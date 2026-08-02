Holcim: Πουλά τη μονάδα της στις Φιλιππίνες για 807 εκ. δολ. στην κινεζική Huaxin

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Στην πώληση των δραστηριοτήτων του στις Φιλιππίνες, στην κινεζική Huaxin Building Materials , προχωρά ο ελβετικός ομιλος δομικών υλικών Holcim Group , σε μια συναλλαγή που θα μπορούσε να αποφέρει τουλάχιστον 807 εκατομμύρια δολάρια.

Η Holcim θα πουλήσει αρχικά το 68% των μετοχών έναντι 527 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το υπόλοιπο θα πωληθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών έως πέντε ετών έναντι ελάχιστης τιμής 280 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό θα οδηγήσει σε συνολική αποτίμηση ύψους 807 εκατομμυρίων δολαρίων, αν και το ποσό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί «με βάση τη σταδιακή δημιουργία αξίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», ανέφερε η Holcim.

Η πώληση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, αποτελεί τη μεγαλύτερη εκποίηση της Holcim από τότε που πούλησε τις δραστηριότητές της στη Νιγηρία, επίσης στην Huaxin Cement, σε μια συναλλαγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2024.

Τα έσοδα από την πώληση των δραστηριοτήτων στις Φιλιππίνες θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μεγάλων εξαγορών, καθώς και για περαιτέρω επενδύσεις στις υφιστάμενες δραστηριότητες της Holcim.

Η ελβετική εταιρεία, στην οποία ανήκει ο «Ηρακλής», έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια Αφρική και την Αυστραλία, καθώς αναδιαμορφώνει τις δραστηριότητές της μετά την απόσχιση των δραστηριοτήτων της στη Βόρεια Αμερική σε ξεχωριστή εταιρεία πέρυσι.

Δύναμη πυρός 5 δισ.δολαρίων

Οι εξαγορές έχουν αναγνωριστεί ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής ανάπτυξης της Holcim, με την εταιρεία να σχεδιάζει την πραγματοποίηση περίπου 15 συναλλαγών το 2026.

Η Holcim είχε δηλώσει πέρυσι ότι διέθετε 3 έως 4 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (3,72 έως 4,95 δισεκατομμύρια δολάρια) για επενδύσεις σε εξαγορές έως το 2030, και ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει έως και 6 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα επιπλέον από εκποιήσεις και πρόσθετο δανεισμό για μεγάλες συναλλαγές και προγράμματα επαναγοράς μετοχών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Holcim, Miljan Gutovic, δήλωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία διαθέτει ένα «πολύ υγιές χαρτοφυλάκιο» σχεδίων εξαγορών στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, καθώς και σε περιοχές της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενώ εξετάζει επίσης τη δυνατότητα μεγάλων συναλλαγών.

«Εξετάζουμε συνεχώς το τοπίο, από εταιρείες λύσεων τοίχων και δαπέδων μέχρι και στέγες, και πιστεύουμε ότι υπάρχουν ορισμένες πολύ ελκυστικές αγορές», δήλωσε στους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας.

«Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια ισχυρή δυναμική στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους», πρόσθεσε ο Gutovic.