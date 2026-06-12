Επιστροφές φόρου: Γιατί παραμένουν μπλοκαρισμένα τα χρήματα

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«Εγκλωβισμένες» επιστροφές φόρου χιλιάδων φορολογουμένων παραμένουν στα ταμεία της ΑΑΔΕ λόγω ελλιπών στοιχείων ή δικαιολογητικών από την πλευρά 130.000 δικαιούχων, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η καταβολή τους.

Περίπου 130.000 φορολογούμενοι δεν έχουν εισπράξει 190 εκατ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητούν οι φορολογικές υπηρεσίες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Έτσι, ενώ οι επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ έχουν καταχωρηθεί και είναι διαθέσιμες, παραμένουν «παγωμένες» μέχρι να βρεθούν οι παραλήπτες.

Οι επιστροφές φόρου

Με βάση στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Απρίλιο από τις εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρου ύψους 737 εκατ. ευρώ, τα 191 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να καταβληθούν λόγω υπαιτιότητας των δικαιούχων.

Το πρόβλημα των εκκρεμών επιστροφών βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της φορολογικής διοίκησης, η οποία έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη μείωση των καθυστερήσεων και την επιτάχυνση των πληρωμών.

Έρχεται το νέο αυτοματοποιημένο μοντέλο όπου βασικό ρόλο διαδραματίζει η λεγόμενη «Χρυσή Λίστα» της ΑΑΔΕ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αιτήσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, καθώς στόχος είναι να περιοριστεί δραστικά ο αριθμός τους μέσα στους επόμενους μήνες.

Στο αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπεται η μείωση του αποθέματος των εκκρεμών επιστροφών άνω των 90 ημερών στις 700.000 υποθέσεις έως το τέλος του έτους.

Στον συγκεκριμένο αριθμό περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που εξαιρούνται από την άμεση διεκπεραίωση, όπως επιστροφές που βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με άλλες χώρες, μικροποσά επιστροφών έως 5 ευρώ που συμψηφίζονται κεντρικά, αλλά και υποθέσεις που καθυστερούν με υπαιτιότητα των ίδιων των φορολογουμένων.

Το νέο μοντέλο

Την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί νέο μοντέλο με αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τον περιορισμό των εκκρεμών επιστροφών με επίκεντρο τις αιτήσεις που παραμένουν σε αναμονή για περισσότερες από 90 ημέρες.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι τουλάχιστον το 95% των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ θα διεκπεραιώνεται εντός 90 ημερών, ενώ τα αιτήματα θα αξιολογούνται μέσω συστημάτων ανάλυσης κινδύνου ώστε να επιταχύνεται η καταβολή των νόμιμων επιστροφών. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στο νέο μοντέλο θα συνεχίσει να διαδραματίζει η λεγόμενη «Χρυσή Λίστα» της ΑΑΔΕ.

Σε αυτή εντάσσονται επιχειρήσεις και επαγγελματίες με συνεπή φορολογική συμπεριφορά, οι οποίοι μπορούν να απολαμβάνουν ταχύτερες επιστροφές φόρων.

Για την ένταξη στη λίστα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως το ιστορικό φορολογικών ελέγχων, η απουσία φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, καθώς και η μη εμπλοκή σε ύποπτες ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Με τις παρεμβάσεις αυτές, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να περιορίσει το «στοκ» των εκκρεμοτήτων, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να διοχετεύσει ταχύτερα στην αγορά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που σήμερα παραμένουν «παγωμένα», ενισχύοντας τη ρευστότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.