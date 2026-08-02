Fake news: Σάλος με τις εικόνες ΑΙ στο Google Earth

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Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι ψεύτικες εικόνες καταστροφής σε διάσημα μνημεία σε όλο τον κόσμο, η Google αναγκάστηκε να αποσύρει το εργαλείο που επέτρεπε στους χρήστες να προσθέτουν εικόνες ΑΙ στο Google Earth.

Λιγότερο από 48 ώρες μετά την ενσωμάτωση του εργαλείου δημιουργίας εικόνων Nano Banana στον ψηφιακό της Άτλαντα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι βάζει στον πάγο τη λειτουργία μέχρι να αναπτύξει «καλύτερα μέτρα προστασίας».

«Γνωρίζουμε ότι οι χρήστες εμπιστεύονται το Google Earth όσο κανένα άλλο εργαλείο για μια αξιόπιστη απεικόνιση του κόσμου» ανακοίνωσε.

Re: our statement on Image Generation in Google Earth:

“We know that people uniquely trust Google Earth for a reliable view of the world. We’ve seen geospatial professionals using this feature for a range of useful purposes, however we’ve also seen people sharing screenshots of… — News from Google (@NewsFromGoogle) July 31, 2026

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη έπαιξε το BBC, το οποίο δοκίμασε το εργαλείο και μπόρεσε να δημιουργήσει εικόνες με τον Πύργο του Άιφελ να έχει καταρρεύσει, μια γιγάντια τρύπα να έχει καταπιεί τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας και ρωσικά τανκ να συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωσή της, η Google ανέφερε ότι είδε «κόσμο να μοιράζεται στιγμιότυπα οθόνης… που δείχνουν να παραβιάζουν τις πολιτικές μας».

Το εργαλείο επέτρεπε στους χρήστες να δίνουν γραπτές οδηγίες για τη δημιουργία συνθετικών εικόνων που εμφανίζονταν πάνω στους χάρτες και του Gοοgle Earth. Οι ψεύτικες υπηρεσίες δεν εμφανίζονταν στο ίδιο το Google Earth, όμως οι χρήστες μπορούσαν να τις κατεβάσουν και να τις μοιραστούν στα social media.

Ειδικοί δήλωσαν στο BBC Verify ότι το εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από κακόβουλους χρήστες για τη διάδοση fake news με τον μανδύα του κύρους και της αξιοπιστίας της Google.

Ο Χενκ φαν Ες, ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη και την παραπληροφόρηση, ανέδειξε τους κινδύνους, δημιουργώντας εικόνες ενός ανύπαρκτου πυρηνικού εργοστασίου στο Ιράν, ενός καταυλισμού προσφύγων στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού και ενός ψεύτικου νοσοκομείου στη Γάζα με έναν κρατήρα από βόμβα δίπλα του.

Όπως είπε, η Google επέτρεψε σε «κατασκευασμένες» εικόνες να «επικολλώνται πάνω σε πραγματικές συντεταγμένες και να απεικονίζονται πάνω σε αυθεντικές εικόνες».

«Η πλαστογραφία δεν χρειάζεται να φαίνεται πειστική από μόνη της. Κληρονομεί την αξιοπιστία του χάρτη πάνω στον οποίο δημιουργήθηκε» σχολίασε ο ερευνητής.