Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την κατάρριψη ιρανικών drones

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Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, όπως ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM), επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones στα Στενά του Ορμούζ και «οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα»

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones-καμικάζι «σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ», σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αναφέρουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα τις τελευταίες ώρες» και η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ «συνεχίζεται απρόσκοπτα», αναφέρει η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026

«Να συμμαζευτούν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Παρασκευή το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως οι Ιρανοί «καλύτερα να συμμαζευτούν, και γρήγορα!».

Πηγή: ΑΠΕ