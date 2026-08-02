 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(15) "Green Solutions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(7) "Science"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Βρετανία: Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο

Η ηλιακή ενέργεια, για πρωτη φορά συνέβαλε με ποσοστό το 14,4% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία

Επικαιρότητα 02.08.2026, 19:33
Σχολιάστε
Βρετανία: Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας στο μιγμα ηλεκτρισμού, σημειώθηκε τον Ιούλιο στη Βρετανία καθώς τα ηλιακά πάρκα και τα ηλιακά πάνελ στις στέγες παρείχαν το 14,4% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας,

Περισσότερη ισχύ στο δίκτυο της Μεγάλης Βρετανίας τον Ιούλιο από ό,τι σε οποιονδήποτε προηγούμενο μήνα,  παρείχε η ηλιακή ενέργεια καθώς τα νοικοκυριά στράφηκαν στα ηλιακά πάνελ στις στέγες για να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας . Παράλληλα,  ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψαν σχεδόν διπλάσιες ώρες ηλιοφάνειας από τον μέσο όρο για την εποχή του έτους.

Οι μακρές περίοδοι ,χωρίς συννεφιά , βοήθησαν την ηλιακή ενέργεια να σπάσει το προηγούμενο μηνιαίο ρεκόρ του 12,4%, που είχε καταγραφεί τον Μάιο. Το ποσοστό του Ιουλίου είναι 50% υψηλότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, όταν μόνο το 9,6% της παραγωγής προερχόταν από ηλιακή ενέργεια, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Διαχειριστή Ενεργειακού Συστήματος (Neso).

Περισσότερα ηλιακά πάνελ στη Βρετανία

Η αύξηση αυτή έρχεται μετά την καταγραφή, στα επίσημα στοιχεία για τη Μεγάλη Βρετανία, περισσότερων νέων εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εξάμηνη περίοδο από το 2011.

Τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλα, επί εδάφους ηλιακά πάρκα και φωτοβολταϊκά πάνελ σε στέγες, κατέγραψαν 142.536 ηλιακές εγκαταστάσεις, θέτοντας το 2026 σε τροχιά να ξεπεράσει το περσινό ρεκόρ προσθηκών ηλιακών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μερίδιο των νέων ηλιακών εγκαταστάσεων που καταγράφηκαν βρίσκεται στις στέγες των κατοικιών, με αυτά τα μικρότερα ηλιακά συστήματα να αποτελούν λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο της συνολικής ηλιακής ισχύος της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα νοικοκυριά έχουν εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες στις στέγες τους, ελπίζοντας να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας τους παράγοντας τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια χαμηλού κόστους, καθώς, σύμφωνα με τις εταιρείες ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα έχουν προκαλέσει εκτόξευση των τιμών.

Η επιπλέον ηλιακή ενέργεια συνέβαλε στην κάλυψη της υψηλότερης από το συνηθισμένο ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία κλιματιστικών και ανεμιστήρων, προσφέροντας ένα σπάνιο θετικό αποτέλεσμα των καυσώνων που έχουν οδηγήσει σε ξηρασία, πυρκαγιές και ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μια τυπική κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο με ηλιακό σύστημα στην οροφή παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχούσε σε πάνω από πέντε ώρες λειτουργίας κλιματιστικού κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, όταν οι θερμοκρασίες έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για το καλοκαίρι μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Ember, έναν οργανισμό μελέτης και ανάλυσης για την καθαρή ενέργεια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Holcim: Πουλά τη μονάδα της στις Φιλιππίνες για 807 εκ. δολ. στην κινεζική Huaxin
World

H Holcim πουλά μονάδα της στις Φιλιππίνες για 807 εκ. δολ.
Ενοίκια: Μπορούν ποτέ να αποδώσουν τα μέτρα ελέγχου;
World

Μπορούν οι «κόφτες» να μειώσουν τα ενοίκια;
Θέουτα: Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί μετανάστες και 1.149 οι τραυματίες
Κόσμος

Θέουτα: Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί μετανάστες και 1.149 οι τραυματίες
Βρετανία: Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο
Επικαιρότητα

Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο στη Βρετανία
ΕΝΦΙΑ 2027: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού
Tax

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ από το 2027
Reuters: Η Κίνα αξιοποιεί αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για αμυντικά συστήματα
World

Ο κινεζικός στρατός αξιοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης απο τις ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά
World

Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά

Τα έσοδα της Crocs από απευθείας πωλήσεις προς καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 13% στα 559 εκατ. δολάρια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
LVMH: Αυτόν τον όμιλο ποιος θα τον πάρει; Η διαδοχή συνεχίζει να προβληματίζει
World

Στα... «χαρακώματα» για τη διαδοχή της Louis Vuitton

Τι αποκάλυψε η σύγκρουση του Μπερνάρ Αρνό από τον όμιλο της LVMH και της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνική οικονομία: Πώς η χωριάτικη σαλάτα γίνεται μακροοικονομικός δείκτης
Economy

Τι «αποκαλύπτει» μια χωριάτικη σαλάτα για την οικονομία

Από την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή μέχρι τους μισθούς, τα ενοίκια και τον τουρισμό, η χωριάτικη σαλάτα εξηγεί καλύτερα από πολλούς οικονομικούς δείκτες πώς άλλαξε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Μειώσεις τιμών: Έως 1.200 προϊόντα και 60 εταιρείες στο πρόγραμμα από 1η Σεπτεμβρίου
Economy

Η μάχη των 1.200 προϊόντων – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στις μειώσεις τιμών

Περισσότερες από 40 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει κωδικούς με μειώσεις τιμών - Η μέση έκπτωση εκτιμάται στο 6%-7%

Δημήτρης Χαροντάκης
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Οι solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Βολφράμιο: Νέο κοίτασμα στις ΗΠΑ αλλάζει τα δεδομένα – Γιατί η NASA «μπλοκάρει» την εξόρυξη
World

Νέο κοίτασμα βολφραμίου στις ΗΠΑ - Εμπόδια βάζει η NASA στην εξόρυξη

Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα σε κρίσιμα εξορυκτικά έργα - Τι ισχυρίζεται για το κοίτασμα σε βολφράμιο η αμερικανική εξορυκτική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Επικαιρότητα
Ενοίκια: Μπορούν ποτέ να αποδώσουν τα μέτρα ελέγχου;
World

Μπορούν οι «κόφτες» να μειώσουν τα ενοίκια;

Η πολιτική ελέγχου στα ενοίκια έχει ξανακερδίσει την εύνοια των προοδευτικών, αλλά οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ωφελεί μόνο τους υφιστάμενους ενοικιαστές και αποθαρρύνει τις επενδύσεις

Δημήτρης Σταμούλης
Βρετανία: Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο
Επικαιρότητα

Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο στη Βρετανία

Η ηλιακή ενέργεια, για πρωτη φορά συνέβαλε με ποσοστό το 14,4% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών
Κόσμος

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικό στέλεχος και πρώην αντιπρόεδρος της ΝΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στο σπίτι του στην Αθήνα, ανήμερα των γενεθλίων του.

Fake news: Σάλος με τις εικόνες ΑΙ στο Google Earth
Κόσμος

Fake news: Σάλος με τις εικόνες ΑΙ στο Google Earth

Η Google αναγκάστηκε να αποσύρει το εργαλείο ΑΙ ύστερα από ρερορτάζ του BBC με προειδοποιήσεις ειδικών για παραπληροφόρηση.

Ταυτότητες: Ποιες αλλαγές θα ισχύουν από 3 Αυγούστου
Κοινωνία

Ταυτότητες: Ποιες αλλαγές θα ισχύουν από 3 Αυγούστου

Από την προσεχή Δευτέρα οι «μπλε» ταυτότητες παύουν να ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό

Πυρκαγιές: Τραγωδία στην Ψάθα – Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός μετά από σύγκρουση ελικοπτέρων
Επικαιρότητα
Upd: 19:45

Ψάθα: Συνετρίβησαν δύο ελικόπτερα – Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός

LIVE οι εξελίξεις από το in.gr - Στις φλόγες το όρος Πατέρας, κάηκαν σπίτια στο Κρύο Πηγάδι, η πυρκαγιά στα περίχωρα των Μεγάρων

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μητσοτάκης για φωτιές: Ομολογία αδυναμίας και μετάθεση ευθυνών
Πολιτική

Μητσοτάκης για φωτιές: Ομολογία αδυναμίας και μετάθεση ευθυνών

Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Latest News
Holcim: Πουλά τη μονάδα της στις Φιλιππίνες για 807 εκ. δολ. στην κινεζική Huaxin
World

H Holcim πουλά μονάδα της στις Φιλιππίνες για 807 εκ. δολ.

Η Holcim είχε δηλώσει ότι διέθετε έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις σε εξαγορές έως το 2030

Ενοίκια: Μπορούν ποτέ να αποδώσουν τα μέτρα ελέγχου;
World

Μπορούν οι «κόφτες» να μειώσουν τα ενοίκια;

Η πολιτική ελέγχου στα ενοίκια έχει ξανακερδίσει την εύνοια των προοδευτικών, αλλά οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ωφελεί μόνο τους υφιστάμενους ενοικιαστές και αποθαρρύνει τις επενδύσεις

Δημήτρης Σταμούλης
Θέουτα: Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί μετανάστες και 1.149 οι τραυματίες
Κόσμος

Θέουτα: Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί μετανάστες και 1.149 οι τραυματίες

Αυξάνονται οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθειά τους να μπουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα

Βρετανία: Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο
Επικαιρότητα

Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο στη Βρετανία

Η ηλιακή ενέργεια, για πρωτη φορά συνέβαλε με ποσοστό το 14,4% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία

ΕΝΦΙΑ 2027: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού
Tax

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ από το 2027

Τι σημαίνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για τους ιδιοκτήτες

Reuters: Η Κίνα αξιοποιεί αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για αμυντικά συστήματα
World

Ο κινεζικός στρατός αξιοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης απο τις ΗΠΑ

Στρατιωτικοί στην Κίνα αξιοποιούν τα αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη δικών τους εξειδικευμένων συστημάτων

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών
Κόσμος

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικό στέλεχος και πρώην αντιπρόεδρος της ΝΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στο σπίτι του στην Αθήνα, ανήμερα των γενεθλίων του.

Suspect Identified in Killing of British Woman Found Dead in Suitcase in Athens
English Edition

Suspect Identified in Killing of British Woman Found Dead in Suitcase in Athens

British volunteer Elizabeth-Jane Ross was found dead in a suitcase in Athens. Police identified a 26-year-old suspect in the murder case

Ουράνιο: Ποσότητες που θα αρκούσαν για εκατοντάδες πυρηνικά όπλα εξήχθη από το Κονγκό, αγνοούνται
World

Χιλιάδες τόνοι ουρανίου εξηχθησαν απο το Κονγκό αλλά αγνοούνται

Το ουράνιο παράγεται ως «παραπροϊόν» της εξόρυξης κοβαλτίου και δεν δηλώνεται στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας

Firefighting Helicopters Collide During Psatha Operation
English Edition

Firefighting Helicopters Collide During Psatha Operation

Two Bell firefighting helicopters collided while battling the Psatha wildfire near Megara, triggering a major search-and-rescue operation for their crews

Fake news: Σάλος με τις εικόνες ΑΙ στο Google Earth
Κόσμος

Fake news: Σάλος με τις εικόνες ΑΙ στο Google Earth

Η Google αναγκάστηκε να αποσύρει το εργαλείο ΑΙ ύστερα από ρερορτάζ του BBC με προειδοποιήσεις ειδικών για παραπληροφόρηση.

Αερομεταφορές: Γιατί οι πτήσεις είναι ακριβές και θα παραμείνουν έτσι
World

Γιατι οι πτήσεις θα παραμείνουν ακριβές

Παρά το υψηλό κόστος των καυσίμων, υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ταξίδια - Αυξημένο το κόστος στις αερομεταφορές

ΑΑΔΕ: H Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών
Tax

H Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών της ΑΑΔΕ

Η Επιτροπή ζητά τη συνέχιση της προσπάθειας, με έμφαση στην έγκαιρη διάθεση στοιχείων προς τον Οργανισμό Πιστοποίησης, σύμφωνα με την κυβέρνηση

Amazon: Εκτόξευση κερδών το β’ τρίμηνο του 2026 – «Σιγή ιχθύος» για τη φετινή Prime Day
World

«Έσπασε τα ταμεία» η Amazon το β' 3μηνο του 2026 - Σιωπή για τη φετινή Prime Day

Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Amazon, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών AWS, αυξήθηκαν κατά  245% - Χωρίς επίσημα αποτελέσματα οι επιδόσεις της Prime Day που έγινε τον Ιούνιο

Τεκμήρια: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
Experts

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Ποιες δαπάνες αποτελούν τεκμήριο, σε ποιο φορολογικό έτος δηλώνονται, ποιες εξαιρούνται από το τεκμήριο

Απόστολος Αλωνιάτης
Τουρισμός: Οι προορισμοί που υποδέχθηκαν περισσότερους επισκέπτες
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του τουριστικού χάρτη

Η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά διευρύνουν τη δυναμική τους, ενώ μικρότεροι προορισμοί, όπως η Σάμος και η Σκιάθος, κερδίζουν εντυπωσιακά ποσοστά.

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies