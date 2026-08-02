Amazon: Εκτόξευση κερδών το β’ τρίμηνο του 2026 – «Σιγή ιχθύος» για τη φετινή Prime Day

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Κατά 15% σε ετήσια βάση αυξήθηκαν οι καθαρές πωλήσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων της Amazon για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας περίπου τα 70,4 δισ. δολάρια.

Οι καθαρές πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων της εταιρείας έδειξαν ηπιότερη άνοδο της τάξης του 4%, φτάνοντας σχεδόν τα 5,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Πέμπτη 30 Ιουλίου.

Όσον αφορά τις επιδόσεις των Amazon Web Services (AWS), οι καθαρές πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο 37%, φτάνοντας λίγο πάνω από 42 δισ. δολάρια.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Amazon, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών AWS, αυξήθηκαν κατά 245%, φτάνοντας τα 62,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αν κάτι έλειψε από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το β’ τρίμηνο του 2026 ήταν οι επιδόσεις της πρόσφατης η Prime Day, η οποία διεξήχθη από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου.

Χωρίς επίσημα στοιχεία για την Prime Day…

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 πάντως η Amazon περιέγραψε την Prime Day (από τις 8 Ιουλίου έως τις 11 Ιουλίου) ως τη «μεγαλύτερη εκδήλωση Prime Day που έλαβε χώρα ποτέ, με τους πελάτες να εξοικονομούν δισεκατομμύρια δολάρια και τους ανεξάρτητους πωλητές να πετυχαίνουν ρεκόρ πωλήσεων», όπως αναφέρει το Retail Dive.

Μάλιστα, η εταιρεία εξέδωσε και ένα δελτίο τύπου μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Prime Day, στο οποίο περιέγραφε λεπτομερώς μερικά από τα προϊόντα με τις καλύτερες πωλήσεις και διαφημίζοντας ρεκόρ πωλήσεων.

Κάτι τέτοιο δεν δημοσίευσε όμως φέτος μετά την ολοκλήρωση του event τον περασμένο μήνα. Επίσης, δεν έκανε καμία αναφορά στην πορεία των πωλήσεων στο δελτίο τύπου για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

…αλλά η Amazon δηλώνει ικανοποιημένη

Πάντως σε σχόλιό του ο CEO Andy Jassy κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές την Πέμπτη δήλωσε ότι ιδιαίτερη ικανοποίηση από τις επιδόσεις της εταιρείας.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την ανταπόκριση των πελατών στην Prime Day, όπου οι πελάτες ψωνίζουν από εκατομμύρια προσφορές, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 80% στη χαμηλότερη τιμή μας του έτους και εκατοντάδων χιλιάδων με έκπτωση 40% ή περισσότερο».

Η «ατμομηχανή» των AWS – Ευοίωνες προβλέψεις

Πρωταγωνιστική θέση έχει η AWS, καθώς η ανάπτυξη επιταχύνθηκε λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη, μικροτσίπ και τεχνολογικές υπηρεσίες, ανέφεραν οι αναλυτές της Telsey Advisory Group με επικεφαλής τον Joe Feldman, σύμφωνα με πληροφορίες του Retail Dive.

«Η Amazon θα πρέπει να συνεχίσει να κερδίζει μερίδιο στην αγορά, αξιοποιώντας τη βάση μελών της στο Prime, τις σχέσεις με μικρές επιχειρήσεις και το τεχνολογικό της πλεονέκτημα», ανέφεραν οι αναλυτές της Telsey Advisory.

«Η ικανότητα της Amazon να τροφοδοτεί βασικές ευκαιρίες ανάπτυξης – είδη παντοπωλείου, φαρμακευτικά προϊόντα, logistics, διαφημίσεις και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης/τεχνολογίας – αναμένεται να αυξήσει την αξία της. Η Amazon ποντάρει στην ταχεία ανάπτυξη της AI για μακροπρόθεσμα έσοδα και κέρδος», πρόσθεσαν.

Επίσης, η μετακίνηση της Prime Day στον Ιούνιο βοήθησε στην εξασφάλιση μεγαλύτερων εσόδων για το τρίμηνο, δήλωσε ο αναλυτής της Emarketer, Sky Canaves.

«Η Amazon ξεπέρασε τις προσδοκίες, βελτιώνοντας παράλληλα τα περιθώρια κέρδους, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις του γεγονότος-ορόσημο και ρεκόρ ταχυτήτων παράδοσης χάρη σε μια σημαντική αύξηση στα έσοδα από διαφημίσεις από την αλλαγή», πρόσθεσε ο Canaves.