Πανελλαδικές 2026: Πτώση των βάσεων σε όλα τα Πεδία

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Του Γιάννη Βαφειαδάκη

Η ολοκλήρωση των βασικών μαθημάτων που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 επιτρέπει μια πρώτη, ασφαλή αποτίμηση για την πορεία των βάσεων εισαγωγής.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από «δύο ταχύτητες»: μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις.

Ακολουθεί αναλυτική εκτίμηση ανά μάθημα και η αναμενόμενη επίδρασή τους στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία.

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (κοινό μάθημα)

Τα θέματα κρίθηκαν διαχειρίσιμα, με σαφή ζητούμενα στο κείμενο αναφοράς. Ο σχολιασμός της ΟΕΦΕ έδειξε ότι δεν υπήρχαν ασάφειες, κάτι που επιτρέπει σταθερές βαθμολογίες στη μεσαία κλίμακα (12-15). Ωστόσο, η υποκειμενικότητα της διόρθωσης στην Εκθεση κρατά, όπως πάντα, τις πολύ υψηλές βαθμολογίες (πάνω από 17) σε χαμηλά ποσοστά, λειτουργώντας ως σταθεροποιητικός παράγοντας για όλα τα πεδία.

Αρχαία Ελληνικά και Ιστορία

Αρχαία Ελληνικά: Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών ήταν πιο απαιτητικά από της προηγούμενης χρονιάς και μάλιστα στο διδαγμένο οι απαντήσεις των μαθητών δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι ωστόσο είχαν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Στο αδίδακτο κείμενο η απόδοση στη νέα ελληνική ήταν ελαφρώς απαιτητική ενώ το ερμηνευτικό αναφερόταν σε ολόκληρο το κείμενο που είχε δοθεί στους μαθητές. Οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού ήταν βατές και αναμενόμενες.

Ιστορία: Τα φετινά θέματα της Ιστορίας χαρακτηρίζονται ως θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας που εξέταζαν ένα μεγάλο μέρος της ύλης και απαιτούσαν από τους μαθητές πολύ καλή προετοιμασία.

Μαθηματικά και Φυσική

Μαθηματικά (2ο και 4ο Πεδίο): Η ΟΕΦΕ σημείωσε ότι τα θέματα ήταν ορθολογικά δομημένα, με κλιμακούμενη δυσκολία, απαιτώντας γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου. Οι μαθητές που προσδοκούσαν να αριστεύσουν αντιμετώπισαν δυσκολία κυρίως λόγω του Δ4 θέματος που ήταν απαιτητικό.

Φυσική: Τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους να αναδείξουν ουσιαστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Το δυσκολότερο και πιο απαιτητικό θέμα του διαγωνίσματος ήταν το Δ’ με ερωτήματα στην ύλη της Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης και της Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής, γεγονός που θα ξεχωρίσει τους πραγματικά άριστους, χωρίς όμως να προκαλέσει τη μαζική αποτυχία παλαιότερων ετών.

Χημεία και Βιολογία

Χημεία: Τα θέματα της χημείας χαρακτηρίζονται ως θέματα υψηλής δυσκολίας, τα οποία απαιτούσαν από τους υποψηφίους στρατηγική διαχείριση του χρόνου εξέτασης.

Βιολογία: Η ΟΕΦΕ υπογράμμισε ότι τα θέματα της Βιολογίας κινήθηκαν σε ένα αναμενόμενο και ισορροπημένο επίπεδο δυσκολίας, αν και παρουσίασαν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με πέρυσι.

Πληροφορική και Οικονομία

Πληροφορική: ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Υπήρχε διαβαθμισμένη δυσκολία, αντίστοιχη με τη δυσκολία των περσινών θεμάτων. Τα θέματα κρίθηκαν αναμενόμενα, με ορισμένα απαιτητικά σημεία.

Οικονομία: Τα θέματα της οικονομίας παρουσίαζαν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, με σαφή προσανατολισμό στην ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων υποψηφίων. Αν και καλύπτουν βασικές ενότητες της εξεταστέας ύλης, η επιτυχής ανταπόκριση απαιτούσε αυξημένη κριτική ικανότητα, προσήλωση στη λεπτομέρεια και αποφυγή συγκεκριμένων «παγίδων» που είχαν ενσωματωθεί στις ασκήσεις. Η Οικονομία πιθανότατα φέτος να αποτελέσει το μεγάλο «φρένο» του 4ου Πεδίου.

Πρώτη Εκτίμηση Βάσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο

1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Η εικόνα παρουσιάζει πτωτικές τάσεις ειδικά στις Υψηλόβαθμες Σχολές (Νομική, Ψυχολογία).

Μεσαίες και Χαμηλόβαθμες Σχολές: Θα υπάρξουν μικρές μεταβολές, καθώς η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) συνεχίζει να θέτει το ελάχιστο όριο εισόδου.

2ο Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Εδώ παρατηρείται πτωτική τάση ξεκινώντας από τις περιζήτητες σχολές.

Πολυτεχνικές Σχολές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), Μαθηματικά / Φυσικά Τμήματα: Αναμένεται πτώση.

3ο Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Στο κατ’ εξοχήν πεδίο των αριστούχων, η Βιολογία αποτελεί τον ρυθμιστή. Οι αυξημένες απαιτήσεις στο μάθημα αυτό, σε συνδυασμό με τη Χημεία, αναμένεται να πιέσουν τις βάσεις προς τα κάτω.

Ιατρικές Σχολές: Εκτιμάται πτώση, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσεγγίσουν το απόλυτο άριστα (19-20) θα είναι μειωμένος.

4ο Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Πτωτική τάση: Η Πληροφορική θα δώσει πολλά 18άρια και 19άρια, όμως η Οικονομία και τα Μαθηματικά θα λειτουργήσουν ως ισχυρό φρένο λόγω της δυσκολίας της.

Δημοφιλή Τμήματα (Πληροφορικής, Οικονομικά Αθήνας):

Οι βάσεις θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα, καθώς η άνοδος από την Πληροφορική θα εξουδετερωθεί από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Οικονομία. Περιφερειακά Τμήματα: Αναμένεται να υπάρξουν μικρές μεταβολές, με την ΕΒΕ να καθορίζει τη δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού.

Συμπερασματικά

Οι Πανελλαδικές του 2026 δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ακραίες βαθμολογικές εκπλήξεις. Η επιλογή των θεμάτων επέτρεψε στους επαρκώς προετοιμασμένους να γράψουν καλά, αλλά έθεσε σαφή όρια για την απόλυτη αριστεία.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως οι διαβασμένοι υποψήφιοι μπορούσαν να προσεγγίσουν μια βαθμολογία της τάξεως του 10 ενώ δυσκολότερα μπορούσαν να φτάσουν το 16-17 και άνω, υπολογίζουμε πως θα υπάρξει μια πτώση στα ρετιρέ των σχολών ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς σχολές ενδέχεται να υπάρξουν μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας τις επόμενες εβδομάδες θα κλειδώσουν την τελική εικόνα.

«Ό,τι έγραψα, έγραψα, δεν αλλάζει κάτι»

«Ελεύθερη!» απαντά στα «ΝΕΑ» η Π.Β., υποψήφια στις Πανελλαδικές, στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών, όταν τη ρωτάμε πώς νιώθει τώρα. Την πρώτη μέρα των εξετάσεων, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την λευκή κόλλα, είχε ανάμεικτα συναισθήματα. «Ενιωθα από ενθουσιασμό και άγχος μέχρι χαρά που επιτέλους τελειώνω και επιτέλους μπορώ να περάσω καλά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω ένα συναίσθημα, ήταν πολλά μαζί» λέει.

Συμπληρώνει, όμως, ότι «επειδή όλον τον καιρό στο φροντιστήριο οι καθηγητές μάς βοήθησαν πολύ, μας προετοίμασαν καλά, η περίοδος των εξετάσεων, μετά το άγχος της πρώτης μέρας που πιστεύω ότι είναι κάτι φυσικό, μου φάνηκε πιο χαλαρή, μπορώ να πω ότι απόλαυσα την εμπειρία». Σε αυτό τη βοήθησαν και οι γονείς της που ήταν πολύ υποστηρικτικοί όλη αυτή την περίοδο, από τον Σεπτέμβριο μέχρι το τελευταίο μάθημα. «Δεν μου δημιουργούσαν άγχος, μου έλεγαν ότι όσο και να διαβάσω, ό,τι και να γράψω, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας μου είναι πολύ πιο πάνω από έναν βαθμό. Ισως και γι’ αυτό να αντιμετώπισα τόσο εύκολα την εμπειρία».

Εχοντας τελειώσει τον βασικό κορμό των μαθημάτων και περιμένοντας να δώσει σε λίγες μέρες Αγγλικά («στοχεύει» στα ναυτιλιακά του ΠΑΠΕΙ), ανυπομονεί, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, να δει τους βαθμούς της. «Δεν αγχώνομαι. Ο,τι έγραψα, έγραψα, δεν αλλάζει κάτι». Πιστεύει ότι έχει πάει καλά. «Η αλήθεια είναι ότι η δυσκολία των φετινών θεμάτων θα ρίξει τις βάσεις, οπότε, αν γράψω ικανοποιητικά Αγγλικά, πιστεύω ότι πιάνω τη σχολή που θέλω». Γνωρίζοντας καλά αγγλικά, δεν αγχώνεται για την εξέταση της 16ης Ιουνίου.

Την περασμένη Δευτέρα το μεσημεράκι, μετά το διαγώνισμα στο τελευταίο μάθημα, την Οικονομία, γύρισε σπίτι.

Τι έκανε; «Κοιμήθηκα πέντε ώρες σερί. Μου βγήκε όλη η κούραση γιατί δεν κοιμόμουν αρκετά, διάβαζα πολύ τις μέρες των εξετάσεων. Κοιμήθηκα, λοιπόν, και μετά βγήκα βόλτα με τις φίλες μου». Δεν θα φύγει άμεσα διακοπές – τις έχει προγραμματίσει για τα τέλη Ιουλίου, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. «Θα συνεχίσω εδώ στην Αθήνα να βγαίνω με τις φίλες μου, να πηγαίνω παραλία, οπότε όλα καλά θα είναι».

Ο Γιάννης Βαφειαδάκης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)

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