεων και ενεργειακής εξάρτησης ως εργαλείων εξωτερικής πολιτικής.

ΕΕ

Η κατάσταση δεν επιτρέπει γρήγορες και συντονισμένες αντιδράσεις

Σύμφωνα με τη γαλλική αξιολόγηση που έχει κυκλοφορήσει μεταξύ κρατών-μελών, μία από τις προτάσεις προβλέπει τον περιορισμό της αυτονομίας του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ακόμη και η μερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούνται μέσω του παγκόσμιου δικτύου περισσότερων από 140 αντιπροσωπειών της ΕΥΕΔ.

«Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναζητούν έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο κοινής δράσης στη διεθνή σκηνή», σημείωσε δεύτερος αξιωματούχος. «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η σημερινή μορφή της ΕΥΕΔ να αμφισβητηθεί εκ θεμελίων».

Οι υποστηρικτές της μεταρρύθμισης εκτιμούν ότι σημαντικές αλλαγές μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς τροποποίηση των ευρωπαϊκών συνθηκών. Ωστόσο, οποιαδήποτε αναθεώρηση των κανόνων λειτουργίας της υπηρεσίας θα απαιτούσε ομόφωνη έγκριση από τα 27 κράτη-μέλη, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία πολιτικά σύνθετη.

Πολλές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει κατ’ ιδίαν παράπονα για επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΥΕΔ, των εθνικών υπουργείων Εξωτερικών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η έλλειψη σαφούς καταμερισμού ευθυνών δημιουργεί καθυστερήσεις και μειώνει την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.

Οι συζητήσεις έχουν ενταθεί και εξαιτίας της στάσης της Κάγια Κάλας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έχει διατυπώσει δημόσιες θέσεις ή προτάσεις για ζητήματα όπως οι σχέσεις με την Κίνα πριν διαμορφωθεί κοινή γραμμή από τα κράτη-μέλη.

Αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ ΕΥΕΔ και Κομισιόν

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας της, η φον ντερ Λάιεν έχει ενισχύσει σημαντικά τον γεωπολιτικό ρόλο της Επιτροπής. Έχει προωθήσει την ιδέα μιας «γεωπολιτικής Επιτροπής», δημιούργησε για πρώτη φορά χαρτοφυλάκιο Επιτρόπου Άμυνας και έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής απάντησης στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η Επιτροπή έχει εξετάσει ακόμη και τη δημιουργία δικής της μονάδας ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών, παρόμοιας με εκείνη που λειτουργεί ήδη στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ, πρόταση που συναντά αντιδράσεις από την πλευρά της Κάλας.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η οικονομική διάσταση της μεταρρύθμισης. Καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη, αρκετά κράτη-μέλη ζητούν περικοπές δαπανών και απλοποίηση της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΔ σε υπηρεσίες της Επιτροπής ή του Συμβουλίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων μέσω συγχωνεύσεων δομών και περιορισμού επικαλύψεων.

Μεταξύ των ιδεών που εξετάζονται είναι η μεταφορά της προετοιμασίας κυρώσεων και στρατιωτικών αποστολών στο Συμβούλιο της ΕΕ, ενώ η καθημερινή διαχείριση των διπλωματικών σχέσεων θα μπορούσε να υπαχθεί περισσότερο στην Επιτροπή.

Οι συζητήσεις αυτές συνδέονται επίσης με τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας που ετοιμάζει η Επιτροπή και αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι. Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, η αναθεώρηση της λειτουργίας της ΕΥΕΔ θεωρείται πλέον μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας προσαρμογής της Ένωσης σε ένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.

ρωσικές κυρώσεις

Η Κάγια Κάλας απορρίπτει τις επικρίσεις

Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην ενίσχυση τόσο της ΕΥΕΔ όσο και της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής εξαρτάται πρωτίστως από την ενότητα των κρατών-μελών.

Παρόμοιο μήνυμα έστειλε και το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος υποστήριξε την ανάγκη για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία που θα συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη και θα σέβεται τις αρμοδιότητες κάθε θεσμού.

Και το Βερολίνο εμφανίζεται προσεκτικό στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε στους Financial Times ότι «σε έναν κόσμο που αλλάζει, η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερη κοινή εξωτερική πολιτική και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων».

Την ίδια ώρα, η ίδια η ΕΥΕΔ εξετάζει εσωτερικά πιθανές μεταρρυθμίσεις, αναγνωρίζοντας ότι το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει δραματικά από τη δημιουργία της πριν από δεκαπέντε χρόνια.

Όπως σημειώνει ο Στέφαν Λεν, πρώην αξιωματούχος της ΕΕ και σήμερα συνεργάτης του Carnegie Europe, η συζήτηση για θεσμικές αλλαγές είναι αναπόφευκτη. «Αν εξετάσει κανείς την πορεία της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι σαφές ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντα τα επιθυμητά», τονίζει. «Η ΕΕ καλείται να προσαρμόσει τα εργαλεία και τις δομές της σε μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Το παράδοξο θα ήταν να μην το κάνει».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή – Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό
AGRO

Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή - Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό
Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο
Επικαιρότητα

Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο
Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Commodities

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Fourlis: Ετοιμάζει μια future-ready πλατφόρμα λιανικής – Ισχυρές οι επιδόσεις του 2025
Business

Νέα future-ready πλατφόρμα λιανικής προετοιμάζει ο Fourlis
OT FORUM: Coca-Cola HBC και Nespresso Hellas επενδύουν σε καινοτομία, ανάπτυξη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
OT FORUM

Το στοίχημα των Coca-Cola HBC και Nespresso
Κοσμήματα: Άλμα 15% στη μετοχή κολοσσού πολυτελείας από το Χονγκ Κονγκ
World

Άλμα 15% στη μετοχή γίγαντα κοσμημάτων λόγω ακριβού χρυσού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen
Inside Stories

«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen

Τα πρωτοσέλιδα που «μαγνήτισαν» ομιλητές και προσκεκλημένους

Nike, Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου – Τι θα δούμε στο Μουντιάλ
World

Nike VS Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου

Ο ανταγωνισμός της Nike και της Adidas μεταφέρθηκε από τα καταστήματα αθλητικών στα γήπεδα του Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αγορά εργασίας: Η πρώτη δικαστική καταδίκη για εντατικοποίηση και bullying στον χώρο εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απόφαση - σταθμός: Καταδίκη για... εργασιακό bullying

Το Πρωτοδικείο Φλώρινας δέχθηκε ότι επέφεραν κλονισμό στην υγεία της εργαζόμενης - Η αγορά εργασίας υπό... πίεση

Κώστας Παπαδής
Τράπεζες: Σε ιστορικά υψηλά η άτοκη ρευστότητα
Business

Το ατού των τραπεζών που συντηρεί το story ανάπτυξης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Αγης Μάρκου
Τουρισμός: Η Αθήνα στους κερδισμένους προορισμούς του καλοκαιριού
Τουρισμός

Η Αθήνα ο μεγάλος κερδισμένος του καλοκαιριού

Η Αθήνα καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση της ζήτησης στη Νότια Ευρώπη μεταξύ άλλων δημοφιλών προορισμών

Λάμπρος Καραγεώργος
Εκπομπές ρύπων (ETS2): Η Ευρώπη βάζει «φρένο» στις αυξήσεις, αλλά ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά έρχεται
Green

Ο νέος λογαριασμός του άνθρακα και η μάχη για τα νοικοκυριά

Σχέδιο άμυνας απέναντι στις αυξήσεις σε καύσιμα και θέρμανση για τα νοικοκυριά υιοθέτησαν οι Βρυξέλλες -Το νέο κόστος του άνθρακα και το στοίχημα της κοινωνικής συνοχής

Μάχη Τράτσα
Fed: Διατηρεί τις RMPs στα 10 δισ. δολάρια το μήνα – Η διαφορά με το QE
World

Fed: Διατηρεί τις RMPs στα 10 δισ. δολάρια το μήνα – Η διαφορά με το QE

Η Fed θα αγοράσει περίπου 10 δισ. δολάρια σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου

Τζούλη Καλημέρη
OT FORUM: Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα στην ενεργειακή αυτονομία
OT FORUM

Σε τροχιά ενεργειακής αυτονομίας βρίσκεται η Ελλάδα

Μέσα από στοχευμένες επενδυτικές κινήσεις η Ελλάδα προετοιμάζεται για ενεργειακή απεξάρτηση - Τι είπαν στο 7ο OT FORUM άριστοι γνώστες της αγοράς ενέργειας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Κόσμος
Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο
Επικαιρότητα

Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο

Μετά τον μίνι ανασχηματισμό, ορκίστηκαν σήμερα οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Καθαρισμός οικοπέδων: Παράταση έως τις 22 Ιουνίου για την ολοκλήρωση των εργασιών
Κοινωνία

Παράταση για τον καθαρισμό οικοπέδων - Τι να κάνετε

Η νέα παράταση έως τις 22 Ιουνίου δίνει στους ιδιοκτήτες τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό οικοπέδων και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της αντιπυρικής περιόδου

Πόλεμος Ιράν: Πολύ κοντά σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος

Πολύ κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα το Bloomberg ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν στην υπογραφή συμφωνίας

Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι τελείωσε τον πόλεμο – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας
Κόσμος

Ο Τραμπ λέει ότι έχει συμφωνία - Τι περιλαμβάνει

Από την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ιράν, ο Τραμπ πέρασε στη μονομερή ανακήρυξη συμφωνίας για το τέλος του πολέμου – Τι αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ για τις διαπραγματεύσεις

Φύλλια Πολίτη
ΠΟΕ-ΟΤΑ: Ανεστάλη η απεργία που είχε προκηρύξει για σήμερα
Κοινωνία

Ανεστάλη η απεργία που είχε προκηρύξει για σήμερα η ΠΟΕ-ΟΤΑ

Η ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ) αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι οι προτεινόμενες διατάξεις «αναμφισβήτητα είναι σε θετική κατεύθυνση»

Πανελλαδικές 2026: Πτώση των βάσεων σε όλα τα Πεδία
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Πτώση των βάσεων σε όλα τα Πεδία

Η επιλογή των θεμάτων επέτρεψε στους επαρκώς προετοιμασμένους για τις Πανελλαδικές να γράψουν καλά, αλλά έθεσε σαφή όρια για την απόλυτη αριστεία

Αλλάζουν όλα στις προσλήψεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Κοινωνία

Αλλάζουν όλα στις προσλήψεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τις προσλήψεις για μόνιμες θέσεις στις κοινωνικές δομές των δήμων

Εύη Σαλτού
Latest News
Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή – Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό
AGRO

Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή - Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό

Στην ανάγκη διασφάλισης προσιτών εισροών παραγωγής, ιδίως των λιπασμάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Ανδριανός

Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο
Επικαιρότητα

Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο

Μετά τον μίνι ανασχηματισμό, ορκίστηκαν σήμερα οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Commodities

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών

Ο χρυσός επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Fourlis: Ετοιμάζει μια future-ready πλατφόρμα λιανικής – Ισχυρές οι επιδόσεις του 2025
Business

Νέα future-ready πλατφόρμα λιανικής προετοιμάζει ο Fourlis

Την εφοδιαστική αλυσίδα, τις κοινές εταιρικές υπηρεσίες και τις ψηφιακές και πολυκαναλικές δυνατότητες συνδυάζει η νέα πλατφόρμα - Τι προβλέπει ο Fourlis για το 2026

OT FORUM: Coca-Cola HBC και Nespresso Hellas επενδύουν σε καινοτομία, ανάπτυξη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
OT FORUM

Το στοίχημα των Coca-Cola HBC και Nespresso

Οι επενδύσεις και η καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του CEO της Coca-Cola HBC, Svetoslav Atanasov, και του CEO της Nespresso Hellas, Αντώνη Αυγερόπουλου, στο OT FORUM

Κοσμήματα: Άλμα 15% στη μετοχή κολοσσού πολυτελείας από το Χονγκ Κονγκ
World

Άλμα 15% στη μετοχή γίγαντα κοσμημάτων λόγω ακριβού χρυσού

Η Citi εκτιμά ότι η Chow Tai Fook θα μπορούσε να σημειώσει αύξηση του περιθωρίου καθαρού κέρδους το 2027

ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα
Κοινωνία

ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Πώς μπορούν οι δικαιούχοι να δουν τα αποτελέσματα της ΔΥΠΑ

Καθαρισμός οικοπέδων: Παράταση έως τις 22 Ιουνίου για την ολοκλήρωση των εργασιών
Κοινωνία

Παράταση για τον καθαρισμό οικοπέδων - Τι να κάνετε

Η νέα παράταση έως τις 22 Ιουνίου δίνει στους ιδιοκτήτες τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό οικοπέδων και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της αντιπυρικής περιόδου

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών έως 19 Ιουνίου
Economy

Ο χάρτης πληρωμών έως 19 Ιουνίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι δικαιούχοι και τα συνολικά ποσά που καταβάλλονται ανά κατηγορία

OT Forum: Θεοχάρης – Γιούργας (ICAP CRIF): Η Ελλάδα να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της
OT FORUM

Θεοχάρης - Γιούργας (ICAP CRIF): Η Ελλάδα να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της

Ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών και ο Σπύρος Γιούργας, Εxecutive Director, Digital & Transformation Services της ICAP CRIF μιλώντας στο 7ο OT FORUM

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες
AGRO

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα

Οι επιζωοτίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, το εισόδημα των κτηνοτρόφων και την αναπτυξιακή προοπτική της υπαίθρου, επισήμανε ο κ. Καββαδάς

Νικηφορίδης (Ιmperial Brands Hellas): H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα
OT FORUM

Νικηφορίδης: H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα

Για την καινοτομία και την προσφορά στην κοινωνία μίλησε στο 7ο OT FORUM ο Nίκος Νικηφορίδης, πρόεδρος και CEO της Imperial Brands Hellas

OT FORUM – Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
OT FORUM

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μίλησε στο 7ο OT FORUM

OT FORUM – Γιαννακοπούλου (ΔΕΗ): Στόχος είναι να φέρουμε στους καταναλωτές φθηνότερη ενέργεια
OT FORUM

Γιαννακοπούλου: Στόχος η φθηνότερη ενέργεια στους καταναλωτές

Στο 7ο OT FORUM, η Έλενα Γιαννακοπούλου, γενική διευθύντρια στρατηγικής Ομίλου ΔΕΗ, μίλησε για το καθετοποιημένο μοντέλο ηλεκτρικής ενέργειας

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Ομόλογα

Ράλι στα ευρωπαϊκά ομόλογα

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αποκλιμακώνουν τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως 23 Ιουνίου για αιτήσεις στο Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
Business

Παρατείνονται οι αιτήσεις για το «Empowering Future Leaders»

Διετές πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για νέες και νέους αποφοίτους προσφέρει η HELLENiQ ENERGY

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies